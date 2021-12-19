Хит издательства «За рулем»: справочник Bosch

Теперь «библию» автомеханика — справочник известной фирмы Bosch — вы можете приобрести за 1300 рублей.
Книга содержит самую необходимую информацию для практической деятельности инженеров‑автомобилистов и продвинутых автолюбителей. В справочнике больше 1200 страниц, посвященных современным сведениям об устройстве и принципах работы всех основных систем автомобиля.
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