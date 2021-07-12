Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Гелендваген - это легенда, харизма, имя. Даже если машине уже не 20 и по цене она упала до уровня кроссовера Renault Duster. Брать? Эксперт «За рулем» сравнил будущие расходы на «новичка» и «старичка».

Материалы по теме
Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион

Новый Duster в максимальном исполнении и с турбомотором стоит полтора миллиона рублей. И он по-прежнему самый доступный полноприводник, не считая Ниву и УАЗ. Но все же деньги немалые.

Если обратить взор на подержанную технику, можно найти немало вариантов среди культовых внедорожников с другого ценового полюса. А что может быть круче Гелендвагена?

Правда, за полтора миллиона можно рассчитывать лишь на  немолодой экземпляр. С другой стороны, Гелик не менялся десятилетиями: так ли важен возраст «по паспорту»? Наша машина даст ответ — это дизельный Mercedes G300 TD 1999 года выпуска с пробегом 370 тысяч км!

Как едут?

Renault Duster

Материалы по теме
испытания на роликовых платформах Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Duster со сменой поколения на шоссе не узнать. Он не валится при каждом рывке руля, уверенно стоит на дуге. Ехать даже по абсолютно ровному шоссе на нем приятно, понятно и комфортно. А турбомотор обеспечивает динамику, которой отродясь не было. Дастер лишь немного не выезжает из десяти секунд в спринте до 100 км/ч и не требует лихорадочно орудовать рычагом коробки в городе или на загородной трассе — момента хватает. И часто заезжать на АЗС не нужно. В смешанном режиме Duster укладывается в восемь литров 92‑го на сотню.

Mercedes G300

Гелику даже с дизелем о таком расходе только мечтать. Нечастые визиты на заправку обусловлены лишь 100‑литровым баком, а не экономичностью. Как ни старайся, в среднем G300 ест больше 11 литров солярки. Аппетит не компенсируется бодрым разгоном. Трехлитровый дизель выдает больше мощности и момента — 177 л.с. и 330 Н·м. Но для трехтонного внедорожника этого мало. За турбо-Дастером G300 не угнаться.

Рядная дизельная «шестерка» ОМ606 была в двух вариантах мощности — 136 и 177 л.с. (как в нашем случае). Двигатель очень надежен и спокойно выхаживает 500–600 тысяч до капремонта. Турбина ходит 350–400 тысяч.
Рядная дизельная «шестерка» ОМ606 была в двух вариантах мощности — 136 и 177 л.с. (как в нашем случае). Двигатель очень надежен и спокойно выхаживает 500–600 тысяч до капремонта. Турбина ходит 350–400 тысяч.

Двигатель 1.33 бодр, очень экономичен и работает на АИ‑92. А как показал наш ресурсный тест Арканы, с надежностью тоже неплохо, но до G-вагена всё равно далеко.
Двигатель 1.33 бодр, очень экономичен и работает на АИ‑92. А как показал наш ресурсный тест Арканы, с надежностью тоже неплохо, но до G-вагена всё равно далеко.

Материалы по теме
Что взять за миллион? Новый Largus против 10-летнего Volvo

Да и хочется не гнать, а неспешно катить. Приятное урчание дизеля, высоченная посадка и два массивных поворотника, которые маячат по краям капота: будто на гигантском армейском КрАЗе едешь. И не беда, что управляемости, считай, нет. Это проблема окружающих. С такой энергоемкостью подвески любого, не уступившего дорогу, Гелик переедет. Реношная платформа Global Access (В0) тоже заслужила статус всеядной, но на фоне того, как Mercedes невозмутимо идет по любым ямам, Duster кажется жесткой табуреткой.

Mercedes G300 — Iron Man?

Подвеска — самая крепкая часть G‑класса. Мосты на пружинах требуют внимания реже, чем у многих моделей сменяются поколения. Куда быстрее могут сгнить крепления амортизаторов к раме.

Кузов? Коррозия его съедает после халтурного ремонта. Если серьезных ДТП не было, ржавчину можно найти только на петлях дверей и капота. Хотя даже в этом случае проблема скорее визуальная.

Тот редкий случай, когда отличная «геометрия» Дастера меркнет — ­клиренс G300 на 15 мм больше, а угол въезда на пять градусов больше.
Тот редкий случай, когда отличная «геометрия» Дастера меркнет — ­клиренс G300 на 15 мм больше, а угол въезда на пять градусов больше.

Материалы по теме
41 Gelandevagen_zr 03_15 Вездеходы-долгожители: кто в поле воин?

Вообще Гелендваген по части надежности вполне соответствует своему железному виду. Трехлитровый дизель легко переваливает за полмиллиона километров. Пятиступенчатый автомат, как и вся полноприводная трансмиссия, тоже не из неженок.

Больше всего проблем может доставить электрика и электроника. И тут вырисовывается интересная тенденция. Чем моложе Гелик и чем больше в него напихано оборудования, тем больше проблем. Хотя у нашей машины с пробегом под 400 тысяч все электроприводы работают исправно.

