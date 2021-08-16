Почему Duster и Kaptur управляются по-разному? Отвечает эксперт

Причина кроется в «геометрии», но не только в ней.

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— Новый Duster и Kaptur — машины на одной платформе. Но почему они ведут себя по-разному? Отчего Kaptur более мягкий и кренится в поворотах? Почему Duster более «вездеходен»: только ли угол взъезда повлиял на это?

— Duster и Kaptur построены на одной платформе, но настройки подвески у них отличаются, отсюда и разница в управляемости.

У Дастера плотно сбитое шасси, позволяющее лихо пролетать S‑образные связки почти без кренов и раскачки. Подвеска глотает даже жуткие с виду ямы, но мелочевка не остается незамеченной. Kaptur помягче. Крены в поворотах глубоки, руль скуповат на обратную связь. Активным водителям такой характер вряд ли понравится. Но если ездовой комфорт в вашей системе ценностей выше управляемости, выбирайте Kaptur. Его подвеска более терпима к дорожным каверзам — экипаж почти не трясет.

Калибровки разнятся не только между двумя моделями, но и между разными версиями — в зависимости от двигателя и трансмиссии. В частности, версии с двигателем ТСе 150 и трансмиссией CVT X‑Tronic имеют более жесткую переднюю подвеску — с учетом более высокой массы вариатора.

Duster более «вездеходен» именно за счет «геометрии». Угол въезда 31,5° (у Каптюра — 22°) хорош даже по меркам серьезных внедорожников. Угол съезда тоже больше: 33,5° против 32,0°. Кроме того, у вариатора Дастера в режиме Lock гидротрансформатор не блокируется до 45 км/ч, что не улучает проходимость, но резко снижает воздействие от ударных нагрузок и увеличивает ресурс.

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