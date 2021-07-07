Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Известный по Аркане и Каптюру вариатор Jatco JF016e для Дастера перекалибровали.

Материалы по теме
Автомат, вариатор или робот: что лучше для кроссовера?

Покупатели Дастера люди консервативные. И они часто используют свою машину для поездок вне асфальта. В их системе координат существует только одна коробка передач — механическая. Дастер первого поколения это наглядно доказал: девять из десяти покупателей выбирали машину с механикой. Очевидно, что все они воспримут новую модификацию ТСе 150 CVT (турбомотор + вариатор) с нескрываемым скепсисом.

Я тоже сомневался в талантах вариаторного Дастера на бездорожье. Но он уверенно преодолевал размытый тульский чернозем и штурмовал затяжные подъемы с промежуточными остановками. Известный по Аркане и Каптюру вариатор Jatco JF016e ни разу не выбросил белый флаг. Выносливый! Во всяком случае, пока новый.

Перекалибровка

Материалы по теме
Новый Duster: резкие отзывы первых покупателей

Для Дастера вариатор перекалибровали. Когда водитель блокирует межосевую муфту, переводя шайбу в положение Lock, гидротрансформатор остается свободным вплоть до 45 км/ч — а на Каптюре и Аркане он блокируется уже при 12 км/ч.

Более долгий «роспуск» гидротрансформатора резко снижает негативное воздействие ударных нагрузок, которые трансмиссия испытывает на бездорожье, и повышает долговечность шкивов и ремня.

Дастеру явно требуется доработка крепления лючка-заглушки в переднем бампере — после участка с бездорожьем их потеряла половина машин…
Дастеру явно требуется доработка крепления лючка-заглушки в переднем бампере — после участка с бездорожьем их потеряла половина машин…

Материалы по теме
Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

К слову, надежность Jatco JF016e на фоне других вариаторов особых опасений не вызывает — он слывет беспроблемным. У него стоят демпферы пульсации масла, отдельный радиатор охлаждения масла, применен крупный и выносливый гидротрансформатор, заливается более эффективное масло NS‑3.

Вариатор Jatco JF016e довольно вынослив, что показали испытания «60 часов „За рулем“». Мы старательно терзали снабженную им Аркану на бездорожье Кавказа, а потом разобрали коробку: никаких следов «изуверства» нет и в помине.
Вариатор Jatco JF016e довольно вынослив, что показали испытания «60 часов „За рулем“». Мы старательно терзали снабженную им Аркану на бездорожье Кавказа, а потом разобрали коробку: никаких следов «изуверства» нет и в помине.


Посетую только на снижение чувствительности машины в начале хода педали в режиме Lock — приходилось приноравливаться. Управление тягой в режиме Auto проще и логичнее.

На асфальте

Материалы по теме
Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион


У Дастера с механикой первые три передачи сильно сближены — при активном разгоне надо часто переключаться. С вариатором суеты нет. Renault заявляет, что версия ТСе 150 CVT набирает сотню за 10,4 c вместо 10,7 у машин с механической коробкой. Проверил — результат один в один. Причем лучшее время было показано в режиме Lock: заблокированная муфта не дает буксовать колесам. В Auto часть времени теряется на пробуксовку передних колес — преднатяга на заднюю ось не хватает.


Когда едешь спокойно, прожимая педаль не более чем на треть, машина демонстрирует размеренный, ламинарный разгон. Утопишь педаль сильнее — вариатор начинает мимикрировать под автомат, перебирая семь виртуальных передач.


Материалы по теме
Новый Duster, Creta, Vitara: большой тест полноприводных


Два месяца назад я брал такой же вариаторный Duster на короткий тест у дилера. Тогда настройки вариатора откровенно не понравились: разгон сопровождался рывками, а при полностью открытом дросселе машина будто впадала в ступор — дергалась и сбавляла темп. Быстрее 11,4 с набрать сотню не получалось.


Похоже, то была проблема конкретного экземпляра из первой установочной партии. Потому как ни в одном из опробованных позднее Дастеров с CVT таких косяков не обнаружилось. Если вам достался один из первых автомобилей, узнайте у дилера — не вышло ли обновление прошивки вариатора?

Про расход

Разработанный совместно с Даймлером алюминиевый турбомотор 1.3 очень экономичен. Прогон по трассе М-4 «Дон» в режиме 110–130 км/ч, стояние в тульских пробках, участок с бездорожьем… После всего этого трип-компьютер высветил 9,1 л/100 км. Неплохой результат для 150‑сильной полноприводной машины.

Материалы по теме
Новый Renault Duster: вам бензин или дизель?


