Таких версий Renault Kaptur на вторичке лучше избегать

И это, как оказалось, самое массовое предложение - таких Каптюров очень и очень много.

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Изучив все сильные и слабые стороны Renault Kaptur первого поколения и сопоставив их с предложениями на вторичном рынке, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев пришел к выводу, что большинства этих кроссоверов лучше избегать.

Самым слабым местом этого красивого и надежного кроссовера является вариатор Jatco JF015E. Да, он может без проблем проходить 200 тысяч км, но тут очень многое зависит только от водителя.

Например, на машине с вариатором не следует буксовать и даже резко разгоняться. Кроме того, вариатор перегревается в городских пробках и требует частой прочистки теплообменника, а легкий удар колесом в бордюр или другое препятствие может оставить царапины на шкивах. И масло в нем надо менять почаще.

Кроме того, в конструкции вариатора есть слабые места. Это подшипники входного вала и конусов, планетарный механизм и еще несколько. Чаще всего, ремонт той или иной сложности вариатору требуется уже при пробегах 80–120 тысяч км.

Конечно же, надо упомянуть, что этот вариатор постоянно модернизируется, и более свежие его версии гораздо надежнее ранних и менее капризны.

Ранних Renault Kaptur первого поколения с вариатором Jatco JF015E на вторичном рынке больше всего. Они также оснащены 1,6-литровым двигателем и передним приводом. Цены же на них весьма заманчивые — от 1 041 000 рублей.