Почему появилась нехватка автомобилей и кому она выгодна? И если выгодна, то как можно говорить об уходе дефицита?

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Новых автомобилей в продаже стало меньше сразу по нескольким причинам. Это и снегопад в Техасе, и пожары на японских фабриках АКМ и Renesas, и засуха в Тайване. Все это привело к дефициту электроники. Потом, в результате пандемии, спрос на машины упал, а на гаджеты — вырос, и электроника для автомобилей ушла в эти отрасли, да так и не вернулась назад, подчеркивает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В результате оснащать автомобили производителям стало нечем.

А тут еще новая напасть: на рынке образовался дефицит кремния, необходимого для электроники. Его производство в Китае, обеспечившего кремнием мировой рынок более чем на 50%, сократили на 90%. В результате кремний подорожал на 300%.

И последний гвоздь в крышку — снова из-за энергетического кризиса в Китае сократилась добыча магния, необходимого для производства прочных и легких сплавов. Что же это за энергетический кризис такой? Он связан с экологией и тем, сколько угля (и не только) жгут в стране для производства электричества. Китай поставляет на мировой рынок 80% всего магния, и Европа, например, на 95% зависит от этих поставок. И неизвестно, производство чего еще придется сократить из-за нехватки электроэнергии.

Но кому все это выгодно? В первую очередь — производителям, которые получают многократный рост стоимости своей продукции при меньших объемах производства и снижении затрат. Можно также предположить, что в такой ситуации спрос на китайские автомобили в других странах повысится многократно, ведь в самой стране никакого дефицита электроники и металлов не наблюдается, и автопроизводители страны не останавливают из-за этого конвейеры.

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Так сколько в такой ситуации может наблюдаться дефицит и не новая ли это норма рынка, пусть и временная, пока кремний и магний не начнут в достаточном количестве добывать в других странах? До конца 2022 года, 2023-го или до конца десятилетия?

Подробнее об этом и о других интересных особенностях дефицита читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Праздничный набор», опубликованный в журнале «За рулем» №12/2021.

Фото: ТАСС