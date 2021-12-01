«За рулем» в декабре: ОСАГО по-новому, что взять за миллион; тест ламп H4 — журнал За рулем

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«За рулем» в декабре: ОСАГО по-новому, что взять за миллион; тест ламп H4

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 12/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Слово главного редактора
  • Новый тарифный коридор ОСАГО: для кого станет дороже полис?
  • Changan Uni-K, семиместная Creta и другие новинки
  • Отменят ли нештрафуемый скоростной порог «+20»?
  • Грант-при «За рулем» 2022: выбираем лучшие автомобили года!

«За рулем» в декабре: ОСАГО по-новому, что взять за миллион; тест ламп H4

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia Ceed SW — последний универсал гольф-класса
  • Lexus LX600 — всего шесть цилиндров и бешеные цены
  • Porsche Taycan Cross Turismo и зарядная станция за 16 млн рублей
  • Новый кроссовер Genesis GV70 и обновленный седан Genesis G70
  • Lexus GX460: новый интерьер и светодиодные фары
  • Range Rover нового поколения: первая встреча

ЗР АКТИВ

  • Дефицит новых автомобилей — когда это закончится?
  • Электронные ассистенты водителя: полезные и вредные

ЗР ТЕСТ

  • На чем ездим мы и они? Volkswagen Golf и Лада Гранта — самые популярные автомобили по разные стороны Европы
  • Toyota Highlander, Mazda CX‑9 и Hyundai Palisade: семь мест и дилерские накрутки

ЗР ЭКСПЕРТ

  • «Умерла» АКБ? Конденсатор вместо пускача!
  • Моторное масло: отвечаем на ваши вопросы
  • Чем зарядить аккумулятор? Ищем лучший и недорогой зарядник
  • «Антирадар» в телефоне: тест мобильных приложений, которые знают все камеры
  • Удалители воды из бензина: какой купить?

ЗР РЕСУРС

  • Премиальный кроссовер за 2 млн рублей? Идем на вторичку!
  • Выбираем б/у: Infiniti FX (2008–2013); Datsun on-DO; Renault Kaptur
  • AGM, EFB и «обычная» аккумуляторная батарея — какая лучше?
  • Новая Лада Нива Travel или 13‑летний Volvo XC90 за миллион?
  • Экспертиза: самые надежные лампы H4
  • Парк ЗР: Renault Duster и ремонт после аварии
  • Конкурс знатоков

А также:

  • Opel Zafira Life: едем из Владивостока — в Москву!
  • ЗИС‑151 — что в нем от легендарного Студебекера?
  • Как создавали министерскую Волгу ГАЗ‑3102
  • КиАЗ, он же БАЗ, он же Lublin и Multi: советская полуторка, родившаяся до ГАЗели

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Mercedes из соломы и ремень с подогревом: 6 удивительных фактов из автомобильного завтра

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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Почему с этого кроссовера отрывали эмблемы? Ответ плюс еще 5 особенностей
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