Женщины водят лучше мужчин: только факты!

Женщины за рулем прочно вошли в народный фольклор как объект насмешек, но совершенно незаслуженно. Факты однозначно говорят: женщины водят как минимум не хуже (и уж точно безопаснее).

Факт 1. Женщины реже устраивают аварии со смертельным исходом

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Исследование, проведенное в Англии, продемонстрировало, что мужчины чаще женщин создают смертельную угрозу для других участников дорожного движения.

На материале статистики по дорожно-транспортным происшествиям с 2005 по 2015 гг. ученые рассчитали сравнительные коэффициенты риска для водителей-мужчин и водителей-женщин по шести категориям транспорта: легковые автомобили, фургоны, грузовики, мотоциклы, автобусы и велосипеды.

Оказалось, что по пяти из них мужчины опережают женщин, и весьма заметно. Вероятность, что мужчина за рулем легковушки станет виновником смертельной аварии, выше в два раза, на мотоцикле — в 10 (десять!) раз. Лишь в категории автобусов показатели обоих полов сопоставимы.

Считается, что мужчины в целом предпочитают более рискованный стиль вождения, но причины этого феномена остаются предметом дискуссий.

Факт 2. Женщины безопаснее ездят

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По данным ГИБДД и страховщиков, типичный нарушитель ПДД в России — молодой мужчина (26–35 лет) на подержанном автомобиле со средним стажем вождения в 10 лет.

В январе-октябре 2021 г. виновниками ДТП стали 79 363 водителя-мужчины и 14 282 водителя-женщины. Разница в 5,5 раза, хотя автовладельцев-мужчин всего в 2,2 раза больше (68,3% против 31,7%). Конечно, владеть не значит водить, но, по опросам, среди тех, кто регулярно садится за руль, женщин ещё больше — 35%.

Статистика выглядит совсем удручающей, если учитывать человеческие потери на дорогах. За тот же январь-октябрь в ДТП с мужчинами-водителями погибли 9216 человек, 104 159 человека получили ранения. В ДТП с женщинами-водителями лишились жизни 853 человека, 18 954 пострадали. Разница — в 10,8 раза по смертям и в 5,5 раза по ранениям. Не в пользу мужчин.

Факт 3. Женщины наносят меньше ущерба

Самая аккуратная категория водителей — женщины возрастом 40–50 лет. Если брать страховые выплаты, то ущерб от аварий у них на 19% ниже среднего. Для женщин 30–40 лет показатель на 15%, 18–30 лет — на 5% ниже. Средний убыток по «женским» каско составляет около 100 руб., на 9% меньше аналогичных «мужских».

В целом, мужчины обычно наносят более серьезные повреждения автомобилям других водителей и чаще разбивают свое авто «в ноль». Полная конструктивная гибель машины, так называемый тоталь, в два раза чаще случается у мужчин.

Американские страховщики, давным-давно рассчитывающие цену полисов на основе продвинутого анализа данных, как правило, предлагают женщинам более выгодные условия — никаких гендерных предрассудков, только бизнес.

Факт 4. У женщин нет врожденных препятствий к вождению

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Один из классических аргументов в вечном споре о предрасположенности разных полов к вождению: если женщины хорошие водители, то почему их почти нет в автоспорте, где нужно показывать выдающееся мастерство и за считаные секунды принимать правильные решения?

Ответ довольно прост: автогонки исторически «заточены» под мужчин, а женщины-пилоты все еще рассматриваются как экзотика. Например, за всю историю «Формулы 1» в заездах участвовали всего пять женщин и почти 800 мужчин .

Американские исследователи безуспешно проверяли гипотезу о природном преимуществе гонщиков над гонщицами. Они наблюдали за мужчинами и женщинами (причем двукратно уступавшими в водительском стаже и находившимися на разных этапах индивидуальных менструальных циклов) на гоночном треке и не зафиксировали отличий в скорости водительских реакций и физиологических показателях (температура, частота сердечного ритма и дыхания).