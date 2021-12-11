Перебираете подвеску? С хомутом проще!

6 советов, как сберечь подвеску на «лежачих полицейских» (половина не работает!)

При сборке стойки подвески нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Но в этом положении шток в амортизаторе без газового подпора ползет вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.

Ф. Галеев, Республика Башкортостан

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Фото: Ф. Галеев