Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Новый Duster в максимальном исполнении и с турбомотором стоит полтора миллиона рублей. И он по-прежнему самый доступный полноприводник, не считая Ниву и УАЗ. Но все же деньги немалые.
Если обратить взор на подержанную технику, можно найти немало вариантов среди культовых внедорожников с другого ценового полюса. А что может быть круче Гелендвагена?
Правда, за полтора миллиона можно рассчитывать лишь на немолодой экземпляр. С другой стороны, Гелик не менялся десятилетиями: так ли важен возраст «по паспорту»? Наша машина даст ответ — это дизельный Mercedes G300 TD 1999 года выпуска с пробегом 370 тысяч км!
Как едут?
Renault Duster
Duster со сменой поколения на шоссе не узнать. Он не валится при каждом рывке руля, уверенно стоит на дуге. Ехать даже по абсолютно ровному шоссе на нем приятно, понятно и комфортно. А турбомотор обеспечивает динамику, которой отродясь не было. Дастер лишь немного не выезжает из десяти секунд в спринте до 100 км/ч и не требует лихорадочно орудовать рычагом коробки в городе или на загородной трассе — момента хватает. И часто заезжать на АЗС не нужно. В смешанном режиме Duster укладывается в восемь литров 92‑го на сотню.
Mercedes G300
Гелику даже с дизелем о таком расходе только мечтать. Нечастые визиты на заправку обусловлены лишь 100‑литровым баком, а не экономичностью. Как ни старайся, в среднем G300 ест больше 11 литров солярки. Аппетит не компенсируется бодрым разгоном. Трехлитровый дизель выдает больше мощности и момента — 177 л.с. и 330 Н·м. Но для трехтонного внедорожника этого мало. За турбо-Дастером G300 не угнаться.
Да и хочется не гнать, а неспешно катить. Приятное урчание дизеля, высоченная посадка и два массивных поворотника, которые маячат по краям капота: будто на гигантском армейском КрАЗе едешь. И не беда, что управляемости, считай, нет. Это проблема окружающих. С такой энергоемкостью подвески любого, не уступившего дорогу, Гелик переедет. Реношная платформа Global Access (В0) тоже заслужила статус всеядной, но на фоне того, как Mercedes невозмутимо идет по любым ямам, Duster кажется жесткой табуреткой.
Mercedes G300 — Iron Man?
Подвеска — самая крепкая часть G‑класса. Мосты на пружинах требуют внимания реже, чем у многих моделей сменяются поколения. Куда быстрее могут сгнить крепления амортизаторов к раме.
Кузов? Коррозия его съедает после халтурного ремонта. Если серьезных ДТП не было, ржавчину можно найти только на петлях дверей и капота. Хотя даже в этом случае проблема скорее визуальная.
Вообще Гелендваген по части надежности вполне соответствует своему железному виду. Трехлитровый дизель легко переваливает за полмиллиона километров. Пятиступенчатый автомат, как и вся полноприводная трансмиссия, тоже не из неженок.
Больше всего проблем может доставить электрика и электроника. И тут вырисовывается интересная тенденция. Чем моложе Гелик и чем больше в него напихано оборудования, тем больше проблем. Хотя у нашей машины с пробегом под 400 тысяч все электроприводы работают исправно.
Кнопочный или смартфон?
Гелендваген — машина специфическая и требующая средств. Высокий расход топлива, обслуживание каждые 10 тысяч км (а при большом пробеге даже чаще). В итоге даже при шикарной ликвидности каждый километр за рулем Гелика обходится во столько же, сколько и у Дастера. И это при условии, что возрастной G‑ваген не будет ломаться. Согласитесь, это нереально: что-нибудь обязательно придется поменять.
Mercedes G300
Renault Duster
Хотя где-то в глубине души все равно хочется Mercedes, правда?
|
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИРЫ
В каждом классе полноприводников есть неплохие варианты по цене нового Дастера. Если нужен среднеразмерный паркетник, обратите внимание на подержанную Мазду CX‑5. За полтора миллиона можно найти самые поздние автомобили первого поколения — 2014–2015 года выпуска с пробегом около 100 тысяч км. Скорее всего, это будет версия с полным приводом, двухлитровым мотором и автоматом. Очень сбалансированный и надежный кроссовер. Каких-то особых проблем у Мазды нет. Разве что краска и интерьер быстро теряют свой товарный вид.
Эти же проблемы — у культового Prado. Он обладает сумасшедшей ликвидностью, что сказывается на цене. С нашим бюджетом можно рассчитывать лишь на 120‑й Прадик 2006–2007 года выпуска. Пробег будет немалым — под 250 тысяч км. Но с надежностью у Ленд Крузера порядок. Как и с аппетитом. Львиная доля автомобилей на рынке — с четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 249 сил. Слабых мест у машины мало. Помимо краски это датчик положения кузова и актуатор раздатки: обязательно проверьте, работает ли блокировка.
Хочется премиума? Один из самых привлекательных вариантов по соотношению надежности и возраста — Volvo XC90 первого поколения. За полтора миллиона можно присмотреть семи-восьмилетний экземпляр с пробегом 140–150 тысяч км. Лучше всего выбирать бензиновый пятицилиндровый ХС90. А вот машины с рядной шестеркой 3.2 обходите стороной — слишком много болячек.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
MERCEDES-BENZ G300 TD
|
RENAULT DUSTER
|
Снаряженная / полная масса
|
2240 / 3500 кг
|
1377 / 1927 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
14,2 с
|
10,7 с
|
Максимальная скорость
|
164 км/ч
|
194 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 96 л
|
АИ-92 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
14,6 / 10,6 / 12,1 л / 100 км
|
8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р6 / 24
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
2996 см³
|
1332 см³
|
Мощность
|
130 кВт/177 л.с. при 4000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 5250 об/мин
|
Крутящий момент
|
330 Н·м при 1600 об/мин
|
250 Н·м при 1700 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А5
|
М6
|
Передаточные числа:
|
3,93 / 2,40 / 1,48 / 1,00 / 0,83 / — / 3,10
|
4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48
|
Главная передача
|
4,23
|
4,86
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
зависимая пружинная / зависимая пружинная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
винт-гайка, с гидроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые / барабанные
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
265/60 R18
|
215/60 R17
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
|
|
MERCEDES-BENZ G300
|
RENAULT DUSTER
|
Расходы на плановое ТО *
|
53 400 ₽
|
63 300 ₽
|
ОСАГО
|
35 100 ₽
|
31 098 ₽
|
Расходы на топливо
|
355 000 ₽
|
229 500 ₽
|
Потеря стоимости
|
240 000 ₽ (16 %)
|
378 000 ₽ (26 %)
|
Транспортный налог
|
26 550 ₽
|
15 750 ₽
|
Итого
|
710 050 ₽
|
717 648 ₽
|
Стоимость 1 км пробега
|
11,83 ₽/км
|
11,96 ₽/км
* При среднегодовом пробеге 20 000 км.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
|
|
MERCEDES-BENZ G300
|
RENAULT DUSTER
|
Воздушный фильтр
|
1065 ₽
|
1230 ₽
|
Масляный фильтр
|
735 ₽
|
420 ₽
|
Комплект свечей накаливания / зажигания
|
8344 ₽
|
5280 ₽
|
Комплект зимних шипованных шин
|
51 640 ₽
|
42 040 ₽
|
Передние тормозные колодки
|
4440 ₽
|
2860 ₽
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