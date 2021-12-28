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Однажды у каждого автомобиля заканчивается гарантийный срок. Для владельца это всегда повод подумать — что делать дальше, где обслуживаться? У нас есть ответ! Но... надо ездить на Toyota или Lexus.

Стандартный гарантийный срок для легкового автомобиля в нашей стране — 3 года. В среднем российский владелец за это время проезжает 40 000–70 000 км. А что делать дальше — ведь ездить на той же машине приходится намного дольше? Многие идут к неофициалам — там всегда было дешевле. Но хорошая новость в том, что именно «было». Ситуация меняется, и мы расскажем вам, как выгодно обслуживаться у официальных дилеров и не переплачивать.

Поиск решения

На одометре моего Toyota RAV4 2018 года было всего лишь 47 000 «с копейками», когда закончился трехлетний гарантийный срок. Езди, в основном, на служебной, а семейная машина стояла на парковке… Но все равно нужна. Хотя бы съездить в отпуск. Кстати, именно это мы и планировали — после ТО на 50 000.

Где делать? У неофициалов? Не очень хотелось: привык к хорошему сервису, о гаражных остались не лучшие воспоминания (первые машины у меня были подержанными). К тому же официальный «тойотовский» ДЦ по соседству. Как пишут в объявлениях, в шаговой доступности.

Попробовал найти неофициалов поближе к дому. Поездил-посмотрел. Сплошные мультисервисы: ремонтируют все подряд. А широкая специализация, на мой взгляд, хуже узкой — особенно если речь о современных, технически сложных автомобилях. Специализирующиеся на Тойотах были далеко. И это бы не проблема, если бы я был уверен в качестве. Но почитал отзывы о каждом и крепко задумался: стоит ли ехать за семь верст за киселем?

Зашел на сайт toyota.ru и увидел сообщение о новой программе «7 лет уверенности». Эту программу недавно ввели для Toyota и Lexus на территории России, Беларуси и Армении. Вот и решение вопроса!

В тот же день записался по телефону на очередное ТО в удобный день и время. Вернуться в привычное место, когда уже мысленно попрощался с ним, оказалось приятно. Тем более с уверенностью, что в ближайшие годы альтернативу искать не придется.

Кроме ТО, моему RAV4 провели диагностику. И, как сказал мастер-приемщик, это обязательная процедура по программе, только если было пропущено предыдущее регламентное техобслуживание.

В отпуске за неделю накатали почти 5000 км и запланировали следующую большую поездку на новогодние каникулы.

Но вернемся к тому, что дает эта программа владельцам Toyota и Lexus.

Годы спокойствия

Для Toyota и Lexus сегодня предлагается любопытный вариант, как избежать покупки некачественных запчастей и не попасть к бракоделам: это программа постгарантийной поддержки, которая предоставляется на автомобили по истечении основного гарантийного срока. При условии регулярного техобслуживания у официальных дилеров (через каждые 12 месяцев или 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше) программа «7 лет уверенности» покрывает широкий перечень возможных неисправностей, которые являются производственным недостатком, среди них: неисправности двигателя, трансмиссии, тормозной, топливной и электрической систем, рулевого управления и т.д. При этом действие программы распространяется не только на возраст автомобиля — до 7 лет с момента первой покупки, но и на пробег — до 160 000 км (в зависимости от того, что наступает ранее).

Программа активируется на каждом своевременно проведенном ТО у официального дилера (еще раз — на 12 месяцев или 10 000 км пробега) без необходимости дополнительно доплачивать за участие в программе и доступна не только для покупателей новых автомобилей Toyota и Lexus, но и для владельцев автомобилей этих марок с пробегом. В том числе — приобретенных по программе Toyota Certified и Lexus Select, для сертифицированных автомобилей программа уже подключена до следующего ТО.

Чем это удобно?

Не придется искать «своего» мастера — для меня это было решающим аргументом.

Будете приезжать туда, где занимаются только автомобилями Toyota и Lexus и никакими другими. А узкая специализация обычно подразумевает более глубокие знания «матчасти».

О приближении очередного ТО вам вежливо напомнят.

Записаться можно по телефону на удобное время.

Материалы и расходники будут только оригинальными.

Если потребуется ремонт, запчасти также будут только оригинальными. А это подразумевает больший ресурс (и меньшее количество заездов на сервис).

Если обнаружится заводской брак, который покрывается программой, неисправность устранят без промедления и бесплатно.

И, конечно, будь то Toyota или Lexus, эти автомобили с годами не дешевеют. Но с прозрачной и официальной историей их можно будет продать дороже экземпляров с неясной историей, побывавших в руках неофициалов.

Главные вопросы

1. Автомобили какого возраста и с каким пробегом могут попасть в программу?

Все официальные Toyota и Lexus в возрасте до 7 лет от первой продажи или с пробегом до 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) попадают под действие программы.

2. Могут ли участвовать в программе автомобили, которые обслуживались у неофициальных дилеров?

Даже если владелец пропустил регламентное техобслуживание, он может приехать на следующее ТО к дилеру, пройти платную диагностику и получить подключение к программе — на 12 месяцев или 10 тыс. км пробега, до следующего ТО.

3. Хочу взять эту программу. Что делать?

Приехать в официальный дилерский центр, где помимо ТО пройти дополнительную диагностику, и в дальнейшем вовремя посещать регламентный сервис для автоматического продления программы.

4. Срок действия программы?

12 месяцев либо 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступает ранее). Продлевается ежегодно при очередном своевременном ТО. И так до 7 лет с момента первой покупки автомобиля или 160 000 км его пробега.

5. Где действует программа?

На территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Армения.

6. Нужно ли платить за саму программу?

Отдельно за программу платить не нужно. Условием её активации является своевременное прохождение регламентного ТО у официального дилера Тойота или Лексус.