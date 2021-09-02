Как сэкономить на обслуживании Renault Duster? Опыт эксперта

В интернете полно объявлений, где владельцам новых Дастеров предлагают запчасти от прежней модели, а также от подержанных Арканы и Каптюры. Экономия! Действительно, многие детали у Дастеров двух поколений взаимозаменяемы. Но нужно точно знать, что можно устанавливать, а что нет — чтобы не навредить машине.
Двигатели: с предыдущего Дастера (кроме турбомотора)
У нового Дастера самая широкая моторная гамма среди бюджетных кроссоверов. Все агрегаты без изменений перекочевали с предыдущего автомобиля, в том числе базовый мотор Н4М объемом 1,6 л — надежный и ремонтопригодный. Правда, теперь он доступен в двух вариантах мощности: с передним приводом идет 114-сильный двигатель, с полным — 117-сильный агрегат.
Остался в гамме и двухлитровый бензиновый F4R 143 л.с., и полуторалитровый дизель К9К в 109 л.с. Для этих моторов можно найти много расходников от других производителей. Проблем с покупкой более доступных аналогов не будет.
Единственный двигатель, которого не было у машины первого поколения, — тот, что стоит на нашем редакционном Дастере. Это 1,33-литровый 150-сильный турбомотор H5H. Впрочем, этот агрегат уже не первый год ставится и на Аркану, и на рестайлинговый Kaptur. Так что и для него на рынке найдется много «заменителей».
Трансмиссия: автомата больше нет
Механическая шестиступенчатая коробка передач по «железу» практически идентична той, что ставилась на прошлую машину. Но передаточные числа иные. Одинаковыми остались лишь первые две передачи — 4,45 и 2,59. А вот на высших ступенях (начиная с третьей) отношения немного отличаются. У новой машины они чуть длиннее, чем у старой.
Не самый надежный четырехступенчатый автомата DP8 канул в Лету, уступив место вариатору Jatco JF016e, который ставится в паре с турбомотором. Этот вариатор можно встретить и на Каптюре, и на Аркане. Правда, вариатор Дастера отличается электронными настройками.
Схожая история с электромагнитной муфтой подключения задней оси — по конструкции она идентична той, что стояла на прошлом поколении, но отличается алгоритмом управления.
Подвеска: на старой Дастер не поедет
Подвески нового и старого Дастера схожи лишь по архитектуре. Возможно, амортизаторы, пружины или сайлент-блоки со старой машины подойдут новой по геометрическим параметрам. Но вот как поведет себя новый Дастер на таких деталях — вопрос. Ведь характеристики у деталей разные.
Пружины и амортизаторы Арканы тоже не подойдут по настройкам — несмотря на то, что их ходовые очень близки.
Одним словом, подходящего аналога от других моделей не подберете: нужны только штатные запчасти. Но это не большая беда, так как ходовая Дастера очень прочная и ремонта потребует не скоро.
Тормоза и рулевое управление: отличаются настройками
У тормозной системы иные настройки блока АБС. Правда, нет никаких проблем с расходниками — передние тормозные диски диаметром 280 мм аналогичны тем, что стоят на старом Дастере. И, кстати, такие же на Аркане и Каптюре.
Подойдут и тормозные задние колодки и барабанные тормоза от прежней модели
Рулевое управление у нового Дастера новое: вместо гидроусилителя установлен электрический. Рейка и электромотор идентичны рулевому управлению Арканы. Но настройки усилителя у Дастера свои.
Из старого новое не сделаешь?
У нового Дастера немало общего с машиной прошлого поколения. И, соответственно, при желании можно сэкономить на оригинальных комплектующих и купить детали на разборках. Только подходить к этому надо разумно. Иначе «выгодные» замены могут в будущем «аукнуться» дорогим ремонтом.
- Реально жесткий тест Арканы с турбо и вариатором — тут.
- Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колеса.
- Собрались за город? Пусть в нужный момент в багажнике окажется антибукс.
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