Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче?

Цена машин примерно одинаковая, а вот потребительские свойства... Скажем, интерьер Весты сплошь из жесткого пластика, но салону «баварца» уже семь лет.

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Топ-комплектация Lada Vesta SW Cross со 113‑сильным мотором и вариатором обойдется в 1,2 млн рублей. За 7-8-летний BMW X1 первого поколения с пробегом около 200 тысяч километров, укомплектованный 2,0-литровым турбодизелем мощностью 184 л. с., полным приводом и 8-ступенчатым автоматом, на вторичном рынке просят даже чуть меньше, а «сдачу» можно пустить на возможный ремонт.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов задается вопросом: все-таки что выгоднее купить?

Интересные выводы, в частности, ждут нас в интерьере каждой из машин...

Все плюсы новой бюджетной машины

Вообще-то, Веста — это сегмент В+, но салон у нее просторный. Да и по зимним опциям — полный комплект: обогревается лобовое стекло, передние и задние сиденья, руль. Немного смазывает впечатление только сам блок однозонного климата с дешевыми кнопками и отсутствием усилия на регуляторах.

Клавиши стеклоподъемников с острыми краями тоже неудобны. А комбинация приборов, в целом приемлемая по рамкам класса, все же стала жертвой дизайна. Ее можно было скомпоновать и получше: дисплею компьютера места почти не осталось.

И да, интерьер Весты собран из жесткого пластика (на деталях присутствует облой!), «сверчки» появляются довольно скоро, но к рабочему месту претензий нет. Передние сиденья по удобству совсем не уступают бээмвэшным, а на заднем ряду с подлокотником и подстаканниками простора ощутимо больше, чем в «баварце».

Премиум, но старый — все преимущества

В интерьере «икс-первого» доля простеньких материалов, по меркам BMW, неприлично велика, хотя более высокий общий уровень, конечно, чувствуется. Но с годами некоторые панельки начинают скрипеть, дешевый кожзам сидений трескается. На прежних баварских машинах такие проблемы появлялись куда позднее 200 тысяч км. Хотя в целом интерьер тестовой машины еще вполне неплох.

Приборка любой BMW начала нулевых — образец лаконичности и удобства: два основных прибора и монохромный дисплей трипкомпьютера. Двухзонный климат-контроль с годами не утратил эффективности. Но из зимних опций есть лишь обогревы передних сидений и руля. Спинки передних сидений отделаны жестким пластиком, который быстро царапается.

Сравнительная теснота на заднем ряду компенсируется объемом багажника: у Весты, по нашим замерам, 372 литра, а у X1 — 420 литров. Однако толкового подполья тут нет, как нет и... запасного колеса: с завода BMW X1 комплектуется шинами Runflat.

А что по надежности агрегатов, прочности ЛКП и прочему?

Дарит ли BMW прежнее удовольствие от вождения спустя семь лет? Или лучше взять Весту? Ведь она по-своему неплоха на ходу...

По ссылке читайте полное сравнение кросс-универсалов Vesta SW Cross и BMW X1.

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