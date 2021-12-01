«За рулем» в декабре: ОСАГО по-новому, что взять за миллион; тест ламп H4

«За рулем» № 12/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Слово главного редактора
- Новый тарифный коридор ОСАГО: для кого станет дороже полис?
- Changan Uni-K, семиместная Creta и другие новинки
- Отменят ли нештрафуемый скоростной порог «+20»?
- Грант-при «За рулем» 2022: выбираем лучшие автомобили года!
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ЗР ПРЕМЬЕРА
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- Lexus GX460: новый интерьер и светодиодные фары
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ЗР АКТИВ
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ЗР ТЕСТ
- На чем ездим мы и они? Volkswagen Golf и Лада Гранта — самые популярные автомобили по разные стороны Европы
- Toyota Highlander, Mazda CX‑9 и Hyundai Palisade: семь мест и дилерские накрутки
ЗР ЭКСПЕРТ
- «Умерла» АКБ? Конденсатор вместо пускача!
- Моторное масло: отвечаем на ваши вопросы
- Чем зарядить аккумулятор? Ищем лучший и недорогой зарядник
- «Антирадар» в телефоне: тест мобильных приложений, которые знают все камеры
- Удалители воды из бензина: какой купить?
ЗР РЕСУРС
- Премиальный кроссовер за 2 млн рублей? Идем на вторичку!
- Выбираем б/у: Infiniti FX (2008–2013); Datsun on-DO; Renault Kaptur
- AGM, EFB и «обычная» аккумуляторная батарея — какая лучше?
- Новая Лада Нива Travel или 13‑летний Volvo XC90 за миллион?
- Экспертиза: самые надежные лампы H4
- Парк ЗР: Renault Duster и ремонт после аварии
- Конкурс знатоков
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- КиАЗ, он же БАЗ, он же Lublin и Multi: советская полуторка, родившаяся до ГАЗели
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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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