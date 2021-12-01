«За рулем» в декабре: ОСАГО по-новому, что взять за миллион; тест ламп H4

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Шины для экспедиции «Страна энтузиастов», проходящей через всю Россию, подобрали без труда - взяли победителей тестов «За рулем». Но на что их поставить, если перегоны огромные, дороги есть не везде, а везти надо много?