Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — журнал За рулем

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Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)

Эти машины продержались на конвейере не 30 и даже не 40 лет, а больше. Некоторые до сих пор выпускают.

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Эти модели за время своего производства сохраняли главное: общую конструкцию и стилистику.

Подробно о таких машинах-долгожителях рассказал наш обозреватель Сергей Канунников в материале «13 моделей-долгожителей со всего мира: те, кому за 30».

Niva, 1977 — н.в.

Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)

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Наша Нива в тройке самая молоденькая. Ей всего 44 года, но у нее есть перспектива обойти всех! Она же — ВАЗ-2121, потом Лада-4х4, а теперь Lada Niva Legend. Первые отечественные внедорожники появились в 1977-м и с рядом усовершенствований выпускаются до сих пор. Спрос на простой и недорогой автомобиль с отменной проходимостью остается.

Всего собрано более 2,2 млн машин этой модели, а за 11 месяцев 2021 года продажи составили 45,9 тыс. штук.

Hindustan Ambassador, 1958–2014 гг.

Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)

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Этот символ Индии выпускали 56 лет. Седаны марки Hindustan Ambassador на слуху, как Ганди, йога и «Камасутра». Машины — копии британского седана Morris Oxford с 1,5-литровым 75-сильным мотором начали делать в 1958-м. С годами у модели появился более мощный мотор, чуть освежили дизайн кузова и салона.

Этот автомобиль повидал на свое веку все: от перевозки важных чиновников до работы в такси. Несмотря на свое британское происхождение, Амбассадор считается полностью индийским автомобилем, его с нежностью называют «королем дорог Индии».

Volkswagen Kaefer (по-нашему — просто Жук), 1938–2003 гг.

Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)

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Жука выпускали 65 лет. Немецких «запорожцев» произвели 21 миллион — абсолютный рекорд мира. Дизайн заднемоторной модели обновляли, но общую конструкцию и стилистику сохраняли. С середины 1940-х на машины ставили моторы рабочим объемом 1–1,6 л мощностью 24–50 л.с. Площадки для производства Жука были в полутора десятках стран.

Секрет долголетия модели прост: рациональная конструкция, надежность, простота обслуживания и ремонта и невысокая цена. Жук пришелся по душе людям из многих стран мира: и в избалованной Западной Европе, и в богатых США, и в странах Африки.

Фото: фирмы-производители

Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)

Эти машины продержались на конвейере не 30 и даже не 40 лет, а больше. Некоторые до сих пор выпускают.

Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — фото 1301987Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — фото 1301986Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — фото 1301985Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)
Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)

Эти машины продержались на конвейере не 30 и даже не 40 лет, а больше. Некоторые до сих пор выпускают.

Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — фото 1301987Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — фото 1301986Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada) — фото 1301985Топ-3 автомобилей-долгожителей (среди них Lada)
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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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