Что нам заливают на заправке: 3 вопроса про бензин и ответы эксперта

Кому помогает «улучшенный» бензин? В чем отличия АИ-98 и АИ‑100? Наше топливо хуже западного? «За рулем» провел испытания на разных моторах и выяснил, что к чему.

Моем-моем, чисто-чисто...

Одна из главных «непоняток» на АЗС: кому нужны так называемые улучшенные бензины (Ultimate, V‑Power, G‑Drive и т. п.)? Даже некоторые специалисты считают их «разводом на деньги» — разница в стоимости литра между «простым и непростым» 95‑м бензином составляет от 1 до 3 рублей.

А вот производители топлива агитируют за использование именно улучшенных бензинов, хотя делают это довольно странным способом. Обычно они демонстрируют преимущества очередного «супертоплива» с октановым числом 98 по сравнению… с обыкновенным 95‑м бензином. Показывают протоколы, по которым специальное топливо по всем статьям переигрывает обычный бензин с меньшим ОЧ. Надо же!

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Мы неоднократно проводили собственные испытания улучшенных бензинов. Они действительно обладают высокой моющей способностью — очищают топливную систему двигателей с большим пробегом, за счет чего характеристики возвращаются к паспортным значениям. Но при использовании на новеньких моторах улучшения параметров мы ни разу не фиксировали.

Так называемая «моющая» присадка — это вовсе не автошампунь, отмывающий загрязнения «до блеска». Механизм действия другой — «присасывание» к поверхности трущихся деталей активных компонентов и покрытие ее «ёжиком» из радикалов, которые, с одной стороны, снижают трение, а с другой — отрывают частицы нагара и загрязнений с металлических поверхностей и не дают им повторно образовываться на поверхности «ёжика». Благодаря снижению коэффициента трения и увеличивается мощность. А способность к очищению интерпретируется как моющее свойство.

При создании «брендированного» топлива каждая компания ставит свои собственные цели. Это может быть очищение двигателя, защита от нагара и коррозии, улучшение смазывающей способности и так далее. Как правило, улучшающая присадка содержит в себе комплекс компонентов, очищающих детали и оптимизирующих горение. Следствием этого может являться и снижение расхода топлива.

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А велико ли снижение? По данным компании «Газпром нефть», бензин G‑Drive 95 увеличивает КПД двигателя и динамику автомобиля — настолько, что прирост мощности доходит до 12%, а разгон до 100 км/ч сокращается на 1,8 секунды! Моторные испытания проводили на автомобиле Volkswagen Golf 1.6 в лабораторных условиях.

Как объяснить этот впечатляющий результат? Полагаю, речь идет о каких-то пиковых значениях. Всемогущее «до» позволяет объяснить любые результаты: ведь «до 12%» и просто 12% — не одно и то же. Но главное то, что компания официально подтверждает улучшение характеристик даже на чистом моторе, а не только вследствие его постоянной «мойки».

95, 98 или 100?

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Не устаем повторять: каждому автомобилю нужен бензин, предписанный заводом-изготовителем. Остальное вредно либо для мотора, либо для кошелька .

Хотя есть мнение, что и 98‑й, и «сотый» бензины можно использовать для заправки автомобилей с турбированными двигателями малого объема пятого или шестого экокласса — даже если завод допускает 95‑й или даже 92‑й. Повышенное октановое число, то есть стойкость к детонации, обеспечит прирост мощности и лучшую защиту от разрушительного взрывного горения в цилиндрах при повышенных нагрузках или во время летней жары. Почему лишь на наддувных моторах? У них блок управления ведает не только впрыском и зажиганием, но и таким эффективным «рычагом влияния», как давление наддува.

Аналогии с крепостью алкоголя или калорийностью продуктов не годятся, а утверждение «чем выше октан, тем жарче горит» не соответствует действительности. Всё почти наоборот — октановое число показывает степень устойчивости бензина к взрывному неконтролируемо­му горению в цилиндрах.

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Само по себе топливо АИ‑100 — это эволюция 98‑го, шаг на следующий уровень. Дополнительных нагрузок на двигатель оно не оказывает, но снижает количество вредных выбросов . Стоит ли платить за трехзначный индекс из своего кармана — большой вопрос. Но проблема в том, что многим производителям бензина оказывается выгоднее предлагать АИ‑100 не вместе, а вместо 98‑го, и в некоторых регионах последний становится дефицитом. Выбора не остается!

ГОСТы, ТУ и заграница

Насколько наше топливо хуже западного? Мало кто знает, что Россия является крупнейшим экспортером дизельного топлива в страны ЕС. Европейские водители заправляют в свои баки то же дизтопливо, что продается на наших АЗС. Поставляется и бензин. Так что наличие каких-то особых свойств у «забугорного» топлива — миф.

В России все бензины, выходящие с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в обязательном порядке соответствуют двум обязательным нормативным документам — Техническому регламенту Таможенного союза и стандарту производства: это может быть ГОСТ (национальный стандарт), ТУ (технические условия) или СТО (стандарт организации).

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Если продукт изготовлен не по ГОСТу, не стоит считать, что он хуже. Все «улучшенные» топлива производятся только по внутренним стандартам организаций — это больше специфика регулирования, чем вопросы качества топлива. В любом случае эти стандарты не могут вводить требования ниже тех, что есть в Техрегламенте. А он говорит, что в России любое автомобильное топливо должно соответствовать не менее чем пятому экологическому классу .

Благодарим Виктора Чуякова, начальника управления контроля качества и количества нефтепродуктов сегмента сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть», за помощь в подготовке материала.





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