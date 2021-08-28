Новый Renault Duster после 12 000 км: подробный отчет

Renault Duster второго поколения появился в нашем редакционном парке в середине мая.

Учитывая, что львиная доля машин первого поколения продавалась с механикой, мы тоже решили остановиться на «ручке» — в сочетании с турбонаддувной «четверкой» объемом 1,33 литра (150 л.с.). В топовом исполнении Style и с некоторыми опциями такой Duster сейчас стоит 1 495 000 рублей.

Пока наша «Дуся» прошла чуть больше 10 тысяч километров и до серьезных поломок дело не дошло. Но замечания и наблюдения уже накопились. Особенно заметные на фоне родственной Арканы, на которой я ездил полтора года до этого.

Первое, в чем заметна разница между кроссоверами, — работа однозонного климат-контроля. В Аркане он откровенно бесил тем, что в автоматическом режиме, когда за бортом около десяти градусов тепла, никак не мог удержать выставленную температуру. В Дастере такой же блок климат-контроля, но над его калибровками поработали.

Результат заметен: пассажиров не бросает из жара в холод и постоянно регулировать температуру уже не нужно. Хотя, если прислушаться, слышно рваный ритм напора воздуха.





У Арканы в дождь на большой скорости в районе боковых зеркал начинаются завихрения, из-за чего грязь и вода быстро покрывают стекла и зеркала. С Дастером таких проблем нет. Потоки воды ведут себя пристойнее и не так активно портят обзорность.





И в чем хуже

Ходовые огни у Дастера светодиодные (как и задние фонари в топ-версиях), а основной свет — галогенный. И таковым он будет вне зависимости от комплектации.





Не могу сказать, что фары светят плохо. Но на фоне Арканы с ее диодной оптикой фары Дастера в прямом смысле слова не блещут.





В дождливую погоду в районе зеркал нет завихрений, как у Арканы. Поэтому они вместе с боковыми стеклами остаются более-менее чистыми. В меню медиасистемы есть внедорожная инфографика — компас, указатели бокового крена и дифферента.

Обивка из кожзама неудачна. Тело совсем не дышит: в теплую погоду уже через час рубашку можно отжимать.

Как он едет?

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Турбомотор TCe150 аналогичен тому, что стоит на обновленном Каптюре и на Аркане. Отличный агрегат как по отдаче, так и по экономичности. С обгонами на узких загородных шоссе — никаких проблем. Максимальный момент 250 Н·м достигается уже на 1700 об/мин, потому не нужно часто переключаться. Только на шестую передачу стоит переходить попозже, игнорируя подсказчика на дисплее «приборки». В диапазоне примерно с 1500 до 2000 об/мин салон наполняется неприятным зудом силовой установки. На других передачах таких проблем нет.





У Дастера по традиции первая передача очень «короткая» и служит аналогом понижайки. В обычных условиях нужно трогаться со второй. С этим никаких сложностей — тяги хватает.

Комфортный?

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Дастеру в высшей комплектации Style полагаются стильные 17‑дюймовые колеса. Спору нет, выглядит круто. Но ездить — не комфортно. Все поперечные стыки — твои. На «лежачих полицейских» тоже очень жестко. Это всё из-за более жестких низкропрофильных шин, ведь легендарная дастеровская энергоемкость подвески никуда не делась — огромные ямы ее не пугают.





Боковины уже не так активно закидывает грязью, как это было на «первом» Дастере — отчасти благодаря накладкам на передних крыльях, которые помимо декоративной функции еще и отсекают все, что летит из-под колес. Но проблема с выступающими и пачкающимися порогами не исчезла — если хотите сохранить штаны чистыми, посильнее вытягивайте ноги при выходе.

А какой расход?

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Приятно, что на АЗС не нужно заезжать часто. В смешанном режиме укладываюсь в восемь литров 92‑го на 100 км. Еще приятнее аппетит на загородном шоссе — 7 л/100 км. А вот на автостраде расход ожидаемо растет. При выставленных на круиз-контроле 130 км/ч Duster берет 8,6 л/100 км.





Будет очень интересно посмотреть, как турбодвигатель с непосредственным впрыском переживет эксплуатацию на бензине АИ‑92: для Каптюра и Арканы производитель его не допускал. Для этого мы регулярно будем брать пробы масла. О результатах доложим.





Органайзер с сеткой удобен, но есть и минус. Его нельзя полностью поднять, если хочется залезть в подполье — упирается в боковые стенки.

Что в итоге?

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Пока положительных моментов больше. Детских болячек, которыми страдала Arkana (вроде глюков медиасистемы), у Дастера нет.





А самое неприятное — ценник: полтора миллиона за Duster с механикой!.. Но глядя на стремительный рост цен, можно предположить, что через некоторое время бэушный Duster можно будет продать примерно за те же деньги, какие он стоил будучи новым.





Renault Duster, 1.33Т (150 л.с.), М6

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Изготовитель — Рено Россия

— Рено Россия Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года

— с мая 2021 года Пробег на момент отчета — 12 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8000–12 000 км)*

Из них на бензин (AИ-92, средний расход 7,9 л/100 км) 14 231 ₽

14 231 ₽ Стоимость 1 км пробега 3,56 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.





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