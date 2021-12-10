Мини-гайд для начинающих: электрика, механика, инструменты

Когда в машине что-то ломается или требует замены, есть три варианта: ехать в сервис, попробовать починить самому, оставить как есть. Разбираем вариант второй и готовимся к самостоятельному ремонту.

Электрика: лампы по парам и запастись предохранителями

Материалы по теме Почему нельзя менять обычную лампу на светодиодную?

Если речь идет о совсем простых вещах, то нужно помнить две вещи: лампочки всегда меняются парой, а набор предохранителей лучше иметь с собой на всякий случай. Первый совет обусловлен тем, что если перегорела одна лампа света, то с высокой вероятностью вторая перегорит в ближайшее время. Поэтому не экономьте на спичках и всегда меняйте парой.

С предохранителями тоже вопрос экономии. Иногда бывает, что они перегорают и машина из-за сгоревшего предохранителя не заводится. Поэтому лучше возить с собой запасной набор, который стоит не так уж дорого.

Если ситуация с электрикой более серьезная, но вы уверены, что справитесь, — то вот вам в помощь две вещи: электрическая схема автомобиля и устройство для диагностики, которое можно подключить к телефону. Схема поможет разобраться, как блоки соединяются друг с другом, а устройство для диагностики — точнее выявить неисправность. Если уверенности не хватает, лучше все-таки обратиться к спецу.

Механика: правильные инструменты и не доверять болтам

В случае замены или ремонта базовых механических деталей автомобиля самое важное — инструмент. Если у вас под рукой не будет нужного набора ключей и головок, то вряд ли что-то получится сделать. Поэтому как только вы определитесь с неисправностью, гуглите свою проблему и делайте все по инструкции. Без особых технических знаний самостоятельно можно, например, заменить масло, колодки, салонные и воздушные фильтры, а также поменять свечи или катушки зажигания.

Но даже если проблема и ее решение понятны, а все подходящие инструменты на месте, могут подвести болты. Например, вы не сможете снять колеса из-за «секретки», ключ от которой вы потеряли, или болт прикипел из-за старости, ржавчины или грязи. В дело могут идти разные методы: от грубой силы до чудес автохимии. Иногда болты закисают так сильно, что некоторые применяют газовые горелки, чтобы хоть как-то расшевелить его. Но автохимия гораздо эффективнее напряжения мускулов поможет избежать крайностей.

На рынке давно есть средство Жидкий ключ — если нанести аэрозоль на сложное место, то жидкий ключ сам проникнет в соединение и смажет резьбу. А смазанный болт или гайка лучше поддаются откручиванию.

Например, жидкий ключ ASTROhim растворяет ржавчину на резьбе всего минут за 5–10. Да, это не так мгновенно, как дернуть гаечным ключом, но у такого способа гораздо меньше рисков. Да и работать с ним проще и удобнее — аэрозоль с трубкой поможет там, куда инструмент просто не пролезет. Жидкий ключ поставляется в баллонах разного объема: 140 мл подойдет для начинающих автолюбителей, а вот баллон объемом в 650 мл пользуется популярностью в автосервисах и СТО. Можно купить и забросить в багажник, а можно хранить и дома, потому что при откручивании гаек в ванной или туалете тоже пригодится.

Салон: пластиковые отвертки и не дергать сиденья

В холодное время года пластиковые детали экстерьера начинают дубеть и скрипеть, поэтому многие стараются превентивно избавиться от сверчков и скрипов. Иногда для этого требуются манипуляции с разбором салона. Материалы по теме 7 прикольных средств для восстановления салона — нашли на Алиэкспрессе

Работа эта требует кропотливости, потому что есть риск что-то повредить. Искать потом запчасти на разборках и сайтах объявлений — тот еще квест. Поэтому перед тем как начать бомбить салон, определитесь — оно вам точно надо? Определились? Отлично, идем дальше.

Торпедо и дверные карты. Самая нужная вещь — набор пластиковых инструментов для разборки. Если ковырять торпедо, дверные карты отверткой или другими металлическими вещами, то с вероятностью примерно 99% процентов вы оставите царапины и следы. Чтобы этого избежать, лучше потратить несколько сотен рублей на те самые оранжевые инструменты, которые точно не испортят пластик. Такими наборами пользуются специалисты по детейлингу, когда снимают торпедо и другие пластиковые части машины, так как большинство таких элементов крепятся на защелках.

Обивка потолка. Иногда бывает так, что во время перевозки крупногабаритных вещей обивка потолка может запачкаться. Такая же ситуация случается во время сезона переобувки — если салон будет забит под крышу, могут остаться следы, которые лучше поскорее убрать, чтобы грязь не въелась. Если задумали снять обивку для самостоятельной химчистки, лучше заручиться дополнительной парой рук, так как потолок — объемная деталь, и снимать одному ее сложно.

Материалы по теме Топ-6 самых ржавеющих деталей авто (но есть решение) Сиденья. Аналогичная ситуация с сиденьями. Для проведения работ по химчистке сидений лучше их снять. Это сэкономит время и позволит быстрее высушить их. А если вы все-таки решите снимать сиденья, не торопитесь их сдергивать после того, как открутите фиксирующие болты. В большинстве современных автомобилей в креслах есть такие электронные вещи, как датчики массы пассажира (да, именно из-за него автомобиль пищит, когда кто-то не пристегнут), подогревы сидений и прочие электрические регулировки. Обидно будет дернуть кресло, вырвать провода и остаться без тепла в зимний сезон.

На самом деле вспомните классическую русскую мудрость: семь раз отмерь, один раз отрежь. Этот базовый принцип спасет вас от необдуманных решений и потенциальных трат. Если решите, что готовы самостоятельно ковыряться в машине, подумайте еще раз. И точно обратитесь за помощью к более опытным знакомым.

У вас машина-то не новая!? Вам точно нужен один тюбик!

Фото: depositphotos и «За рулем»