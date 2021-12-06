Toyota Highlander, Mazda CX‑9 и Hyundai Palisade: тест в цифрах и альтернатива с пробегом

Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы, примерились к третьему ряду сидений и подготовили подробный технический справочник.

Как проходил и что показал сравнительный тест семиместных Toyota Highlander, Mazda CX‑9 и Hyundai Palisade, а также выводы наших экспертов читайте тут.

Б/у за 4,5 миллиона

Средняя цена кроссоверов в тестовом трио — 4,5 миллиона рублей. За эти деньги можно присмотреть свежий премиум-аналог с пробегом.

Хороший вариант — двух-трехлетний Volvo XC90 с пробегом 40–50 тысяч км. Лучше всего выбрать версию Т5 — с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с. По отдаче и надежности — оптимальный вариант.

Немало автомобилей на рынке в семиместном исполнении, и третий ряд в Volvo гораздо удобнее, чем в Мазде или Тойоте.

Материалы по теме 7 мест и недорого! 3 семейных кроссовера с пробегом по цене Ларгуса

Audi Q7 за 4,5 миллиона будет постарше: 2017–2018 год при пробеге в 70–100 тысяч км. Почти все автомобили на рынке — с 249‑сильным трехлитровым дизелем. Мотор очень бодрый и экономичный, но при покупке нужно быть внимательным. У этих двигателей встречается быстрый износ муфт распределительных валов. Восьмиступенчатый автомат надежен, однако стоит заложить бюджет на замену масла. Хотя оно рассчитано на весь срок службы, лучше его менять каждые 60–70 тысяч км, чтобы продлить жизнь коробки.

В этом же возрасте можно найти и Mercedes-Benz GLS с кузовом Х166. Лучше всего искать машины с 249‑сильным дизелем OM642. Во‑первых, он выгоднее по транспортному налогу. Во‑вторых, и с надежностью у него лучше, чем у других моторов. Слабых мест два — впускные коллекторы и течь системы терморегуляции. Автомат 9G-Tronic долговечен, но и у него желательно менять масло каждые 60–70 тысяч км.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI PALISADE MAZDA CX-9 TOYOTA HIGHLANDER Снаряженная / полная масса 2126 / 2670 кг 2038 / 2562 кг 2110 / 2700 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 8,6 с 8,8 с Максимальная скорость 190 км/ч 210 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 71 л АИ-95 / 74 л АИ-92-95 / 68 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,2 / 6,2 / 7,3 л / 100 км н.д. / н.д. / 8,9 л / 100 км 13,6 / 7,5 / 9,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый бензиновый Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 V6/24 Рабочий объем 2199 см³ 2488 см³ 3456 см³ Степень сжатия 16,0 10,5 11,8 Мощность 147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин 170 кВт /231 л.с. при 5000 об/мин 183 кВт /249 л.с. при 5000–6600 об/мин Крутящий момент 440 Н·м при 1750–2750 об/мин 420 Н·м при 2000 об/мин 356 Н·м при 4700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А8 А6 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,65 / 3,43 3,49 / 1,99 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / — / — / 4,04 4,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,23 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,31 Главная передача 3,65 3,99 3,00 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые Шины 245/50 R20 255/50 R20 235/55 R20

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность

ТО Гарантия Дилеры HYUNDAI PALISADE 15 000 км или 12 месяцев 3 года

или

100 000 км 188 MAZDA CX-9 15 000 км или 12 месяцев 69 TOYOTA HIGHLANDER 10 000 км или 12 месяцев 112

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Hyundai Palisade Mazda CX-9 Toyota Highlander Просвет a 185 мм* 220 мм 195 мм* b 210 мм 215 мм 195 мм c 190 мм 220 мм 200 мм Угол α 18,5° 19,5° 20,0° β 22,0° 24,0° 23,5° γ 16,5° 16,5° 15,5°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

HYUNDAI PALISADE MAZDA CX-9 TOYOTA HIGHLANDER Капот 100–125 90–100 115–130 Крыло переднее 100–115 85–100 100–120 Крыло заднее 115–125 110–115 135–140 Дверь передняя 115–130 105–120 135–145 Дверь задняя 115–150 115–125 130–140 Дверь багажника 105–115 110–120 н.д.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Модель Hyundai Palisade Mazda CX-9 Toyota Highlander Рабочее место водителя Сиденье Палисада роскошно! Ему можно было бы поставить и десять баллов, будь чуть подлиннее подушка. Обзорность в «корейце» чуть хуже — мешают широкие передние стойки. К органам управления всех трех машин нареканий нет — привыкаешь легко. Сиденье 9 8 9 Органы управления 9 9 9 Обзор 8 9 9 Салон Внутри Mazda чуть теснее соперников. Её салон на их фоне чуть заужен, а на втором ряду маловато пространства и по высоте. Пассажирские места Хайлендера и Палисада заметно просторнее. Только в «корейце» более-менее нормально можно усесться на третьем ряду. По объему багажника Hyundai — снова № 1 Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 9 8 9 Багажник 9 8 8 Ходовые качества По разгонной динамике лидирует CX‑9. Highlander отстает совсем немного. Дизельному Палисаду на магистральных скоростях силенок не хватает. Тормоза больше понравились в Мазде. За управляемость одинаково высокие оценки получают CX‑9 и Palisade. Highlander на их фоне слишком вальяжный и американистый. Динамика 8 9 9 Тормоза 8 9 8 Управляемость 9 9 8 Комфорт У Хайлендера — самый высокий акустический комфорт. По плавности хода в лидерах Toyota и Hyundai — очень комфортные шасси! За микроклимат Palisade получил максимальный балл — только у него есть вентиляция сидений второго ряда. Да и руль Hyundai, в отличие от соперников, отапливается по всей длине обода. Шум 8 8 9 Плавность хода 9 8 9 Климат 10 9 9 Приспособленность к России Самый высокий клиренс — у CX‑9. Причем преимущество сохранятся под центральной и задней частью автомобиля. По количеству дилеров лидирует Hyundai, а Mazda — в арьергарде. В графе «Эксплуатация» снизили балл CX‑9 за отсутствие полноразмерной запаски и Хайлендеру — за малый межсервисный пробег. Геометрическая проходимость 8 9 8 Сервис 10 8 9 Эксплуатация 8 7 7 Промежуточная оценка 8,73 8,40 8,53 Поведение вне дороги По энерговооруженности все три кроссовера плюс-минус одинаковы. Каждый из троицы имеет внедорожные режимы езды, но возможности заблокировать межосевую муфту нет ни у кого. Диагональное вывешивание показало, что ход подвески у CX‑9 чуть выше, чем у соперников. Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 9 8 Общая оценка 8,61 8,39 8,44 Сохранить пороги и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.

Автонабор под брендом «За рулем» — на любой вкус, самые популярные составы наборов, теперь вы и сами сможете собрать набор по своим требованиям.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.





