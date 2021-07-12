Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Гелендваген - это легенда, харизма, имя. Даже если машине уже не 20 и по цене она упала до уровня кроссовера Renault Duster. Брать? Эксперт «За рулем» сравнил будущие расходы на «новичка» и «старичка».

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Новый Duster в максимальном исполнении и с турбомотором стоит полтора миллиона рублей. И он по-прежнему самый доступный полноприводник, не считая Ниву и УАЗ. Но все же деньги немалые.

Если обратить взор на подержанную технику, можно найти немало вариантов среди культовых внедорожников с другого ценового полюса. А что может быть круче Гелендвагена?

Правда, за полтора миллиона можно рассчитывать лишь на немолодой экземпляр. С другой стороны, Гелик не менялся десятилетиями: так ли важен возраст «по паспорту»? Наша машина даст ответ — это дизельный Mercedes G300 TD 1999 года выпуска с пробегом 370 тысяч км!

Как едут?

Renault Duster

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Duster со сменой поколения на шоссе не узнать. Он не валится при каждом рывке руля, уверенно стоит на дуге. Ехать даже по абсолютно ровному шоссе на нем приятно, понятно и комфортно. А турбомотор обеспечивает динамику, которой отродясь не было. Дастер лишь немного не выезжает из десяти секунд в спринте до 100 км/ч и не требует лихорадочно орудовать рычагом коробки в городе или на загородной трассе — момента хватает. И часто заезжать на АЗС не нужно. В смешанном режиме Duster укладывается в восемь литров 92‑го на сотню.

Mercedes G300

Гелику даже с дизелем о таком расходе только мечтать. Нечастые визиты на заправку обусловлены лишь 100‑литровым баком, а не экономичностью. Как ни старайся, в среднем G300 ест больше 11 литров солярки. Аппетит не компенсируется бодрым разгоном. Трехлитровый дизель выдает больше мощности и момента — 177 л.с. и 330 Н·м. Но для трехтонного внедорожника этого мало. За турбо-Дастером G300 не угнаться.

Рядная дизельная «шестерка» ОМ606 была в двух вариантах мощности — 136 и 177 л.с. (как в нашем случае). Двигатель очень надежен и спокойно выхаживает 500–600 тысяч до капремонта. Турбина ходит 350–400 тысяч. Двигатель 1.33 бодр, очень экономичен и работает на АИ‑92. А как показал наш ресурсный тест Арканы, с надежностью тоже неплохо, но до G-вагена всё равно далеко.

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Да и хочется не гнать, а неспешно катить. Приятное урчание дизеля, высоченная посадка и два массивных поворотника, которые маячат по краям капота: будто на гигантском армейском КрАЗе едешь. И не беда, что управляемости, считай, нет. Это проблема окружающих. С такой энергоемкостью подвески любого, не уступившего дорогу, Гелик переедет. Реношная платформа Global Access (В0) тоже заслужила статус всеядной, но на фоне того, как Mercedes невозмутимо идет по любым ямам, Duster кажется жесткой табуреткой.

Mercedes G300 — Iron Man?

Подвеска — самая крепкая часть G‑класса. Мосты на пружинах требуют внимания реже, чем у многих моделей сменяются поколения. Куда быстрее могут сгнить крепления амортизаторов к раме.

Кузов? Коррозия его съедает после халтурного ремонта. Если серьезных ДТП не было, ржавчину можно найти только на петлях дверей и капота. Хотя даже в этом случае проблема скорее визуальная.

Тот редкий случай, когда отличная «геометрия» Дастера меркнет — ­клиренс G300 на 15 мм больше, а угол въезда на пять градусов больше.

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Вообще Гелендваген по части надежности вполне соответствует своему железному виду. Трехлитровый дизель легко переваливает за полмиллиона километров. Пятиступенчатый автомат, как и вся полноприводная трансмиссия, тоже не из неженок.

Больше всего проблем может доставить электрика и электроника . И тут вырисовывается интересная тенденция. Чем моложе Гелик и чем больше в него напихано оборудования, тем больше проблем. Хотя у нашей машины с пробегом под 400 тысяч все электроприводы работают исправно.

Gelandewagen не едет, а скорее плывет — неохотно меняет курс, но это и не нужно. Все изъяны дороги теряются в ходовой. Новый Дастер заметно подтянулся в ездовом плане. Вот только с 17‑дюймовыми колесами он жестче, чем хотелось бы.

Кнопочный или смартфон?

Гелендваген — машина специфическая и требующая средств. Высокий расход топлива, обслуживание каждые 10 тысяч км (а при большом пробеге даже чаще). В итоге даже при шикарной ликвидности каждый километр за рулем Гелика обходится во столько же, сколько и у Дастера . И это при условии, что возрастной G‑ваген не будет ломаться. Согласитесь, это нереально: что-нибудь обязательно придется ­поменять.

Mercedes G300 Желтые стрелки приборов вызовут слезу у любителей классических «Бенцов». К читаемости ноль вопросов. Отопитель с ползунками передает привет из 90‑х. А найти машину с оригинальной магнитолой — сродни чуду. Гелендваген с самого своего рождения входит в число лучших внедорожников мира. Три блокировки — штатное оборудование. Наш экземпляр 1999 года выпуска — один из последних с подобным интерьером. И если дизайн выдает возраст, то качество — нет. Даже на третьем десятке лет — никаких сверчков. Вот что называется стойкость. Пробег приближается к 400 тысячам км, но обивка из натуральной кожи всё еще жива.

