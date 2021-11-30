Хитрость водителей — магнит в бачок гидроусилителя. Эксперт все прояснил — журнал За рулем

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Хитрость водителей — магнит в бачок гидроусилителя. Эксперт все прояснил

Есть водители, которые любят усовершенствовать свои автомобили, применяя разные «штучки». Сегодня речь об очередном ноу-хау из интернета.

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Например, одна из рекомендаций в сети — поставить магнит в бачок для жидкости гидроусилителя руля. Дело в том, что мелкая металлическая стружка образуется везде, где есть трущиеся детали из металла. Чтобы уловить ее, и ставят неодимовый магнит (сделан из сплавов железа, неодима и бора). Неодимовый обладает большей магнитной силой и имеет большую стойкость к размагничиванию.

Конечно, проблему легко решить заменой жидкости гидроусилителя, но интереснее же использовать «ноу-хау»! Да и сэкономить немного на замене жидкости удастся. Копейка, как известно, рубль бережет.

Считается, что магнит соберет и крупную стальную стружку, и ту мелочь, что превращает жидкость в бурую жижу. Только вот почему автопроизводители сами до этого не додумались? И не повредит ли такой способ машине?

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Хитрость водителей — магнит в бачок гидроусилителя. Эксперт все прояснил

(В семействе Logan-Largus магнит можно просто разместить в верхней части фильтрующего элемента. Но в других автомобилях есть смысл закрепить его проволокой.)

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Хитрость водителей — магнит в бачок гидроусилителя. Эксперт все прояснил
— Очистка любых жидкостей от металлических включений с помощью магнита — довольно распространенное явление. В машине магниты используют в коробках передач различных видов, их устанавливают сами производители. В двигателях такое не практикуют, хотя металлическая крошка там тоже образуется, но считается, что система очистки и так достаточная — с этим справляется масляный фильтр. Хотя такие приспособления (магниты) при желании можно купить на различных интернет-площадках наподобие «АлиЭкспресс», и установить самостоятельно.

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Теоретически установка магнита на ГУР не опасна. Главное, чтобы магнит каким-то образом не попал во всасывающую магистраль, откуда насос забирает жидкость из бачка. А вот насколько такой магнит эффективен — большой вопрос. В любом случае, магнит не панацея: чистить он будет только от железосодержащих вкраплений. То есть алюминиевая крошка уже не для него. Так что целесообразнее заменить рабочую жидкость.



Фото: Depositphotos и «За рулем»

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