Gelandewagen не едет, а скорее плывет — неохотно меняет курс, но это и не нужно. Все изъяны дороги теряются в ходовой.
Gelandewagen не едет, а скорее плывет — неохотно меняет курс, но это и не нужно. Все изъяны дороги теряются в ходовой.

Новый Дастер заметно подтянулся в ездовом плане. Вот только с 17‑дюймовыми колесами он жестче, чем хотелось бы.
Новый Дастер заметно подтянулся в ездовом плане. Вот только с 17‑дюймовыми колесами он жестче, чем хотелось бы.

Кнопочный или смартфон?

Гелендваген — машина специфическая и требующая средств. Высокий расход топлива, обслуживание каждые 10 тысяч км (а при большом пробеге даже чаще). В итоге даже при шикарной ликвидности каждый километр за рулем Гелика обходится во столько же, сколько и у Дастера. И это при условии, что возрастной G‑ваген не будет ломаться. Согласитесь, это нереально: что-нибудь обязательно придется ­поменять.

Mercedes G300

Желтые стрелки приборов вызовут слезу у любителей классических «Бенцов». К читаемости ноль вопросов.
Желтые стрелки приборов вызовут слезу у любителей классических «Бенцов». К читаемости ноль вопросов.

Отопитель с ползунками передает привет из 90‑х. А найти машину с оригинальной магнитолой — сродни чуду.
Отопитель с ползунками передает привет из 90‑х. А найти машину с оригинальной магнитолой — сродни чуду.

Гелендваген с самого своего рождения входит в число лучших внедорожников мира. Три блокировки — штатное оборудование.
Гелендваген с самого своего рождения входит в число лучших внедорожников мира. Три блокировки — штатное оборудование.

Наш экземпляр 1999 года выпуска — один из последних с подобным интерьером. И если дизайн выдает возраст, то качество — нет. Даже на третьем десятке лет — никаких сверчков. Вот что называется стойкость. Пробег приближается к 400 тысячам км, но обивка из натуральной кожи всё еще жива.
Наш экземпляр 1999 года выпуска — один из последних с подобным интерьером. И если дизайн выдает возраст, то качество — нет. Даже на третьем десятке лет — никаких сверчков. Вот что называется стойкость. Пробег приближается к 400 тысячам км, но обивка из натуральной кожи всё еще жива.

Поразительно, что несмотря на возраст машины сидеть за рулем удобно. Все электроприводы работают исправно.
Поразительно, что несмотря на возраст машины сидеть за рулем удобно. Все электроприводы работают исправно.

По всем направлениям полно места. Разница с Дастером больше всего ощущается по ширине салона.
По всем направлениям полно места. Разница с Дастером больше всего ощущается по ширине салона.

Багажник огромен, но его возможности ограничивает узкий дверной проем. Тяжелая распашная дверь за много лет абсолютно не провисла.
Багажник огромен, но его возможности ограничивает узкий дверной проем. Тяжелая распашная дверь за много лет абсолютно не провисла.

Выступающие петли дверей первыми теряют краску. Правда, на долговечности это не сказывается — только на товарном виде.
Выступающие петли дверей первыми теряют краску. Правда, на долговечности это не сказывается — только на товарном виде.


Материалы по теме
Новый Гелик: испортили?

В целом Гелик словно знаменитая Nokia 3310 — будет работать вечно и не сломается даже после ядерного апокалипсиса. Но пока он не наступил, пользоваться современным смартфоном удобнее.

Duster откровенно проигрывает лишь по двум пунктам — по престижу и размерам. Если эти параметры не являются определяющими, серьезных аргументов гнаться за подержанным Гелендвагеном нет. Duster отлично выполнит свои обязанности за те же деньги. Он быстрее, экономичнее, теплее зимой. И со сменой поколения «Дуся» уже не выглядит уцененным товаром.

Renault Duster


На центральный дисплей нельзя вывести одновременно несколько видов дорожной информации.
На центральный дисплей нельзя вывести одновременно несколько видов дорожной информации.

Медиасистема — явный признак молодости. Большой тачскрин и возможность подключить смартфон. Штатная акустика звучит сносно.
Медиасистема — явный признак молодости. Большой тачскрин и возможность подключить смартфон. Штатная акустика звучит сносно.

Трансмиссия управляется шайбой. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы.
Трансмиссия управляется шайбой. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы.

Интерьер нового Дастера — почти «аркановский». Но между дефлекторами сделали удобную полочку. Однозонный климат-контроль внешне аналогичен «аркановскому», но работает лучше — в автоматическом режиме его не бросает то в жар, то в холод.
Интерьер нового Дастера — почти «аркановский». Но между дефлекторами сделали удобную полочку. Однозонный климат-контроль внешне аналогичен «аркановскому», но работает лучше — в автоматическом режиме его не бросает то в жар, то в холод.

Передние сиденья удобны: отличный профиль, хорошая набивка и нормальные диапазоны регулировок. Только кожзам бесит: тело совсем не дышит.
Передние сиденья удобны: отличный профиль, хорошая набивка и нормальные диапазоны регулировок. Только кожзам бесит: тело совсем не дышит.

