!0 лет с Ликсутовым (и 4 действенных способа избавить город от личных автомобилей)

В конце 2021-го Москва отметила 10‑летие Максима Ликсутова на посту главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Юбилей — повод подвести итоги. И вспомнить, как менялась к худшему жизнь столичных автомобилистов.

При Ликсутове был взят курс на избавление Москвы от автомобилей. Дескать, другого пути победить пробки и упорядочить движение нет. Широко известна его фраза:

«В Москве 500 тысяч лишних машин».

Юбилей — повод оценить, как сработали основные способы, стимулирующие отказаться от личных автомобилей в пользу метро, каршеринга, велосипеда и пеших дефиле от дома до работы.

1. Выделенные полосы

Предназначены только для общественного транспорта, такси и машин с мигалками. Первая выделенка появилась в конце 2009 года. В 2015 году их протяженность выросла до 241 км, в 2021‑м — до 386 км. Сначала горожанам разрешали по ним ездить в выходные дни, потом поэтапно запретили. И снабдили камерами, выписывающими штраф в 3000 рублей.

Типовая картина: выделенные полосы пусты, остальные забиты. Автобусам хорошо, но страдает даже экология — от неэффективно сжига­емого в заторах топлива.

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Решение из числа парадоксальных. Там, где не бывает пробок, выделенки не нужны. А там, где пробки постоянно, выделенки отбирают у потока полосы движения, запирая движение на еще большей площади. И порождают проблему, которой не было раньше. Из-за автобусов и такси, движущихся по крайней правой полосе прямо, часто затруднен банальный поворот направо. Во втором ряду скапливаются очереди и тормозят остальное движение. А непродуманно короткие полосы разгона стопорят сами «выделенки»: автомобилисты не успевают перестроиться. Стало больше конфликтных точек и аварий.

Средняя скорость наземного транспорта за десять лет выросла на 20%, но это посчитали по 2020 году, в котором на 37% снизился пассажиропоток.

2. Платные парковки

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В 2013 году зона платных парковок расширилась до границ Бульварного кольца. Это было необходимо для разгрузки центра. В 2015 году зона вышла за пределы Третьего транспортного кольца. Сегодня «центр» вышел за пределы МКАД — на 17–19 км от геометрического центра.

Сначала на платных парковках разрешали бесплатно постоять 15 минут. Затем квоту снизили до 5 минут. За неуплату установили штраф 5000 рублей. Совокупное пространство, где вообще можно остановиться, уменьшилось в несколько раз. Найти свободное место проблематично. Возле больниц и иных социальных объектов — особенно.

По некоторым оценкам, до 30% городского трафика автомобилисты создают в поиске места, нарезая круги вокруг кварталов. Сам Ликсутов называл такой трафик «блуждающим».

Тарифы стартовали с 50 рублей в час в центре столицы. Сегодня там 380 рублей. Регулирование цен необходимо, чтобы на парковках всегда были свободные места. Для каршеринга?

Перехватывающие парковки на окраинах тоже постепенно стали перехватывать только деньги: 50 рублей в час (днем). Используют их, в основном, на час-другой. Платить 400–500 рублей, а потом еще ехать на метро совсем неинтересно.

Ценник 380 рублей в час на 237 парковках в центре — грабительский. Но вариантов нет, иначе не хватит мест тем, кто купил абонемент на месяц за 37 тысяч рублей или на год за 370 тысяч.

3. Такси и каршеринг

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Динамика роста парка машин такси и каршеринга выше, чем гражданского. И они также участвуют в вытеснении частников, занимая парковочные места и участвуя в создании заторов.

За период 2011–2021 число зарегистрированных легковых автомобилей в Москве выросло с 3,4 до 3,6 млн (по другим данным, до 3,8 млн) — прирост 6–8%. Примерно такая же прибавка в Подмосковье.

Каршеринг начался в 2015 году с 35 машин, сейчас их около 40 тысяч. А количество такси выросло с 8 тысяч до 150 тысяч. По оценке ГИБДД, таксисты составляют до 30% потока, поскольку, в отличие от прочих, в движении постоянно.

4. Камеры и штрафы

Из-за тесноты по Москве невозможно проехать, что-нибудь не нарушив. Как минимум правила расположения на проезжей части (штраф 1500 рублей). По счастью, камеры не умеют отслеживать многие нарушения.

