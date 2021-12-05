Проверено «За рулем»: автоодеяло «Автотепло»

С наступлением зимы нужно одеваться потеплее не только людям. Прогрев двигателя и коробки передач также очень важен как для увеличения их ресурса, так и для правильной работы системы отопления салона.
В интернет-магазине «За рулем» по цене от 2400 рублей можно приобрести автоодеяло. Трехслойное фигурно вырезанное изделие изготовлено из муллитокремнеземной ваты, кремнеземной ткани и стекловолоконной нити. Оно укладывается поверх силовой установки и целиком укрывает пространство под капотом машины, сохраняя тепло и не давая ему уходить наружу.
Автоодеяло сохраняет моторный отсек теплым до 6 часов, хорошо выдерживает высокие температуры и поглощает шум. За счет сокращения времени прогрева уменьшается расход топлива и быстрее начинает греть отопитель.
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Фото: фирма-производитель и depositphotos