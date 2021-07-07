Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Покупатели Дастера люди консервативные. И они часто используют свою машину для поездок вне асфальта. В их системе координат существует только одна коробка передач — механическая. Дастер первого поколения это наглядно доказал: девять из десяти покупателей выбирали машину с механикой. Очевидно, что все они воспримут новую модификацию ТСе 150 CVT (турбомотор + вариатор) с нескрываемым скепсисом.
Я тоже сомневался в талантах вариаторного Дастера на бездорожье. Но он уверенно преодолевал размытый тульский чернозем и штурмовал затяжные подъемы с промежуточными остановками. Известный по Аркане и Каптюру вариатор Jatco JF016e ни разу не выбросил белый флаг. Выносливый! Во всяком случае, пока новый.
Перекалибровка
Для Дастера вариатор перекалибровали. Когда водитель блокирует межосевую муфту, переводя шайбу в положение Lock, гидротрансформатор остается свободным вплоть до 45 км/ч — а на Каптюре и Аркане он блокируется уже при 12 км/ч.
Более долгий «роспуск» гидротрансформатора резко снижает негативное воздействие ударных нагрузок, которые трансмиссия испытывает на бездорожье, и повышает долговечность шкивов и ремня.
К слову, надежность Jatco JF016e на фоне других вариаторов особых опасений не вызывает — он слывет беспроблемным. У него стоят демпферы пульсации масла, отдельный радиатор охлаждения масла, применен крупный и выносливый гидротрансформатор, заливается более эффективное масло NS‑3.
Посетую только на снижение чувствительности машины в начале хода педали в режиме Lock — приходилось приноравливаться. Управление тягой в режиме Auto проще и логичнее.
На асфальте
У Дастера с механикой первые три передачи сильно сближены — при активном разгоне надо часто переключаться. С вариатором суеты нет. Renault заявляет, что версия ТСе 150 CVT набирает сотню за 10,4 c вместо 10,7 у машин с механической коробкой. Проверил — результат один в один. Причем лучшее время было показано в режиме Lock: заблокированная муфта не дает буксовать колесам. В Auto часть времени теряется на пробуксовку передних колес — преднатяга на заднюю ось не хватает.
Когда едешь спокойно, прожимая педаль не более чем на треть, машина демонстрирует размеренный, ламинарный разгон. Утопишь педаль сильнее — вариатор начинает мимикрировать под автомат, перебирая семь виртуальных передач.
Два месяца назад я брал такой же вариаторный Duster на короткий тест у дилера. Тогда настройки вариатора откровенно не понравились: разгон сопровождался рывками, а при полностью открытом дросселе машина будто впадала в ступор — дергалась и сбавляла темп. Быстрее 11,4 с набрать сотню не получалось.
Похоже, то была проблема конкретного экземпляра из первой установочной партии. Потому как ни в одном из опробованных позднее Дастеров с CVT таких косяков не обнаружилось. Если вам достался один из первых автомобилей, узнайте у дилера — не вышло ли обновление прошивки вариатора?
Про расход
Разработанный совместно с Даймлером алюминиевый турбомотор 1.3 очень экономичен. Прогон по трассе М-4 «Дон» в режиме 110–130 км/ч, стояние в тульских пробках, участок с бездорожьем… После всего этого трип-компьютер высветил 9,1 л/100 км. Неплохой результат для 150‑сильной полноприводной машины.
Немаловажно, что двигатель адаптирован для заправки 92‑м бензином. Для жителей глубинки — ценное достоинство. Когда я ездил на Аркане с таким мотором по трассе «Колыма», приходилось не раз заливать АИ‑92 — и проблем не возникало. С другой стороны, лить АИ‑92 в современный турбомотор боязно. На время гарантии движок выживет, а потом?
На связи?
Еще одним новшеством стала телематическая система Renault Connect. Через приложение в смартфоне вы можете запускать/глушить двигатель, открывать/закрывать замки дверей, получать информацию об автомобиле (запас топлива, уровень масла, местонахождение и так далее). Все данные поступают в облачное хранилище, которое Renault согласно законодательству недавно открыла на территории России.
Для передачи данных, в том-числе и онлайн-навигации, используется встроенная в модуль ЭРА-ГЛОНАСС симка, поэтому все перечисленные сервисы для владельца обходятся бесплатно.
Дорого?
В момент дебюта Дастер стоил весьма лакомо. А спустя пару месяцев прайс-листы переписали. На фоне конкурентов цены по-прежнему привлекательны, но уже не так явно. Например, за Duster ТСе 150 4×4 CVT в топ-комплектации Style просят 1 498 000 рублей.
Hyundai Creta 2.0 4×4 AT уходящего поколения обойдется минимум в 1 507 000 рублей, проигрывая в комплектации (исполнение Travel). За версию с похожим оснащением (Style) придется выложить уже 1 640 000 целковых. Kia Seltos и Skoda Karoq еще дороже.
В этом свете Duster выглядит заманчиво. Конечно, отделка у него попроще и управляемость «утюговая», но козыри тоже есть — отличная проходимость и энергоемкая подвеска. Если нужен практичный и честный кроссовер, Duster будет хорошим выбором. Хоть с CVT, хоть с механикой.
|Выносливость на бездорожье, удобство управления разгоном
|C лючком-потеряшкой надо что-то делать
Renault Duster CVT
- Длина / ширина / высота / база 4341 / 1804 / 1682 / 2673 мм
- Снаряженная / полная масса 1408 / 1958 кг
- Объем багажника 428–662 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин; 250 Н·м при 1700 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 10,4 с
- Максимальная скорость 185 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 50 л
- Средний расход топлива 7,2 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; CVT
Duster и одноклассники
Доля машин с механикой и полным приводом от общего объема продаж в 2020 году
|
|
Механическая коробка передач, %
|
Полный привод, %
|
Hyundai Creta
|
23
|
26
|
Kia Seltos
|
10
|
40
|
Nissan Terrano
|
56
|
78
|
Nissan Qashqai
|
21
|
31
|
Renault Arkana
|
36
|
39
|
Renault Duster
|
86
|
90
|
Renault Kaptur
|
39
|
37
|
Suzuki SX4
|
31
|
32
|
Suzuki Vitara
|
25
|
45