Места на заднем диване хватает, но об удобствах говорить не приходится. Плоские сиденья и отсутствие центрального ­ подлокотника.
Места на заднем диване хватает, но об удобствах говорить не приходится. Плоские сиденья и отсутствие центрального ­ подлокотника.

По нашей методике, багажник вмещает честные 324 литра.
По нашей методике, багажник вмещает честные 324 литра.

В подполье есть запаска на «штамповке» и несколько отделений для мелочей.
В подполье есть запаска на «штамповке» и несколько отделений для мелочей.

Хотя где-то в глубине души все равно хочется Mercedes, правда?


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИРЫ

В каждом классе полноприводников есть неплохие варианты по цене нового Дастера. Если нужен среднеразмерный паркетник, обратите внимание на подержанную Мазду CX‑5. За полтора миллиона можно найти самые поздние автомобили первого поколения — 2014–2015 года выпуска с пробегом около 100 тысяч км. Скорее всего, это будет версия с полным приводом, двухлитровым мотором и автоматом. Очень сбалансированный и надежный кроссовер. Каких-то особых проблем у Мазды нет. Разве что краска и интерьер быстро теряют свой товарный вид.

Эти же проблемы — у культового Prado. Он обладает сумасшедшей ликвидностью, что сказывается на цене. С нашим бюджетом можно рассчитывать лишь на 120‑й Прадик 2006–2007 года выпуска. Пробег будет немалым — под 250 тысяч км. Но с надежностью у Ленд Крузера порядок. Как и с аппетитом. Львиная доля автомобилей на рынке — с четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 249 сил. Слабых мест у машины мало. Помимо краски это датчик положения кузова и актуатор раздатки: обязательно проверьте, работает ли блокировка.

Хочется премиума? Один из самых привлекательных вариантов по соотношению надежности и возраста — Volvo XC90 первого поколения. За полтора миллиона можно присмотреть семи-восьмилетний экземпляр с пробегом 140–150 тысяч км. Лучше всего выбирать бензиновый пятицилиндровый ХС90. А вот машины с рядной шестеркой 3.2 обходите стороной — слишком много болячек.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

MERCEDES-BENZ G300 TD

RENAULT DUSTER

Снаряженная / полная масса

2240 / 3500 кг

1377 / 1927 кг

Время разгона 0–100 км/ч

14,2 с

10,7 с

Максимальная скорость

164 км/ч

194 км/ч

Топливо / запас топлива

ДТ / 96 л

АИ-92 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

14,6 / 10,6 / 12,1 л / 100 км

8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р6 / 24

Р4 / 16

Рабочий объем

2996 см³

1332 см³

Мощность

130 кВт/177 л.с. при 4000 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 5250 об/мин

Крутящий момент

330 Н·м при 1600 об/мин

250 Н·м при 1700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А5

М6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

3,93 / 2,40 / 1,48 / 1,00 / 0,83 / — / 3,10

4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48

Главная передача

4,23

4,86

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

зависимая пружинная / зависимая пружинная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

винт-гайка, с гидроусилителем

реечное, с электро­усилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые / барабанные

дисковые вентилируемые / барабанные

Шины

265/60 R18

215/60 R17


СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

MERCEDES-BENZ G300

RENAULT DUSTER

Расходы на плановое ТО *

53 400 

63 300

ОСАГО

35 100

31 098

Расходы на топливо

355 000

229 500 

Потеря стоимости

240 000 ₽ (16 %)

378 000 ₽ (26 %)

Транспортный налог

26 550

15 750

Итого

710 050

717 648 

Стоимость 1 км пробега

11,83/км

11,96/км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

MERCEDES-BENZ G300

RENAULT DUSTER

Воздушный фильтр

1065

1230

Масляный фильтр

735

420

Комплект свечей накаливания / зажигания

8344

5280

Комплект зимних шипованных шин

51 640

42 040

Передние тормозные колодки

4440

2860


Редакция «За рулем» благодарит Юрия Свирчева за предоставленный автомобиль.

Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Гелендваген — это легенда, харизма, имя. Даже если машине уже не 20 и по цене она упала до уровня кроссовера Renault Duster. Брать? Эксперт «За рулем» сравнил будущие расходы на «новичка» и «старичка».

Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260690Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260689Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260695Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260694Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260693Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260692Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260699Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260698Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260697Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260696Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260703Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260702Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260701Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260700Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260707Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260706Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260705Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260704Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260711Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260710Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260708Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260714Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260713Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260712Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300
Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Гелендваген — это легенда, харизма, имя. Даже если машине уже не 20 и по цене она упала до уровня кроссовера Renault Duster. Брать? Эксперт «За рулем» сравнил будущие расходы на «новичка» и «старичка».

Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260700Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260701Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260705Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260699Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260698Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260692Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260689Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260696Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260693Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260690Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260697Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260694Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260695Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260706Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260704Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260702Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260703Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260707Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260711Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260708Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260710Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260712Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260713Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300 — фото 1260714Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров781
Оцените материал
2:0
Читать комментарии
Загрузка...