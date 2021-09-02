Как сэкономить на обслуживании Renault Duster? Опыт эксперта

Верный способ сократить расходы на обслуживание - грамотно подойти к выбору запчастей. Вот как это лучше сделать владельцам Дастеров и других кроссоверов Renault.

В интернете полно объявлений, где владельцам новых Дастеров предлагают запчасти от прежней модели, а также от подержанных Арканы и Каптюры. Экономия! Действительно, многие детали у Дастеров двух поколений взаимозаменяемы. Но нужно точно знать, что можно устанавливать, а что нет — чтобы не навредить машине.

Двигатели: с предыдущего Дастера (кроме турбомотора)

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У нового Дастера самая широкая моторная гамма среди бюджетных кроссоверов. Все агрегаты без изменений перекочевали с предыдущего автомобиля, в том числе базовый мотор Н4М объемом 1,6 л — надежный и ремонтопригодный. Правда, теперь он доступен в двух вариантах мощности: с передним приводом идет 114-сильный двигатель, с полным — 117-сильный агрегат.

Остался в гамме и двухлитровый бензиновый F4R 143 л.с., и полуторалитровый дизель К9К в 109 л.с. Для этих моторов можно найти много расходников от других производителей. Проблем с покупкой более доступных аналогов не будет.

Единственный двигатель, которого не было у машины первого поколения, — тот, что стоит на нашем редакционном Дастере. Это 1,33-литровый 150-сильный турбомотор H5H. Впрочем, этот агрегат уже не первый год ставится и на Аркану, и на рестайлинговый Kaptur. Так что и для него на рынке найдется много «заменителей».

109-сильный турбодизель К9К — очень привлекательный вариант по отдаче и расходу топлива. Базовый 1,6-литровый двигатель Н4М такой же, что и у прошлого Дастера и других моделей Рено. Так что проблем с покупкой расходников и запасных частей не возникнет.

Двухлитровый мотор F4R у прошлого поколения был самым мощным. Но он ни в какое сравнение не идет с новым турбомотором. 1,33-литровый турбомотор дал Дастеру то, чего никогда не было: динамику. На редакционной Аркане этот двигатель показал себя надежным. Посмотрим, как он будет чувствовать себя на Дастере.

Трансмиссия: автомата больше нет

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Механическая шестиступенчатая коробка передач по «железу» практически идентична той, что ставилась на прошлую машину. Но передаточные числа иные. Одинаковыми остались лишь первые две передачи — 4,45 и 2,59. А вот на высших ступенях (начиная с третьей) отношения немного отличаются. У новой машины они чуть длиннее, чем у старой.

Не самый надежный четырехступенчатый автомата DP8 канул в Лету, уступив место вариатору Jatco JF016e, который ставится в паре с турбомотором. Этот вариатор можно встретить и на Каптюре, и на Аркане. Правда, вариатор Дастера отличается электронными настройками.

Схожая история с электромагнитной муфтой подключения задней оси — по конструкции она идентична той, что стояла на прошлом поколении, но отличается алгоритмом управления.

Вариатор Jatco 016, по сути, заменил древний четырехдиапазонный автомат, который не отличался надежностью. Насколько надежен вариатор, покажет время.

Подвеска: на старой Дастер не поедет

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Подвески нового и старого Дастера схожи лишь по архитектуре. Возможно, амортизаторы, пружины или сайлент-блоки со старой машины подойдут новой по геометрическим параметрам. Но вот как поведет себя новый Дастер на таких деталях — вопрос. Ведь характеристики у деталей разные.

Пружины и амортизаторы Арканы тоже не подойдут по настройкам — несмотря на то, что их ходовые очень близки.

Одним словом, подходящего аналога от других моделей не подберете: нужны только штатные запчасти. Но это не большая беда, так как ходовая Дастера очень прочная и ремонта потребует не скоро.

При создании шасси второго Дастера использовали все наработки Арканы. Так что между ними много общего. Но калибровки амортизаторов и жесткость пружин отличаются.

Тормоза и рулевое управление: отличаются настройками

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У тормозной системы иные настройки блока АБС. Правда, нет никаких проблем с расходниками — передние тормозные диски диаметром 280 мм аналогичны тем, что стоят на старом Дастере. И, кстати, такие же на Аркане и Каптюре.

Подойдут и тормозные задние колодки и барабанные тормоза от прежней модели

Рулевое управление у нового Дастера новое: вместо гидроусилителя установлен электрический. Рейка и электромотор идентичны рулевому управлению Арканы. Но настройки усилителя у Дастера свои.

Из старого новое не сделаешь?

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У нового Дастера немало общего с машиной прошлого поколения. И, соответственно, при желании можно сэкономить на оригинальных комплектующих и купить детали на разборках. Только подходить к этому надо разумно. Иначе «выгодные» замены могут в будущем «аукнуться» дорогим ремонтом.

Реально жесткий тест Арканы с турбо и вариатором — тут.

Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колеса.

Собрались за город? Пусть в нужный момент в багажнике окажется антибукс.

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