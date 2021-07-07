Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Вариатор Jatco JF016e довольно вынослив, что показали испытания «60 часов „За рулем“». Мы старательно терзали снабженную им Аркану на бездорожье Кавказа, а потом разобрали коробку: никаких следов «изуверства» нет и в помине.

Посетую только на снижение чувствительности машины в начале хода педали в режиме Lock — приходилось приноравливаться. Управление тягой в режиме Auto проще и логичнее.

На асфальте

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У Дастера с механикой первые три передачи сильно сближены — при активном разгоне надо часто переключаться. С вариатором суеты нет. Renault заявляет, что версия ТСе 150 CVT набирает сотню за 10,4 c вместо 10,7 у машин с механической коробкой. Проверил — результат один в один. Причем лучшее время было показано в режиме Lock: заблокированная муфта не дает буксовать колесам. В Auto часть времени теряется на пробуксовку передних колес — преднатяга на заднюю ось не хватает.





Когда едешь спокойно, прожимая педаль не более чем на треть, машина демонстрирует размеренный, ламинарный разгон. Утопишь педаль сильнее — вариатор начинает мимикрировать под автомат, перебирая семь виртуальных передач.





Два месяца назад я брал такой же вариаторный Duster на короткий тест у дилера. Тогда настройки вариатора откровенно не понравились: разгон сопровождался рывками, а при полностью открытом дросселе машина будто впадала в ступор — дергалась и сбавляла темп. Быстрее 11,4 с набрать сотню не получалось.





Похоже, то была проблема конкретного экземпляра из первой установочной партии. Потому как ни в одном из опробованных позднее Дастеров с CVT таких косяков не обнаружилось. Если вам достался один из первых автомобилей, узнайте у дилера — не вышло ли обновление прошивки вариатора ?

Про расход

Разработанный совместно с Даймлером алюминиевый турбомотор 1.3 очень экономичен. Прогон по трассе М-4 «Дон» в режиме 110–130 км/ч, стояние в тульских пробках, участок с бездорожьем… После всего этого трип-компьютер высветил 9,1 л/100 км. Неплохой результат для 150‑сильной полноприводной машины.

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Аппетит можно было бы сократить, если не гнать по магистрали. Если при 100 км/ч указатель мгновенного расхода топлива показывал 6,5–7 л/100 км, то на 130 км/ч — уже 12–12,5. Почти двукратная разница! Теоретически снизить расход помогло бы использование режима Auto на бездорожье, поскольку в нем гидротрансформатор блокируется раньше, а прямая связь между колесами и трансмиссией повышает экономичность.