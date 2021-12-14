Проверено «За рулем»: аккумуляторы Furukawa

Батареи Furukawa выпускаются по технологии EFB в исполнении для азиатских и европейских автомобилей с системой Start-stop. Такие батареи лучше переносят глубокий разряд, чем обычные.
А еще есть отдельная линейка аккумуляторов FB ECHNO HV (HYBRID), которые используются как вспомогательные на гибридных автомобилях. Такие батареи производят по технологии AGM и размещают в салоне автомобиля. Поэтому они имеют повышенные показатели защиты от взрыва и отвод газов через трубку.
Батареи Furukawa емкостью от 35 до 90 А·ч можно приобрести в интернет-магазине «За рулем» по цене от 5500 рублей.
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Фото: Depositphotos и фирма-производитель