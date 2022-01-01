3 примера, когда купил кроссовер и пожалел — журнал За рулем

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3 примера, когда купил кроссовер и пожалел

Какова альтернатива кроссоверу? Универсал, конечно. Разносим по фактам: смотрим на клиренс, вместительность и цену!

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За что мы ценим кроссоверы? В первую очередь — за большой клиренс и вместительный кузов. Но зачастую тем же самым могут похвастать универсалы, в последние годы активно вытесняемые как раз кроссоверами...

Может быть, это простой закон рынка, но тут вот какое дело. У нас на тесте как раз побывали три универсала — Lada Vesta SW Cross, Kia Ceed SW и Volvo V60 Cross Country. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов сравнил их с соответствующими покупательским нишам кроссоверами и вот что обнаружил.

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Почему вам нужен универсал, а не кроссовер

  1. При том же типе кузова (универсал) вместимость и практичность кроссоверов часто ближе к хэтчбекам: багажник короче и мельче;
  2. «Приподнятые» универсалы (да и многие из обычных) не уступают большинству кроссоверов по геометрической проходимости;
  3. Если сравнить близкие по характеристикам универсал и кроссовер, первый всегда окажется заметно дешевле.

А теперь собственно к фактам.

Тестовая Lada Vesta SW Cross обойдется в 1,25 млн рублей (минимальная цена за универсал — 930 тысяч, за SW Cross — 1,04 млн). Из кроссоверов по габаритам и вместимости ближе всего Hyundai Creta: с двигателем 1.6  (123 л.с.), автоматом и передним приводом она будет на 300 тысяч дороже (1,55 млн), и это без учета накруток дилеров. А переднеприводный Haval Jolion уже в базе стоит 1,4 миллиона.

3 примера, когда купил кроссовер и пожалел

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С универсалом Kia Ceed SW из переднеприводных кроссоверов сравнимы Mazda CX‑5 и Toyota RAV4. «Рафик» с передним приводом, вариатором и двухлитровым мотором стоит 2,4 миллиона рублей. Если говорить о геометрической проходимости (главный «козырь» паркетника), то у Тойоты с 17‑сантиметровым клиренсом (по нашим замерам) особого преимущества нет.

Переднеприводная Mazda CX‑5 будет чуть дешевле «Рафика», но всё равно гораздо дороже универсального Сида — 2,23 млн рублей.

Для Volvo V60 Cross Country ближайший из кроссоверов — родственник Volvo XC60, который при прочих равных на 700 тысяч дороже! На BMW X3 цены только начинаются с 4,5 млн рублей — она выходит примерно на миллион дороже.

Про универсалы, которые лучше кроссоверов, мы подробно рассказываем в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Отцепляй вагоны!» Александра Виноградова из январского номера журнала «За рулем» за 2022 г.

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