Аппетит можно было бы сократить, если не гнать по магистрали. Если при 100 км/ч указатель мгновенного расхода топлива показывал 6,5–7 л/100 км, то на 130 км/ч — уже 12–12,5. Почти двукратная разница! Теоретически снизить расход помогло бы использование режима Auto на бездорожье, поскольку в нем гидротрансформатор блокируется раньше, а прямая связь между колесами и трансмиссией повышает экономичность.

Немаловажно, что двигатель адаптирован для заправки 92‑м бензином. Для жителей глубинки — ценное достоинство. Когда я ездил на Аркане с таким мотором по трассе «Колыма», приходилось не раз заливать АИ‑92 — и проблем не возникало. С другой стороны, лить АИ‑92 в современный турбомотор боязно. На время гарантии движок выживет, а потом?

На связи?

Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков


Еще одним новшеством стала телематическая система Renault Connect. Через приложение в смартфоне вы можете запускать/глушить двигатель, открывать/закрывать замки дверей, получать информацию об автомобиле (запас топлива, уровень масла, местонахождение и так далее). Все данные поступают в облачное хранилище, которое Renault согласно законодательству недавно открыла на территории России.


Для передачи данных, в том-числе и онлайн-навигации, используется встроенная в модуль ЭРА-ГЛОНАСС симка, поэтому все перечисленные сервисы для владельца обходятся бесплатно.

Дорого?


В момент дебюта Дастер стоил весьма лакомо. А спустя пару месяцев прайс-листы переписали. На фоне конкурентов цены по-прежнему привлекательны, но уже не так явно. Например, за Duster ТСе 150 4×4 CVT в топ-комплектации Style просят 1 498 000 рублей.


Renault Duster CVT. Цена в России от 1 438 000 ₽
Renault Duster CVT. Цена в России от 1 438 000 ₽

Материалы по теме
Renault Duster или Hyundai Creta: какой кроссовер подходит именно вам?

Hyundai Creta 2.0 4×4 AT уходящего поколения обойдется минимум в 1 507 000 рублей, проигрывая в комплектации (исполнение Travel). За версию с похожим оснащением (Style) придется выложить уже 1 640 000 целковых. Kia Seltos и Skoda Karoq еще дороже.


В этом свете Duster выглядит заманчиво. Конечно, отделка у него попроще и управляемость «утюговая», но козыри тоже есть — отличная проходимость и энергоемкая подвеска. Если нужен практичный и честный кроссовер, Duster будет хорошим выбором. Хоть с CVT, хоть с механикой.

Хотите, чтобы в салоне появился такой селектор и пропала педаль сцепления? Придется доплатить 60 тысяч рублей за вариаторную версию.
Хотите, чтобы в салоне появился такой селектор и пропала педаль сцепления? Придется доплатить 60 тысяч рублей за вариаторную версию.

Выносливость на бездорожье, удобство управления разгоном C лючком-потеряшкой надо что-то делать

Renault Duster CVT

  • Длина / ширина / высота / база 4341 / 1804 / 1682 / 2673 мм
  • Снаряженная / полная масса 1408 / 1958 кг
  • Объем багажника 428–662 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин; 250 Н·м при 1700 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 10,4 с
  • Максимальная скорость 185 км/ч
  • Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 50 л
  • Средний расход топлива 7,2 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; CVT

Duster и одноклассники

Доля машин с механикой и полным приводом от общего объема продаж в 2020 году

Механическая коробка передач, %

Полный привод, %

Hyundai Creta

23

26

Kia Seltos

10

40

Nissan Terrano

56

78

Nissan Qashqai

21

31

Renault Arkana

36

39

Renault Duster

86

90

Renault Kaptur

39

37

Suzuki SX4

31

32

Suzuki Vitara

25

45

Фото: Юрий Тимкин и Renault
Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Известный по Аркане и Каптюру вариатор Jatco JF016e для Дастера перекалибровали.

Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259803Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259806Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259805Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259804Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259820Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем
Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Известный по Аркане и Каптюру вариатор Jatco JF016e для Дастера перекалибровали.

Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259804Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259820Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259805Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259806Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем — фото 1259803Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров564
Оцените материал
2:—2

Отзывы о Renault Duster (21)

Renault 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Дизель 90л/с. Неубиваемый. Согласен с статьёй.

Недостатки:

Описаны. известны. 5–6 скорость "растянуть для трассы"

Комментарий:

хочется добавить про расход д/т. При скорости до и = 90 км/ч (обороты 1950–2100), расход 5,8 л/100, скорость 90–110 расход 6,0, свыше 110 км/ч расход 6,3 км/ч. Как не странно, но по городу расход меньше получается. На трассе как правило, если есть возможность скорость 109 км/ч.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...