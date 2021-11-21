Renault Duster из парка «За рулем»: авария и месяц простоя — журнал За рулем

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Renault Duster из парка «За рулем»: авария и месяц простоя

Из-за ДТП с каршеринговым автомобилем длительный тест нового Дастера пришлось прервать.

Renault Duster, 1.33Т (150 л.с.), М6

Изготовитель — Рено Россия
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года
Пробег на момент отчета — 21 000 км

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Renault Duster выбыл из строя в конце августа —после того, как в него сзади врезался каршеринговый Volkswagen Polo.


Повреждения машины виновника оказались существенны: капот, радиаторы и решетка, бамперы, фары — Поло не смог дальше двигаться своим ходом. Duster отделался легче: под замену задний бампер, дверь багажника и один фонарь.


Причем дверь багажника закрывалась, задние парктроники и камера работали штатно. Разборка в сервисе скрытых повреждений не выявила. К списку деталей под замену добавился ещё один фонарь.



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Время ремонта растянулось из-за того, что пришлось долго ждать детали. Общая сумма (вместе с работой и запчастями) составила 197 тысяч рублей.


Подходят ли для новых Дастеров запчасти от прежней модели или от подержанных Арканы и Каптюра? Мы изучили этот вопрос во всех подробностях. На каких деталях и узлах можно сэкономить при ремонте кроссовера Renault Duster второго поколения, а в каких случаях экономия может выйти боком, узнайте тут.


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Отзывы о Renault Duster (22)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Наличие дизеля

Недостатки:

Постоянно ломается

Комментарий:

Почитав положительные отзывы в январе 2021г решился на приобретение нового дизельного Duster (произведен в декабре 2020г) как альтернативу Ниве Шевроле и отдаленно — УАЗ Патриот. И действительно, 783 км пробежал без проблем — тяговитый, экономичный, проходимый! Но на 784км пробега загорелись на к...

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