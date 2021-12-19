Хит издательства «За рулем»: справочник Bosch — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Хит издательства «За рулем»: справочник Bosch

В интернет-магазине «За рулем» — новогодняя распродажа одного из самых популярных справочников в России.

Материалы по теме
Хит издательства «За рулем»: автобусы и троллейбусы XX века в одной книге

Теперь «библию» автомеханика — справочник известной фирмы Bosch — вы можете приобрести за 1300 рублей.

Книга содержит самую необходимую информацию для практической деятельности инженеров‑автомобилистов и продвинутых автолюбителей. В справочнике больше 1200 страниц, посвященных современным сведениям об устройстве и принципах работы всех основных систем автомобиля.

Хит издательства «За рулем»: справочник Bosch

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Наше новое видео
Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67
Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества
249 сил на 20 дюймах — 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров468
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: