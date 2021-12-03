Как я перевожу груз на третьем ряду без вреда для сидений — журнал За рулем

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Как я перевожу груз на третьем ряду без вреда для сидений

Кстати, и процесс погрузки-выгрузки упростится.

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Со временем у машин с третьим рядом сидений при перевозке малогабаритных, но тяжелых предметов прогибаются спинки этих сидений, сложенные в багажник.

Я вырезал из восьмимиллиметровой фанеры щит по форме заднего коврика для распределения нагрузки. Между пластиковыми стенками багажника и фанерой оставил зазор, чтобы не царапать пластик. Поверхность щита покрыл лаком, что позволяет заталкивать груз и вытаскивать его волоком — это облегчает работу.

А. Буторин, г. Санкт-Петербург

Как я перевожу груз на третьем ряду без вреда для сидений

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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  • Присоска на стекле никогда не отвалится, если... Находка читателя «За рулем» — тут.
  • Секрет в борьбе с бездорожьем от наших дедов: альтернативы цепям на колеса и браслетам противоскольжения пока не придумали.
  • Собрались в поездку за город? Пусть в нужный момент окажется в багажнике антибукс.
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Фото: А. Буторин

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