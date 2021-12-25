Полезные чипсы: лайфхак от владельца кроссовера

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При включении противотуманок их лучше снять.
А. Кубанов, г. Санкт-Петербург
Противотуманки можно включать при недостаточной видимости и в темное время суток вместе с дальним либо ближним светом фар при движении автомобиля. Также противотуманные фары могут быть включены при остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости. А еще противотуманные фары могут использоваться вместо дневных ходовых огней.
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Фото: А. Кубанов