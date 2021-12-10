Допускается ли для современных автомобилей такой метод запуска? Да, но при соблюдении определенных правил, которыми пренебрегают порой даже опытные водители.

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Опасно ли «прикуривать» от современного автомобиля, напичканного электроникой? На этот счет мнения автолюбителей расходятся. Официальный ответ в инструкции по эксплуатации обычно содержит уклончивую формулировку: если на вашей машине разрядился аккумулятор, то запуск двигателя возможен от внешней АКБ путем подсоединения проводов «согласно прилагаемой схеме». Про «прикуривание» других машин нет ни слова.

Существует устойчивое мнение, что для машины-донора это нежелательно. Практика «прикуривания» широко использовалась в «жигулевские» времена. Однако устройство современных автомобилей радикально отличается от возможностей той эпохи. Сейчас машины больше похожи на мобильный гаджет. Поэтому и ходят слухи о том, что «прикуривание» может выйти кому-то боком. Причина — в возможном отказе бортовой электроники.

Как правильно «прикуривать» автомобиль?

Главное — не допускать следующих ошибок:

Не «прикуривайте» автомобиль, аккумулятор которого разрядился от безрезультатных попыток запустить двигатель. Проблема в неисправности автомобиля, а не в севшей АКБ. Начнете «прикуривать» и посадите свою батарею. Не подключайте первыми минусовые провода. Если при подключенном «минусе» случайно коснуться плюсовым проводом кузова машины, то в лучшем случае получите много искр. В худшем дело может дойти до пожара. Не используйте для «прикуривания» тонкие бытовые провода. Они могут расплавиться, а вы получите ожог рук. Если других проводов нет, то лучше подсоединить их и оставить на некоторое время. При этом двигатель машины-донора должен быть выключен. Часть энергии перейдет от заряженного аккумулятора к разряженному. Затем, отсоединив провода, можно сделать пробный запуск. Не подключайте минусовые клеммы напрямую. Используйте для этого элементы кузова — так вы создадите балластное сопротивление и убережете аккумуляторы и провода от повреждений. Подключением проводов занимайтесь лично. Убедитесь, что кабели не легли на крыльчатку вентилятора или другие подвижные агрегаты. Убедитесь, что ваш оппонент не перепутал полярность подключения. В процессе «прикуривания» не запускайте двигатель на машине-доноре. Результата это не даст: бо́льшая часть нагрузки все равно приходится на аккумулятор. К тому же в электроцепи могут возникнуть перепады напряжения, которые не понравятся электронике.

Очередность подсоединения проводов в процессе «прикуривания»

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Плюсовой провод вначале подключается к батарее-донору, а затем к разряженной АКБ.

Минусовой провод также сначала накидывается на донора, а затем к металлической части двигателя или кузовному элементу машины с севшей АКБ.

Убедитесь, что провода не касаются подвижных элементов в подкапотном пространстве.

После успешного запуска заглохшей машины от ее аккумулятора сначала отсоединяется минусовой провод, а затем от машины-донора. Та же последовательность отключения соблюдается и для плюсового провода.

Запустившийся двигатель не нужно сразу глушить. Дайте ему некоторое время поработать и подзарядить аккумулятор.

Если опасаетесь за бортовую электронику своей машины, то скиньте плюсовую клемму со своего аккумулятора , а после этого пробуйте подключить и завести машину с севшей АКБ.

И еще: если в процессе «прикуривания» с вашей машиной случилось что-то «не то», не признавайтесь в автосервисе, что спасали заглохшего товарища. Намек понятен?