В холода дизельное топливо замерзает: надо использовать только специальные зимние сорта. Эксперты «За рулем» взяли 15 проб на АЗС и выяснили, что нам продают на самом деле.

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Интересно, в каком году 100% проверяемого дизтоплива окажется зимним? Такой вопрос мы задавали ровно год назад, когда проводили очередной рейд по АЗС. В тот раз парочка образцов дизтоплива на 30‑градусном холоде замерзла, еще шесть изрядно загустели, образовав сильный парафиновый осадок. Два года назад было не лучше: тогда замерзла каждая четвертая проба.

Что ж, вновь отправляемся на закупки. Начало декабря — пора продавать незамерзающую солярку! Мы посетили 15 различных АЗС, разбросанных на дистанции примерно в 600 км и на каждой приобрели по 5 литров дизтоплива.

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На некоторых АЗС одновременно продавали ДТ подороже и подешевле. Мол, пока сильных морозов нет, можно сэкономить. Мы приобретали то, что подороже: очередной добрый заправщик пояснил, что дешевое замерзает уже при минус 17 ˚С.

Результаты наших испытаний свели в таблицу в алфавитном порядке.

Полученные результаты относятся только к конкретной выборке топлив.

Все канистры пронумерованы. Образцы топлива будут расфасованы по лабораторным стаканчикам, после чего отправятся на сутки в морозильную камеру.

Результаты испытаний дизельного топлива при температуре — 30 ˚С

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Мы приятно удивлены! Ни один из образцов дизтоплива не превратился после суточной выдержки на 30‑градусном морозе ни в желе, ни в глыбу. Три пробы помутнели, но текучесть при этом сохранили все без исключения.

Случайность это или закономерность, покажет время, но в рамках взятой выборки жаловаться не на что.

Разве что на запредельные цены: солярка теперь почти повсеместно дороже 95‑го бензина. Разброс стоимости литра составил более 5 рублей — от 49 рублей 60 копеек на безвестной «Аните» до 54 рублей 90 копеек (ого!) на ЯТК. Забавно, что обе АЗС расположены в Ярославле.

Когда на улице настоящая морозная зима, становится искренно жалко тех дизелеводов, в чьи баки случайно или намеренно попало летнее дизтопливо. Верное лекарство в таких ситуациях одно: эвакуация в теплое помещение.

Резюме

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Советы сэкономить (ведь на улице «всего минус 10!») отвергайте сразу. Мы убеждены, что никакие летние ДТ зимой продаваться не должны! Всегда возможны ситуации, при которых заправленная машина простоит неделю под окном (особенно в наше пандемийное время), а затем ударят настоящие морозы. А если едешь в другой регион, где явно холоднее? Не случайно нормативы ушедших времен четко расписывали сезонность продажи топлив с привязкой к регионам и календарю. Теперь такой жесткой привязки нет. АЗС обязаны лишь информировать нас о том, какую солярку продают. А наше право — сделать выбор. Правильный выбор!

Закон и порядок

— Ты, это, за машину спрячься, а то камера увидит!

Добрый заправщик на одной из АЗС, принадлежащих «Роснефти», помогает заправить пластиковую канистру. Картина повторяется из года в год. Согласно ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации» заправка в канистру должного качества разрешена (п. 8.2.5.), но здесь царят свои порядки. На редакционные запросы ответа мы так и не получили — увы.

Счастливого пути на хорошем топливе!

Фото: «За рулем» и depositphotos