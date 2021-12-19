Хит издательства «За рулем»: справочник Bosch

Замена прав по истечении срока в 2021 году: время, стоимость, процедура

В России каждый автомобилист должен менять права раз в 10 лет. Поэтому стоит заранее разобраться, когда и как это нужно делать, сколько стоит такая услуга и какой грозит штраф, если права вовремя не поменять.