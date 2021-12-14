Эксперт назвал лучшее б/у авто за 500 тыс. руб. (и это не VW Polo)

Тот случай, когда достигатора, победителя по жизни и баловня судьбы подсидел родственник-тихоня...

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Сразу оговоримся: Volkswagen Polo, безусловно, входит в топ самых надежных и привлекательных вариантов на рынке авто с пробегом — и не исключено, что в каком-то конкретном случае именно он и будет самым лучшим. Кстати, в перечне б/у авто, которые эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рекомендует к покупке, немецкий «бюджетник» калужской сборки, безусловно, упоминается... Но ведь не Поло единым!

С Поло на рынке машин с пробегом складывается интересная ситуация: его незаметно «подсиживает» модель родственного бренда, причем стоящая на полступеньки повыше в иерархии. Конечно, мы говорим о Skoda Octavia второго поколения. Второго, потому что на третье с указанным в заголовке бюджетом не замахнуться, если только вы не собираетесь брать машину из такси с пробегом 300–500 тысяч км.

Такие пробеги, кстати, отлично характеризуют модель, но нам-то хочется чего-то посвежее. И вот как раз среди Октавий второй генерации можно, если повезет, отыскать настоящий жемчуг. Хотя тут тоже будут долгожители, пробежавшие 200–250 тысяч км. В основном это машины с гидроавтоматами, у которых подходит срок переборки. А экземпляры с пробегами до 150 тысяч — это механика или робот DSG, на этой отметке часто находящийся при смерти.

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Также постараемся избегать мотора 1.4 TSI (122 л.с.): на машинах 2011–2012 годов это еще не окончательно модернизированная версия, поэтому возможен обильный нагар на клапанах и кольцах. А вот комбинация старого 8-клапанного атмосферника 1.6 (102 л.с.) с МКП обещает минимум забот, потому что относится к редкому нынче виду неубиваемых.

Добавим сюда «гольфовскую» подвеску, клиренс в 164 мм, багажник объемом 560 литров, а также живучий, просторный и довольно богатый салон... Покупка такой машины даже с пробегом под 200 тысяч км имеет смысл.

Впрочем, мы нашли еще пять интересных седанов с пробегом за 500 тысяч рублей.

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Фото: depositphotos и Skoda