За нештатные магнитолы будут лишать прав? Ответ главы ГИБДД

— СМИ раструбили новость, что ГИБДД планирует лишать прав за нештатные магнитолы. Врут? Или это задел на будущее?
С. Кучер, Московская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— По всей видимости, речь идет о вольной трактовке норм, предусматривающих запрет эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией.
Данный запрет содержится в пункте 7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090). Ответственность за его несоблюдение установлена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.
Вопрос о том, может ли быть установка в транспортное средство нештатного устройства и (или) акустической системы отнесена к внесению изменений в конструкцию, решается индивидуально с учетом конкретных конструктивных решений, используемых при монтаже. Если речь идет об установке указанных устройств и систем в штатные места без изменения силовой структуры кузова автомобиля и системы электропитания, ухудшения травмобезопасности элементов салона, то согласование доработок с Госавтоинспекцией не требуется.
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Фото: unsplash и «За рулем»