Когда снег стеной: 5 банальных правил, которыми мы пренебрегаем

Все эти рекомендации мы, конечно же, знаем, но порой забываем, а зря. И вот почему.

1. Счищаем снег с фар и крыши

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Многие водители счищают снег с лобового, боковых стекол и начинают поездку. Однако такой подход таит несколько опасностей. Например, не счищенный с крыши снег создаст позади вашей машины при движении белую завесу, перекрыв обзор водителям позади. Хорошо, если они вовремя среагируют и плавно сбросят скорость, чтобы увеличить дистанцию. Если нет, а вам придется вынужденно затормозить, велика вероятность ДТП. Конечно, виновником аварии признают не вас, но ведь машину все равно придется ремонтировать. И хорошо еще, если не пострадают люди.

По этой же причине обязательно отчищайте фары и фонари. Даже в светлое время суток ваша машина с ближним светом фар будет заметнее на дороге. Ну а другие водители будут в курсе ваших намерений. Вовремя заметят, когда вы тормозите и поймут, в какую сторону намереваетесь повернуть. Если светотехника покрыта снегом, то ни стоп-сигналов, ни поворотников не видно.

2. Почаще открываем двери

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В зимнее время важно не накапливать в салоне влагу. Во время движения сырость провоцирует запотевание стекол, а ночью сковывает льдом уплотнители дверей — утром придется сильно постараться, чтобы их все-таки открыть. Долгосрочные последствия сырости связаны с затхлым запахом, возникновением плесени, грибка и коррозии.

Поэтому даже в сильный снегопад стряхивайте снег с обуви, прежде чем устроиться в водительском сиденье (и просите об этом пассажиров), а еще лучше озаботьтесь настройками климатической системы: в частности, помогает функция сушки воздуха. Если таковой нет, то очень полезно после поездки оставить машину на ночь в отапливаемом боксе с приоткрытыми дверями. Если же паркуете машину на ночь на улице, постарайтесь перед тем, как закрыть машину, подержать окна открытыми, чтобы выстудить салон.

3. Прогреваем двигатель правильно

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Тема с прогревом двигателя относится к излюбленному предмету споров автолюбителей. Единства тут нет, но эксперты склоняются к необходимости дать мотору поработать некоторое время, за которое узлы и агрегаты придут в оптимальное состояние (слегка прогреются), и только потом отправляться в дорогу. Первое время после начала движения не перебарщивайте с оборотами двигателя и не давайте большую нагрузку. Старайтесь ехать равномерно.

Обо всех нюансах прогрева машины — читайте здесь.

Некоторые водители по-дедовски предпочитают всю зиму ездить с картонкой перед радиатором, чтобы и мотор прогревался быстрее и не остывал при движении на высокой скорости. Но современному автомобилю картонка не нужна. Если, конечно, за бортом не —50°C.

4. Берем с собой все... необходимое

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Выезжая на машине в снегопад, удостоверьтесь, что в багажнике лежат лопата, щетки и скребки, фонарик, провода для «прикуривания» аккумулятора и ключ для снятия клеммы, размораживатель замков, силиконовая смазка, цепи противоскольжения, мешочек или бутылка с песком или щебнем, трос, запасная батарея для мобильного телефона. Не помешает и дополнительный набор теплой одежды: перчатки или рукавицы, носки, плед.

Все эти предметы пригодятся, если автомобиль увязнет в снежных наносах или поломается и вам придется бороться за живучесть на морозе и в условиях плохой видимости.

Лопату лучше приобрести заранее. Когда начнется снегопад, лопаты быстро сметут с полок близлежащих магазинов.

5. Едем по-другому

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Безопасное движение по дорогам посреди снегопада требует определенной сноровки и водительского опыта. Менять полосы, пересекая выросшие сугробы, нужно плавно и под как можно более острым углом; ехать с включенным ближним светом и даже противотуманками, если снег валит стеной (правила это разрешают); обязательно соблюдать боковые интервалы и дистанцию, закладывая в уме удлиненный тормозной путь и сниженную скорость реакции.

Ну и, конечно, помните о старых добрых правилах поведения при заносах и поворотах. Если вас занесло, не пытайтесь тормозить, наоборот, нажимайте на педаль газа для стабилизации (на переднеприводных машинах), в повороты входите на мягком ходу, не совершайте резких маневров на дороге с пробитыми в снегу колеями и переметами.

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По оценкам страховщиков, в снегопад аварийность повышается на 20%. В ваших силах быть максимально готовыми к неожиданностям, чтобы не попасть в эту печальную статистику.



