Сосед рассказал, как избавиться от масложора: залить в двигатель...

Этот совет уже давно бродит по интернету. Он гласит: если заливать время от времени в бензиновый двигатель масло для дизельного мотора, расход масла снизится. Так ли это? Эксперт все объяснил.

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Бывалые автовладельцы советуют время от времени заливать дизельное моторное масло в бензиновый двигатель. Говорят, помогает от масложора, если чрезмерный расход масла связан с тем, что поршневые кольца потеряли подвижность («залегли») из-за нагара, — таким образом удастся их раскоксовать. Воспользовавшись повышенными моющими и щелочными свойствами «дизельного» масла, можно прочистить систему смазки бензинового мотора и тем самым продлить срок его эксплуатации.

Эта тема активно обсуждается на различных форумах, однако не всё, о чем пишут в интернете, типа «я 10 лет так делаю», стоит воспринимать серьезно. Если производители специально маркируют масло соответствующим образом, вероятно, мы должны неукоснительно следовать именно их указаниям?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Важно помнить, что масла для дизельных грузовиков сильно отличаются по свойствам от масел для дизельных легковушек и уж точно нам не подойдут. Если же внимательно почитать аннотацию к маслам для дизельных двигателей легковых автомобилей, можно обнаружить, что большинство из них являются универсальными и пригодны как для бензиновых, так и для дизельных моторов.



Но существует масла и специально для легковых дизельных двигателей. Надпись Diesel на канистре означает, что масло предназначено исключительно для дизельного двигателя. При этом у тех и этих масел практически одинаковая основа. А вот набор присадок будет отличаться. В дизельных маслах применяют значительно больше диспергирующих и моющих присадок для борьбы с неизбежным накоплением сажи.



Поэтому единственным объяснением для заправки дизельного масла в двигатель, работающий на бензине, будет желание промыть его. Да, промывка, возможно, и удастся, но другие характеристики такого масла не позволяют его использовать — можно загубить мотор. И не забывайте, что существует множество специальных присадок для промывки двигателя, которые как раз и повышают моющие свойства масла. Если есть необходимость, то лучше применять именно такие препараты специального назначения.

К примеру, такое масло и для бензиновых движков подходит, и для дизелей тоже!

А лучше всего не допускать сильного зарастания двигателя различными отложениями, своевременно заменяя масло на качественные продукты известных производителей. Что значит своевременно? Это сократить интервал замены примерно вдвое по сравнению с заводскими инструкциями при эксплуатации автомобиля в трудных условиях. А трудными можно назвать и городские пробки, и суровые зимы, и короткие поездки, и большую нагрузку автомобиля, и сильно запыленный воздух, и горные дороги. Так что условия тяжелые и в Швейцарских Альпах, и в ОАЭ, и в пробочной Москве.

Ну или менять масло по моточасам — между заменами должно пройти не более 250–300 моточасов.



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Вердикт «За рулем»

Масло, предназначенное исключительно для дизельных двигателей, в бензиновый мотор лить нельзя. Единственное исключение — если в дальней дороге, вдали от цивилизации, нужно долить масло, которое в вашем моторе не достигает даже нижней метки на щупе, но подходящего масла поблизости нет. При этом при первой возможности масляную «смесь» нужно заменить. Если длительно использовать неправильное масло и при этом нагружать мотор по полной, это существенно сократит его ресурс. Возможен даже аварийный выход из строя. Ну а для промывки двигателя лучше воспользоваться специальными моющими присадками.

Фото: «За рулем» и Depositphotos