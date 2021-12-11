Перебираете подвеску? С хомутом проще! — журнал За рулем

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Перебираете подвеску? С хомутом проще!

Решение подсказано читателем «За рулем».

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При сборке стойки подвески нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Но в этом положении шток в амортизаторе без газового подпора ползет вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.

Ф. Галеев, Республика Башкортостан

Перебираете подвеску? С хомутом проще!

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


Фото: Ф. Галеев

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