Renault Duster из парка «За рулем»: авария и месяц простоя

Изготовитель — Рено Россия

Год выпуска — 2021

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года

Пробег на момент отчета — 21 000 км

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Renault Duster выбыл из строя в конце августа —после того, как в него сзади врезался каршеринговый Volkswagen Polo.





Повреждения машины виновника оказались существенны: капот, радиаторы и решетка, бамперы, фары — Поло не смог дальше двигаться своим ходом. Duster отделался легче: под замену задний бампер, дверь багажника и один фонарь.





Причем дверь багажника закрывалась, задние парктроники и камера работали штатно. Разборка в сервисе скрытых повреждений не выявила. К списку деталей под замену добавился ещё один фонарь.





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Время ремонта растянулось из-за того, что пришлось долго ждать детали. Общая сумма (вместе с работой и запчастями) составила 197 тысяч рублей.





Подходят ли для новых Дастеров запчасти от прежней модели или от подержанных Арканы и Каптюра? Мы изучили этот вопрос во всех подробностях. На каких деталях и узлах можно сэкономить при ремонте кроссовера Renault Duster второго поколения, а в каких случаях экономия может выйти боком, узнайте тут.



