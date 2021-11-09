При этом по регионам доля контрафактных масел существенно разнится: в одних она может составлять 20%, в других — до 50%.

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Исследование моторных масел проводилось по ключевым производителям (Liqui Moly, Motul, Castrol, Total, G-Energy и другим) по ряду параметров, основным из которых в данном случае было отклонение от розничной цены официальных дилеров на 40% и более.

Так, стоимость моторного масла Liqui Moly, 5w40 Diesel Synthoil 1 л на сайте официального дилера lm-shop.ru составляет 1359 рублей, на avito.ru его можно купить от 700 рублей, а в некоторых интернет-магазинах это же масло предлагается по цене 600 рублей, показало исследование, проведенное IT-сервисом Gorodissky IP Security. Сервис анализирует предложения в сети (интернет-магазины, маркетплейсы, площадки объявлений, социальные сети) с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта и выявляет предложения с отклонениями от оригинала по различным настраиваемым параметрам.

Больше всего контрафакта через интернет предлагалось в Москве (15%) и Санкт-Петербурге (10%). При этом в сети к продаже предлагаются как ходовые канистры 1, 4, 5 литров, так и бочки по 100–300 литров, которые поставляются только в автомастерские (не для открытой продажи).

Исследователи отмечают, что в сфере контрафактных масел производственные точки находятся в разных регионах России. К примеру, тару для контрафакта выпускают в одном месте, в другом регионе или городе печатают этикетки, в третьем — производят само масло, а в четвертом — упаковывают продукт и осуществляют отгрузку на различные склады для дальнейшей реализации.

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То есть дело поставлено на поток, и проблемы на одной точке не блокируют весь процесс, а лишь замедляют его, после чего недостающее производство оперативно организуется в другом месте.

Часто не только частные покупатели, но и профессиональные участники рынка (автосервисы, продавцы) не могут распознать подделку и, пытаясь купить дешевле, приобретают контрафакт.

Использование контрафактного моторного масла может привести к повреждению деталей двигателя и дорогостоящему ремонту автомобиля, что касается правообладателя — он несет финансовые и репутационные потери.