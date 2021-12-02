За нештатные магнитолы будут лишать прав? Ответ главы ГИБДД

Это только слухи — никаких изменений в российском законодательстве, которые позволяли бы прийти к такому выводу, не произошло.

— СМИ раструбили новость, что ГИБДД планирует лишать прав за нештатные магнитолы. Врут? Или это задел на будущее?

С. Кучер, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— По всей видимости, речь идет о вольной трактовке норм, предусматривающих запрет эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией.

Данный запрет содержится в пункте 7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090). Ответственность за его несоблюдение установлена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей .

Вопрос о том, может ли быть установка в транспортное средство нештатного устройства и (или) акустической системы отнесена к внесению изменений в конструкцию, решается индивидуально с учетом конкретных конструктивных решений, используемых при монтаже. Если речь идет об установке указанных устройств и систем в штатные места без изменения силовой структуры кузова автомобиля и системы электропитания, ухудшения травмобезопасности элементов салона, то согласование доработок с Госавтоинспекцией не требуется.