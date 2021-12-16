Оживить замерзший мотор с помощью суперкапа и клемм-«крокодилов» — сделано! Но есть тонкости... В общем, приготовьтесь улыбаться.

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Конденсатор — основной элемент самых дорогих на сегодня пусковых устройств, иначе называемых бустерами или пускачами. Цены на них доходят до 30 тысяч рублей! И не факт, что за большие деньги купишь идеальный: конденсаторные пускачи, как правило, имеют капризный характер: их управляющая электроника часто живет своей жизнью.

А если не покупать готовое устройство, а приобрести просто конденсатор безо всякой дополнительной обвязки? И приложить руки. Будет в десять раз дешевле. И не хуже!

Напряжение — 16 В, заявленная емкость — 83 Ф, масса — 1 кг. Цена на AliExpress — чуть больше двух тысяч рублей. Провода с «крокодилами» припаяли сами.

Что берем?

Суперкап, как часто называют конденсаторы большой емкости, штука универсальная. В интернет-магазинах такие конденсаторы можно купить за 2000 рублей. Апологеты запредельно мощной автомузыки используют подобные конденсаторы в цепях питания усилителей: иначе при мощном аккорде мотор может даже заглохнуть! Веселые китайцы предлагают использовать их для фильтрации каких-то помех в бортсети. Но нас интересует только их применение в качестве бустера.

Для этого суперкап достаточно снабдить подходящими клеммами-крокодилами. Заряжаем его от любого источника 12 В — хоть от другой машины, хоть дома от подходящего источника питания — и пробуем пустить мотор.

Кстати, в ряде случаев это даже удобнее, чем пользоваться пусковыми проводами. К примеру, если заглохшая машина уткнулась в тесном дворе носом в сугроб, который никак не объехать, остается только протискиваться с электрической коробочкой в руках.



При совместной работе тандема из конденсатора и штатной АКБ первый «удар» стартерным током принимает на себя конденсатор, но затем на помощь приходит АКБ.

Пуск дизеля с помощью тандема «батарея-конденсатор» глазами электрика. Ток — 600 А, длительность попытки — 15 с. По мере прокрутки ток конденсатора падает, а ток батареи, напротив, возрастает — аккумулятор «подхватывает эстафету»: 1 — ток батареи; 2 — напряжение батареи с подключенным конденсатором; 3 — напряжение батареи без учета конденсатора; 4 — ток конденсатора.

Как пользоваться?

Мы подмечали, что у некоторых конденсаторных бустеров напряжение на их клеммах при зарядке может быть чуть выше, чем у источника питания. Но мы пробуем обойтись безо всякой электрической начинки. Заряжаем конденсатор от запасной батареи и идем мучить привыкший ко всему редакционный Ларгус.

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Устанавливаем под капот АКБ, разряженную до 10,5 В. Цепляем суперкап, ключ на старт… Увы — от конденсатора эффект нулевой: при касании клемм батареи он тут же разряжается до 10,5 В, а стартер только чуть вздрагивает.

Это было ожидаемо: конденсатор может эффективно работать только в тандеме с аккумуляторной батареей, которая разряжена не «в ноль». Подзаряжаем АКБ до 12,0 В — мотор Ларгуса при этом от нее не пускается. Теперь подключаем конденсатор — есть, движок завелся!

ПРИГОТОВЬТЕСЬ УЛЫБАТЬСЯ Обладателям китайского конденсатора производитель обещает следующее (цитируем дословно): повышение мощности и экономию топлива;

улучшенное качество звука и светильник;

уменьшение выбросов и защиту окружающей среды;

более длительный срок службы батареи;

улучшение явления низкоскоростного вождения, стабильность сдвига;

улучшение производительности зажигания;

повышение плавности двигателя;

сокращение времени пуска.

Главное — хорошее настроение

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Увы, в очередной раз убедились, что эффект от конденсаторных пускачей носит скорее случайный характер, чем закономерный. Возможно, что на какой-нибудь микролитражке с маломощным стартером суперкап проявил бы себя лучше. Однако на этот раз было даже весело: много денег не потратили, а с забавной игрушкой поиграли.

Эксперименты можно было бы продолжить: скажем, отсоединить питание стартера от батареи, оставив за ней обязанность питать электронику, а конденсатором крутить стартер, не подключаясь к батарее. Но вряд ли и это уйдет дальше забавного, но почти бессмысленного опыта.