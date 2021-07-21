92-й в турбомотор - так точно можно? Эксперт все объяснил

Renault Duster 1.3 turbo у нас на тесте уже несколько месяцев. За это время от читателей пришло много вопросов. Особое внимание, конечно, к расходу топлива и ресурсу при использовании низкооктанового топлива.

Сколько расходует турбомотор в разных режимах движения?

В смешанном цикле наш Duster потребляет 7,6 л/100 км. И это не данные борткомпьютера, а реальный расход — залитые в бак литры топлива, поделенные на пройденные километры.

Читатели просили показать среднюю скорость по борткомпьютеру — вдруг машина ездит только по трассе. Предъявляю: 38 км/ч, что абсолютно нормально для смешанного цикла.

Какой расход на высоких скоростях?

На максимально разрешенной у нас скорости 130 км/ч в режиме круиз-контроля Duster потребляет около 8,5 л/100 км.

На сколько километров хватает полного бака?

Я никогда не осушал до последней капли. Обычно после заправки проезжал около 600 км и еще оставался запас. Бак у Дастера — 50 литров.

Средние 7,6 л/100 км — очень достойный результат для полноприводного кроссовера. Тем более при езде на 92-м бензине.

Плавают ли обороты на вашей машине при включении кондиционера?

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Да, и это нормально. Когда включается компрессор кондиционера, нагрузка на двигатель возрастает. И чтобы обороты не просели ниже критической отметки (после нее двигатель глохнет), электроника автоматически повышает обороты холостого хода.

Почему у нового Дастера нет указателя температуры охлаждающей жидкости?

Он есть, но не отображается на экране постоянно. Нужно полистать меню борткомпьютера и он найдется! На мой взгляд, неудобно, что экран трипкомпьютера отображает только один параметр. Хотелось бы видеть сразу несколько: например, средний расход топлива и запас хода.

Одинаковые ли передаточные числа у 6-ступенчатых механических коробок нового Дастера с турбомотором и прежнего с атмосферником?

Не совсем. Первые две передачи одинаковые — передаточные отношения 4,45 и 2,59. А вот начиная с третьей передачи эти параметры отличаются. У новой машины передачи чуть длиннее, чем у старой.

По сравнению с машиной прошлого поколения у нынешнего Дастера передаточные отношения высших ступеней больше «растянуты».

Есть ли дополнительная защита днища и какую лучше приобрести?

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Не вижу смысла ставить дополнительную защиту двигателя. Стандартная достаточно мощная, стальная. А вот защита бака, редуктора и защитная сетка радиатора есть в каталоге аксессуаров. Комплект в среднем обойдется в 5500 рублей. Защиты бака и редуктора стоят и на нашем автомобиле — полезные вещи для тех, кто часто съезжает на бездорожье.

Что стоит приобрести из фирменных аксессуаров?

Из наиболее интересных и популярных — оригинальное ТСУ. Фаркоп быстросъемный стоит 9000 рублей. Монтажный комплект обойдется еще 32 тысячи. Дорого! Зато фирменные детали уже внесены в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), так что проблем с регистрацией не будет.

В нашем автомобиле — фирменные коврики (5500 рублей). Они комбинированные — резиновая основа и ворсовые вставки. Отличный вариант для наших условий.

В багажнике — органайзер (еще 9000 рублей). Лоток с мобильной перегородкой и сеткой. Чтобы залезть в подполье, лоток придется вытаскивать. Крепление сетки за скобу ненадежное — может выскочить. У меня пара раз такое уже было. Задумка «на пять» — исполнение «на троечку».

Адаптация турбомотора под 92-й бензин — разве не уловка маркетинга? Не лучше ли заливать 95-й?

Будь я владельцем автомобиля с таким двигателем, однозначно не стал бы лить 92-й бензин. Даже если он разрешен производителем. Хотя возможно, это просто перестраховка. Объективные результаты дадут наши длительные испытания. Мы берем пробы масла, чтобы посмотреть, как скажется на состоянии мотора езда на бензине АИ-92. Не пропустите материал, где мы будем подводить итоги!

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