Новый Renault Duster: 5 причин похвалить отечественную сборку

Второе поколение Дастера вышло в конце 2017 года, но у нас появилось лишь сейчас. Задержка неслучайная — его дорабатывали к нашим тяжелым условиям.

1. К зиме готов!

Список теплых опций длинный. Есть обогрев форсунок, наружных зеркал, лобового стекла, всех сидений и руля. Кроме того, как у многих моделей Renault, есть функция дистанционного запуска. Очень полезная вещь для наших условий.

В отличие от машины первого поколения, у нового Дастера, кроме обычного отопителя с кондиционером, есть и однозонный климат-контроль. Его блок аналогичен «климату» Арканы, но алгоритм работы доработали, чтобы не возникало проблем с функционированием в авторежиме, особенно при околонулевых температурах.

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По сравнению с европейскими Дастерами у нашего появились дополнительные уплотнительные контуры дверей и багажника. Во-первых, тепло в салоне теперь сохраняется лучше. Во-вторых — грязь и пыль меньше проникают внутрь. И в-третьих — уровень шума снизился.

2. Кузов пожестче

При создании нового кузова основательно поработали над его жесткостью на кручение — она увеличена на 15%. Это отличная новость, ведь у Дастера первого поколения кузов был недостаточно жестким. Уже через 10–15 тысяч км на крыше ближе к багажнику в краске появлялись трещины. У новой машины таких проблем быть не должно.

Одной из больших бед старого автомобиля был дешевый интерьер. Даже при покупке дорогой версии покупатель получал салон «на троечку» и неудобную посадку за рулем.

Передняя панель очень похожа на интерьер Арканы.

Интерьер нового поколения выглядит современно и добротно, водительское сиденье удобнее и имеет широкий диапазон регулировок. Между передними сиденьями появился удобный бокс.

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Руль оснастили регулировкой по вылету — ее раньше тоже не было. Мультимедийная система получила 8-дюймовый экран. Удобно, функционально и красиво.

3. Самый мощный в мире

Для российского Renault Duster доступно пять двигателей. Два бензиновых объемом 1,6 л в двух вариантах — 114 и 117 л.с, двухлитровый 144-сильный и 109-сильный дизель. И, наконец, 1,33-литровый наддувный мотор мощностью 150 л.с. Столь мощного Дастера ни на одном другом рынке нет. Этот двигатель идет с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой.

Благодаря турбомотору мощностью 150 л.с. у нового Дастера хорошая динамика. Все бензиновые двигатели могут работать на 92-м бензине.

С таким мотором и ручной коробкой новый Renault Duster не только самый быстрый и мощный Дастер в мире, но и один из самых быстрых кроссоверов в своем классе. Схожее ускорение демонстрируют только куда более дорогие Kia Seltos или Skoda Karoq. А вот близкая по цене Hyundai Creta (хотя и она дороже) с двигателем аналогичной мощности заметно уступает в динамике.

4. Хорошая управляемость

Доработанная подвеска и новое рулевое сделали управление Дастером понятнее и приятнее. Теперь по управляемости его можно сравнивать с Арканой или лидером по продажам — Hyundai Creta.

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А появление в рулевом управлении электроусилителя устранило еще один недостаток. На руль не приходят множественные толчки и вибрации — раньше это доставляло дискомфорт на разбитой дороге.

Плавность хода и проходимость почти не пострадали. Только на мелких неровностях машина стала жестче. Но тут виноваты и 17-дюймовые низкопрофильные шины, которых не было у предшественника.

На бездорожье Renault Duster первого поколения был очень хорош. И новая машина сохранила эту сильную черту. Под защитой двигателя 210 мм — это самый большой дорожный просвет в классе. Межосевую муфту можно заблокировать. А первая передача с очень коротким передаточным отношением у механической коробки является альтернативой понижающей передачи.

5. Лак прочнее

По сравнению с европейскими машинами было изменено лакокрасочное покрытие — для родной грязи и камней.

Особо стойкий лак High Durability значительно снижает риск получить скол на краске. Машина будет дольше сохранять товарный вид.

У российского Дастера особый механизм стеклоочистителя, щетки длиннее, чем у «европейцев». Благодаря этому неочищенные зоны ветрового стекла уменьшились — важно на наших дорогах. К тому же все щетки, вне зависимости от комплектации, — бескаркасной конструкции. При минусовых температурах будут меньше обмерзать.

Во всех дверях, включая дверь багажника, есть дополнительные контуры уплотнителей — это особенность наших машин.

Потрудились над аэродинамикой, чтобы боковины и задние крылья меньше закидывало грязью. Не так сильно выступают пороги — можно не бояться испачкать брюки при выходе из машины.

Со сменой поколения Renault Duster устранил многие огрехи первого поколения. Но сохранил сильную сторону — это самый доступный полноприводный кроссовер на нашем рынке. И без ощущения, что производитель сэкономил на всем.

Все проблемы «первого» Дастера — тут.

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