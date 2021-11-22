Что нам заливают на заправке: 3 вопроса про бензин и ответы эксперта

Моем-моем, чисто-чисто...
Одна из главных «непоняток» на АЗС: кому нужны так называемые улучшенные бензины (Ultimate, V‑Power, G‑Drive и т. п.)? Даже некоторые специалисты считают их «разводом на деньги» — разница в стоимости литра между «простым и непростым» 95‑м бензином составляет от 1 до 3 рублей.
А вот производители топлива агитируют за использование именно улучшенных бензинов, хотя делают это довольно странным способом. Обычно они демонстрируют преимущества очередного «супертоплива» с октановым числом 98 по сравнению… с обыкновенным 95‑м бензином. Показывают протоколы, по которым специальное топливо по всем статьям переигрывает обычный бензин с меньшим ОЧ. Надо же!
Мы неоднократно проводили собственные испытания улучшенных бензинов. Они действительно обладают высокой моющей способностью — очищают топливную систему двигателей с большим пробегом, за счет чего характеристики возвращаются к паспортным значениям. Но при использовании на новеньких моторах улучшения параметров мы ни разу не фиксировали.
Так называемая «моющая» присадка — это вовсе не автошампунь, отмывающий загрязнения «до блеска». Механизм действия другой — «присасывание» к поверхности трущихся деталей активных компонентов и покрытие ее «ёжиком» из радикалов, которые, с одной стороны, снижают трение, а с другой — отрывают частицы нагара и загрязнений с металлических поверхностей и не дают им повторно образовываться на поверхности «ёжика». Благодаря снижению коэффициента трения и увеличивается мощность. А способность к очищению интерпретируется как моющее свойство.
При создании «брендированного» топлива каждая компания ставит свои собственные цели. Это может быть очищение двигателя, защита от нагара и коррозии, улучшение смазывающей способности и так далее. Как правило, улучшающая присадка содержит в себе комплекс компонентов, очищающих детали и оптимизирующих горение. Следствием этого может являться и снижение расхода топлива.
А велико ли снижение? По данным компании «Газпром нефть», бензин G‑Drive 95 увеличивает КПД двигателя и динамику автомобиля — настолько, что прирост мощности доходит до 12%, а разгон до 100 км/ч сокращается на 1,8 секунды! Моторные испытания проводили на автомобиле Volkswagen Golf 1.6 в лабораторных условиях.
Как объяснить этот впечатляющий результат? Полагаю, речь идет о каких-то пиковых значениях. Всемогущее «до» позволяет объяснить любые результаты: ведь «до 12%» и просто 12% — не одно и то же. Но главное то, что компания официально подтверждает улучшение характеристик даже на чистом моторе, а не только вследствие его постоянной «мойки».
95, 98 или 100?
Не устаем повторять: каждому автомобилю нужен бензин, предписанный заводом-изготовителем. Остальное вредно либо для мотора, либо для кошелька.
Хотя есть мнение, что и 98‑й, и «сотый» бензины можно использовать для заправки автомобилей с турбированными двигателями малого объема пятого или шестого экокласса — даже если завод допускает 95‑й или даже 92‑й. Повышенное октановое число, то есть стойкость к детонации, обеспечит прирост мощности и лучшую защиту от разрушительного взрывного горения в цилиндрах при повышенных нагрузках или во время летней жары. Почему лишь на наддувных моторах? У них блок управления ведает не только впрыском и зажиганием, но и таким эффективным «рычагом влияния», как давление наддува.
Аналогии с крепостью алкоголя или калорийностью продуктов не годятся, а утверждение «чем выше октан, тем жарче горит» не соответствует действительности. Всё почти наоборот — октановое число показывает степень устойчивости бензина к взрывному неконтролируемому горению в цилиндрах.
Само по себе топливо АИ‑100 — это эволюция 98‑го, шаг на следующий уровень. Дополнительных нагрузок на двигатель оно не оказывает, но снижает количество вредных выбросов. Стоит ли платить за трехзначный индекс из своего кармана — большой вопрос. Но проблема в том, что многим производителям бензина оказывается выгоднее предлагать АИ‑100 не вместе, а вместо 98‑го, и в некоторых регионах последний становится дефицитом. Выбора не остается!
ГОСТы, ТУ и заграница
Насколько наше топливо хуже западного? Мало кто знает, что Россия является крупнейшим экспортером дизельного топлива в страны ЕС. Европейские водители заправляют в свои баки то же дизтопливо, что продается на наших АЗС. Поставляется и бензин. Так что наличие каких-то особых свойств у «забугорного» топлива — миф.
В России все бензины, выходящие с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в обязательном порядке соответствуют двум обязательным нормативным документам — Техническому регламенту Таможенного союза и стандарту производства: это может быть ГОСТ (национальный стандарт), ТУ (технические условия) или СТО (стандарт организации).
Если продукт изготовлен не по ГОСТу, не стоит считать, что он хуже. Все «улучшенные» топлива производятся только по внутренним стандартам организаций — это больше специфика регулирования, чем вопросы качества топлива. В любом случае эти стандарты не могут вводить требования ниже тех, что есть в Техрегламенте. А он говорит, что в России любое автомобильное топливо должно соответствовать не менее чем пятому экологическому классу.
Благодарим Виктора Чуякова, начальника управления контроля качества и количества нефтепродуктов сегмента сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть», за помощь в подготовке материала.
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Фото: Depositphotos