Полезные чипсы: лайфхак от владельца кроссовера — журнал За рулем

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Полезные чипсы: лайфхак от владельца кроссовера

Чтобы фары не страдали от пескоструя и камешков, летящих из-под колес, их нужно защитить.

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Противотуманные фары на кроссовере Mitsubishi Outlander третьего поколения можно защитить при помощи крышечек от чипсов Pringles, которые хорошо спасают от пескоструя и камешков.

При включении противотуманок их лучше снять.

А. Кубанов, г. Санкт-Петербург

Противотуманки можно включать при недостаточной видимости и в темное время суток вместе с дальним либо ближним светом фар при движении автомобиля. Также противотуманные фары могут быть включены при остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости. А еще противотуманные фары могут использоваться вместо дневных ходовых огней.

Полезные чипсы: лайфхак от владельца кроссовера

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


  • Что делать, если фары светят не так хорошо, как должны бы? Об этом читайте тут.
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Фото: А. Кубанов

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