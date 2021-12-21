Лада Веста из парка «За рулем»: отвечаем на вопросы читателей (+ видео)

Мы отобрали самые интересные и популярные из присланных вопросов. На них ответил Кирилл Милешкин. Он проехал на редакционной Весте 120 000 км и знает ее буквально до винтика.

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Лада Веста — машина сверхпопулярная. Поэтому она задержалась в редакционном парке на столь продолжительный срок.

За шесть лет накопилось много интересной информации: наш опыт эксплуатации, данные от производителя и официальных дилеров, отзывы ремонтников и владельцев. И вот подвернулся хороший повод этой информацией поделиться.

Почему меняете масло в двигателе раз в 15 000 километров, а не чаще?

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Редакционные машины обслуживаются по регламенту заводов-изготовителей — это общее правило. Поэтому интервал смены масла берем из сервисной книжки. Хотя на личных машинах я заезжаю на сервис вдвое чаще. И многие коллеги тоже придерживаются мнения, что 15 000 км масло способно эффективно отработать только в щадящем трассовом режиме. Однако многие владельцы проводят обслуживание именно так, как предписано. Вот почему полезно показать результаты такого подхода.

В двигатель заливаем фирменную «синтетику» Lada (она же Роснефть). Первые три ТО дилеры рекомендовали (и мы соглашались) разные импортные масла: Elf, Shell, Liqui Moly. Замечу, что масложор начался еще на импортных маслах.

За год расходники подорожали от 10% до 50%. Больше всего прибавило в цене оригинальное масло — с 1600 до 2400 рублей за 4-литровую канистру.

Почему так часто меняете сцепление в роботе? Стоит ли сделать ему перепрошивку?

Передачи в коробке переключает автоматика в соответствии с заложенным программой алгоритмом. АВТОВАЗ утверждает, что медленная работа важна для сбережения сцепления. Почему-то в случае с нашей машиной это не работает: на Весте уже третье сцепление.

После установки усиленного сцепления интервал между заменами вырос. После перехода на прошивку с ускоренными переключениями (а также ползущим, спортивным и зимним режимами) ничего плохого с коробкой не произошло. Последний комплект сцепления с новой прошивкой работает около 27 000 км — это уже больше, чем ходили первый и второй комплекты с заводской версией ПО.

И ездить стало приятнее. Так что залить новую программу рекомендуем.

Когда сцепление «кончается», машина встает на жаре вот с такой гирляндой на комбинации приборов. Я видел ее несколько раз, но продлить жизнь узлу сменой манеры вождения на машине с роботом невозможно.

Заменили лобовое стекло с обогревом: какое выбрали, сколько стоит?

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Стекла Sisecam, которые ставят на конвейере, очень быстро царапаются. Даже боковые опускные: не припомню вертикальных царапин на них со времен старых Жигулей.

Кроме того, на нашей Весте все обогревы (оба стекла, боковые зеркала) включаются одной клавишей, и «лобовик» оттаивает очень плохо. Фактически функция имеет смысл до —5оС.

Однако от идеи поставить стекло без обогрева отказались. И не прогадали. Стекло KMK Glass с заменой обошлось в 13 500 рублей (недорого по нынешним временам). По первым ощущениям, обогрев в нем мощнее, чем в штатном. И датчик дождя, переклеенный со старого стекла, отлично работает.

Под конец жизни стекло Sisecam начало «радовать» еще и отказом отдельных нитей обогрева. Покупать его же на замену нет никакого смысла.

Каков интервал замены ГРМ на 16-клапанном двигателе 1.6?

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В сервисной книжке к нашей машине для двигателя ВАЗ-21129 прописана замена ремня ГРМ с роликами на 180 000 км пробега. Тут мы напрасно доверились регламенту. Ремень сдюжил, а вот насос охлаждающей жидкости на 108 000 км развалился.

Любопытно, что почти одновременно с поломкой АВТОВАЗ пересмотрел регламент ТО. Теперь менять ГРМ на этом моторе нужно каждые 90 000 км. Так что эксперимент со 180-тысячным пробегом можно считать завершенным самим производителем. Жаль только, что проводился он за счет клиентов. А ведь этот мотор «втыковый» — обрыв ремня грозит серьезным и дорогим ремонтом.

Регламент замены ремней из сервисной книжки нашей Весты.

Каково состояние каталитического нейтрализатора?

Расход масла 1–2 л/15 000 км велик для вазовского мотора, однако еще не критический. Поэтому нейтрализатор выхлопных газов еще работоспособен: не жалуется ни лампой Check engine, ни при электронной диагностике. Хотя попавшее в выпускной тракт масло наверняка отнимет у него часть жизни.

Вы заливаете АИ-92 или АИ-95?

На бензине АИ-92 часто возникает детонация, ощутимо хуже становится динамика. Поэтому большую часть километров наша Веста проехала на АИ-95. Однако если мотор на вашей Ладе нормально ведет себя на «девяносто втором», то ездить на нем экономичнее по деньгам.

Что с качеством металла, окраски и хрома?

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К металлу и его обработке претензий нет. Никаких «рыжиков» или признаков серьезной коррозии даже на сильно ободранных в паре мест порогах. Правда, несколько непонятных вздутий краски есть на внутренней стороне капота. С их природой предстоит разобраться: ни влаги, ни реагентов в этих местах не бывает.

Передок изобилует сколами. Их много — это плохо, но все остаются чистыми — это хорошо. Редакционный Nissan Almera был окрашен в Тольятти лучше, чем нынешняя Веста в Ижевске.

На заднем крыле краска начала отслаиваться. Металл под ней держится молодцом.

С заднего бампера краска отваливается кусками. Это последствия перекраски детали у официального дилера после аварии. Причем ее красили уже во второй раз (первый ремонт в стороннем сервисе тоже был неудачным — начал облезать лак).

Но хуже всего выглядят хромированные «бумеранги» спереди. Остальной хром тоже сильно сдал, хотя ему за годы жизни досталось меньше реагентов. Машину загоняем на обычные автомойки, после которых у других марок блестящие детали не приходят в негодность.

Если у вас остались вопросы — пишите ниже в комментариях. Мы постараемся на них ответить при подготовке следующих материалов о Ладе Веста.