Поразительно, что несмотря на возраст машины сидеть за рулем удобно. Все электроприводы работают исправно. По всем направлениям полно места. Разница с Дастером больше всего ощущается по ширине салона. Багажник огромен, но его возможности ограничивает узкий дверной проем. Тяжелая распашная дверь за много лет абсолютно не провисла. Выступающие петли дверей первыми теряют краску. Правда, на долговечности это не сказывается — только на товарном виде.

Материалы по теме Новый Гелик: испортили? В целом Гелик словно знаменитая Nokia 3310 — будет работать вечно и не сломается даже после ядерного апокалипсиса. Но пока он не наступил, пользоваться современным смартфоном удобнее.

Duster откровенно проигрывает лишь по двум пунктам — по престижу и размерам . Если эти параметры не являются определяющими, серьезных аргументов гнаться за подержанным Гелендвагеном нет. Duster отлично выполнит свои обязанности за те же деньги. Он быстрее, экономичнее, теплее зимой. И со сменой поколения «Дуся» уже не выглядит уцененным товаром.

Renault Duster

На центральный дисплей нельзя вывести одновременно несколько видов дорожной информации. Медиасистема — явный признак молодости. Большой тачскрин и возможность подключить смартфон. Штатная акустика звучит сносно. Трансмиссия управляется шайбой. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы. Интерьер нового Дастера — почти «аркановский». Но между дефлекторами сделали удобную полочку. Однозонный климат-контроль внешне аналогичен «аркановскому», но работает лучше — в автоматическом режиме его не бросает то в жар, то в холод.

Передние сиденья удобны: отличный профиль, хорошая набивка и нормальные диапазоны регулировок. Только кожзам бесит: тело совсем не дышит. Места на заднем диване хватает, но об удобствах говорить не приходится. Плоские сиденья и отсутствие центрального ­ подлокотника. По нашей методике, багажник вмещает честные 324 литра. В подполье есть запаска на «штамповке» и несколько отделений для мелочей. Хотя где-то в глубине души все равно хочется Mercedes, правда?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИРЫ В каждом классе полноприводников есть неплохие варианты по цене нового Дастера. Если нужен среднеразмерный паркетник, обратите внимание на подержанную Мазду CX‑5. За полтора миллиона можно найти самые поздние автомобили первого поколения — 2014–2015 года выпуска с пробегом около 100 тысяч км. Скорее всего, это будет версия с полным приводом, двухлитровым мотором и автоматом. Очень сбалансированный и надежный кроссовер. Каких-то особых проблем у Мазды нет. Разве что краска и интерьер быстро теряют свой товарный вид. Эти же проблемы — у культового Prado. Он обладает сумасшедшей ликвидностью, что сказывается на цене. С нашим бюджетом можно рассчитывать лишь на 120‑й Прадик 2006–2007 года выпуска. Пробег будет немалым — под 250 тысяч км. Но с надежностью у Ленд Крузера порядок. Как и с аппетитом. Львиная доля автомобилей на рынке — с четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 249 сил. Слабых мест у машины мало. Помимо краски это датчик положения кузова и актуатор раздатки: обязательно проверьте, работает ли блокировка. Хочется премиума? Один из самых привлекательных вариантов по соотношению надежности и возраста — Volvo XC90 первого поколения. За полтора миллиона можно присмотреть семи-восьмилетний экземпляр с пробегом 140–150 тысяч км. Лучше всего выбирать бензиновый пятицилиндровый ХС90. А вот машины с рядной шестеркой 3.2 обходите стороной — слишком много болячек. ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ G300 TD RENAULT DUSTER Снаряженная / полная масса 2240 / 3500 кг 1377 / 1927 кг Время разгона 0–100 км/ч 14,2 с 10,7 с Максимальная скорость 164 км/ч 194 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 96 л АИ-92 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 14,6 / 10,6 / 12,1 л / 100 км 8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р6 / 24 Р4 / 16 Рабочий объем 2996 см³ 1332 см³ Мощность 130 кВт/177 л.с. при 4000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 330 Н·м при 1600 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А5 М6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,93 / 2,40 / 1,48 / 1,00 / 0,83 / — / 3,10 4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48 Главная передача 4,23 4,86 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади зависимая пружинная / зависимая пружинная McPherson / многорычажная Рулевое управление винт-гайка, с гидроусилителем реечное, с электро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные дисковые вентилируемые / барабанные Шины 265/60 R18 215/60 R17



СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ MERCEDES-BENZ G300 RENAULT DUSTER Расходы на плановое ТО * 53 400 ₽ 63 300 ₽ ОСАГО 35 100 ₽ 31 098 ₽ Расходы на топливо 355 000 ₽ 229 500 ₽ Потеря стоимости 240 000 ₽ (16 %) 378 000 ₽ (26 %) Транспортный налог 26 550 ₽ 15 750 ₽ Итого 710 050 ₽ 717 648 ₽ Стоимость 1 км пробега 11,83 ₽/км 11,96 ₽/км * При среднегодовом пробеге 20 000 км. СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ MERCEDES-BENZ G300 RENAULT DUSTER Воздушный фильтр 1065 ₽ 1230 ₽ Масляный фильтр 735 ₽ 420 ₽ Комплект свечей накаливания / зажигания 8344 ₽ 5280 ₽ Комплект зимних шипованных шин 51 640 ₽ 42 040 ₽ Передние тормозные колодки 4440 ₽ 2860 ₽



Редакция «За рулем» благодарит Юрия Свирчева за предоставленный автомобиль.

Самые крутые версии Гелендвагена — тут.

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