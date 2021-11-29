В режиме Auto электроника сама решает, как распределить мощность между передними и задними колесами. Так ездить безопаснее по коварным осенним и зимним дорогам.

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Некоторые популярные полноприводные модели (среди них, например, кроссоверы Renault: Duster, Kaptur и Arkana и Nissan: Qashqai и X-Trail) предлагают выбор из трех режимов работы трансмиссии — 2WD, Auto и 4WD. Шайба-селектор на тоннеле позволяет водителю выбрать, какой тип привода ему нужен прямо сейчас. И выбор режима серьезно влияет на поведение машины.

2WD: для сухого асфальта

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Первый режим оставляет машину строго переднеприводной. Зачем он нужен, если вы уже раскошелились на автомобиль с полным приводом? Главным образом — для экономии топлива на сухом асфальте. Тяга на задние колеса не идет, а значит и энергии требуется меньше. Правда, узлы трансмиссии продолжают вращаться вхолостую, и часть топлива на преодоление их сопротивления всё же уходит (полное размыкание существует лишь на дорогих премиальных моделях). Но это — несерьезная потеря.

4WD (он же Lock): для оффроуда

Включив его, получите постоянный полный привод с заблокированной межосевой муфтой. Она распределяет момент в пропорции 50:50.

Скорость, до которой работает блокировка, зависит от настроек конкретной модели. Обычно это диапазон от 40 до 80 км/ч. «Строго полноприводный» режим рекомендуется использовать только вне асфальта.

Стрелка на селекторе указывает, какой режим трансмиссии активирован. На некоторых моделях подсказка выводится еще и на панель приборов.

Auto: для мокрого и скользкого асфальта

Режим хорош для поздней осени и зимы — крутящий момент будет автоматически распределяться между всеми четырьмя колесами. Причем электроника будет «играть» моментом между осями в зависимости от ситуации на дороге в данный момент. Современная электроника позволяет фактически предсказывать пробуксовки и подключать задние колеса за доли секунды. (Поэтому в автоматическом режиме назад всегда передается не более 10% тяги.)

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Схемы распределения тяги между осями у разных моделей отличаются. Например, у второго поколения Renault Koleos соответствующую графику можно было вывести на дисплей и наблюдать в режиме реального времени, как распределяется крутящий момент. На влажном асфальте электроника отдавала на задние колеса до 15%, а на льду — до четверти. (И это при нажатой в пол педали акселератора — обычно доля намного ниже.)

У кроссоверов, где полный привод по умолчанию работает в автоматическом режиме, пропорции чаще всего меняются в зависимости от выбранных ездовых режимов. Так, на Hyundai Santa Fe в экорежиме «назад» пойдет до 20%, в обычном — 20–35%, в спортивном — 35–50%.

В автоматическом режиме по сравнению с переднеприводным активируются электронные имитации межколесных блокировок, если они предусмотрены на машине. Система стабилизации продолжает работать в том же режиме. Если ее нужно отключить или «расслабить» для преодоления сложного участка, нажимайте на отдельную клавишу на панели.