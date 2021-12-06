Таких версий Renault Kaptur на вторичке лучше избегать — журнал За рулем

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Таких версий Renault Kaptur на вторичке лучше избегать

И это, как оказалось, самое массовое предложение - таких Каптюров очень и очень много.

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Изучив все сильные и слабые стороны Renault Kaptur первого поколения и сопоставив их с предложениями на вторичном рынке, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев пришел к выводу, что большинства этих кроссоверов лучше избегать.

Самым слабым местом этого красивого и надежного кроссовера является вариатор Jatco JF015E. Да, он может без проблем проходить 200 тысяч км, но тут очень многое зависит только от водителя.

Например, на машине с вариатором не следует буксовать и даже резко разгоняться. Кроме того, вариатор перегревается в городских пробках и требует частой прочистки теплообменника, а легкий удар колесом в бордюр или другое препятствие может оставить царапины на шкивах. И масло в нем надо менять почаще.

Кроме того, в конструкции вариатора есть слабые места. Это подшипники входного вала и конусов, планетарный механизм и еще несколько. Чаще всего, ремонт той или иной сложности вариатору требуется уже при пробегах 80–120 тысяч км.

Таких версий Renault Kaptur на вторичке лучше избегать

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Конечно же, надо упомянуть, что этот вариатор постоянно модернизируется, и более свежие его версии гораздо надежнее ранних и менее капризны.

Ранних Renault Kaptur первого поколения с вариатором Jatco JF015E на вторичном рынке больше всего. Они также оснащены 1,6-литровым двигателем и передним приводом. Цены же на них весьма заманчивые — от 1 041 000 рублей.

О том, какой Renault Kaptur с пробегом лучше предпочесть и на что еще кроме вариатора обратить внимание, читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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