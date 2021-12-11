200-сильная Волга для КГБ и еще 5 необычных машин, сделанных в СССР

Интересные факты о них мы нашли в декабрьском выпуске журнала «За рулем».

1. Самым экзотическим автобусом, созданным в нашей стране, по праву считается 11-местный монстр, построенный на шасси БРТ-80. Он был создан в 1994 году в экспериментальном цехе Курганского автобусного завода. Автобус, как и полагается военной технике, без проблем ездил по бездорожью и мог переплыть неглубокую речку. При этом имел комфортабельный, чуть ли не люксовый салон. Сзади, над моторным отделением, располагалась бортовая платформа — для грузов. Разработчики рассчитывали на серийный заказ от госструктур, но проектом, к сожалению никто не заинтересовался.

2. В 1960 году был создан революционный, даже по мировым меркам, автобус ЛАЗ-360Э с электроприводом задних колес. Появился он благодаря поставленной перед конструкторами задаче — «снизить» уровень пола до 360 мм над дорогой (именно эта цифра отражена в индексе автобуса). Сделать машину низкопольной получилось, только отказавшись от карданных передач. Гибридная силовая установка — бензиновый двигатель ЗИЛ-375 вместе с электрогенератором — находилась под сиденьем водителя, электромоторы — в ступицах. Колеса уменьшенного диаметра позволяли снизить высоту колесных арок и расположить под ними сиденья вдоль бортов. ЛАЗ-360Э опередил время примерно лет на 30. Массово «низкопольники» появились на дорогах лишь в 1990-х.

ЛАЗ-360Э — уникальный низкопольный автобус с гибридной силовой установкой.

3. Один из самых громких скандалов в истории советского автопрома разгорелся весной 1983 года. Тогда высокопоставленные чиновники пересели на первые серийные «генеральские» Волги — ГАЗ-3102. И тут же начали попадать в аварии. Руководство ГАЗа могло лишиться и должностей, и партбилетов. Но выяснилось, что виноваты механики из правительственных гаражей — они доливали в систему жидкость БСК, непригодную для дисковых тормозов. А инструкцию, строго предписывающую использовать жидкость «Нева», попросту не читали.

4. Когда 31-я Волга доказала свою надежность, с конвейера сошли мелкосерийные версии для спецслужб. Так, ГАЗ-31012 оснащали 195-сильным мотором V8 объемом 5,3 л и автоматической коробкой передач, как у Чайки. А вот выхлопную трубу, несмотря на мощный мотор, ставили одну — для маскировки.

5. В конце 1980-х свет увидела, пожалуй, самая необычная версия Самары — кабриолет с кокетливым именем Lada Natasha (Лада Наташа). Продукт совместного творчества вазовских специалистов и бельгийских импортеров сделали для европейского рынка. Линия среза крыши проходила за передними стойками и рамкой ветрового стекла. Чтобы обеспечить кузову необходимую жесткость, перед стойкой приваривали усилители-швеллеры. Другие усилители размещали на месте исчезнувшей средней стойки и в районе порогов — от передних до задних колесных арок. Таких кабриолетов выпустили несколько сотен.

Lada Natasha — модель, сделанная совместно вазовскими специалистами и бельгийскими импортерами для европейского рынка.

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6. В конце 1950-х — начале 60-х в СССР наступила эпоха повального увлечения автотуризмом. В 1958 г. на РАФе была предпринята попытка создать первый советский прицеп-трейлер «Кемпер». А для поездок в горы в Сочинском автотресте разработали опытный образец экскурсионного автобуса на шасси ГАЗ-53Ф. Кузов — с несущим основанием из швеллерных балок, прикрепленных к лонжеронам рамы. Для изготовления передней части кузова использовали переднюю панель и приборный щиток от ГАЗ-53Ф. Тент легко снимался. Он и деревянные дуги укладывались в задней части кузова на откидных кронштейнах. Автобус был испытан в пробеге по горной пересеченной местности, но в серию не пошел. Хотя, по слухам, до сих пор эксплуатируется в одном из сочинских автохозяйств.

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