Камер в городе более 3500 штук. За 2021 год прирост составил свыше 800. Часть из них — многофункциональные и распознают превышение скорости, проезд на красный, заступ за «стоп-линию», выезд на выделенку и так далее. Осенью Москва объявила тендер на установку 500 камер с еще более широким функционалом.

В службе «Московский паркинг» 276 эвакуаторов. За сутки на штрафстоянки отправляют около 800 автомобилей. С апреля вырос тариф за эвакуацию: для машин категории В мощностью 80–250 л. с. было 5595 рублей, стало 6450 рублей.

ЧЕМ ПЛОХ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ? Подсчитано, что 68% москвичей постоянно пользуются общественным транспортом, 16% — автомобилем. Остальные совмещают или ходят пешком. Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Возросший риск подхватить инфекцию — возможно, временный недостаток общественного транспорта. Постоянный — большие затраты времени на перемещение. Это наглядно показывает Индекс Общественного Транспорта Moovit. Москвичи проводят в общественном транспорте в среднем 53 минуты ежедневно, а 54% пассажиров — более двух часов. Только 31% пассажиров ездят без пересадки, 43% делают две или больше. Среднее время ожидания транспорта — 10 минут, но 29% пассажиров ждут дольше 20 минут. Средняя дистанция одной поездки — 8,5 км. При нормальной дорожной обстановке на автомобиле это 10–20 минут. Говорите, общественный транспорт быстрее и удобнее?

Дополнительные меры

Это далеко не все методы создания неудобств. В частности, сузили важные улицы в центре города (минус 1–2 полосы) и ширину полос на многих магистралях. Внедрена контролируемая камерами «вафельная» разметка, на которой нельзя стоять дольше 5 секунд. Какую-то долю проезжей части отдали велодорожкам.

Отдельная тема — застройка жильем и офисами бывших промзон при сохранении параметров ведущих к ним дорог. Нет никаких сомнений, что возведение 6,4 млн кв. метров недвижимости вместо гигантского завода ЗИЛ парализует все окрестности .

МОСКВА: БЫЛО — СТАЛО

2011 2021 Курс доллара, руб. 31 74 Стоимость часа парковки в центре, руб 0–50 150–380 Стоимость поездки на общественном транспорте, руб 25–28 42 Число станций метро 178 241 Протяженность трамвайных путей, км 418 418 Протяженность троллейбусных линий, км 600 3,6 Плотность дорожной сети, км/кв. км 3,38 4,4 Доходы от платных парковок за год, руб 4 млн 5 млрд

На том и стоим

Для оценки ситуации с пробками есть независимый рейтинг TomTom Traffic Index, охватывающий свыше 400 крупнейших городов мира. Он считает разницу во времени, потраченному на поездку, — при свободных и «обычных» дорогах.

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В 2012 году у Москвы был наихудший в мире показатель: 66%. К 2016‑му столица скатилась на 13‑е место. Итог 2020 года — 54%, и это прогресс, но с ним Москва… вернулась на первое место.

Улучшения не ждем: в 2021 году в столице не было «пандемийных» ограничений на передвижение — логичен прирост в 4–6%.

Что другие мегаполисы? Когда-то пробочными лидерами были Мехико и Лондон, и мы всегда могли сказать — а у них еще хуже. Мехико сейчас на 29‑м месте, Лондон — на 49‑м.

Средние скорости

Скорость перемещения по городу последний раз официально упала в первой половине 2012 года. С тех пор, по заверениям властей, неизменно росла, достигнув среднего значения в 55 км/ч.

К сожалению, это слегка притянуто за уши. Подобная средняя скорость достижима только на основных магистралях с режимом «80», если брать в расчет и езду ночью. На прочих улицах с частоколом светофоров и «лежаков» даже 40 км/ч нереальны. Маршрутные компьютеры показывают что-то в диапазоне 20–35 км/ч.

Ближайшее будущее

Автомобилисты давно требуют отставки Максима Ликсутова и составляют петиции: «Транспортные проблемы решались не за счет применения эффективных административных решений, а путем ограничения в правах миллионов московских автомобилистов» .

Нельзя отрицать, что Дептранс сделал и много полезного. Все десять лет Москва активно модернизировала дорожную сеть. Ну, центр придушили, зато на вылетных магистралях возвели десятки эстакад, убрав проблемные перекрестки. Реконструировали 17 развязок на МКАД, открыли участки новых хорд (часто заложенных еще советским генпланом).

Стало лучше — если не ездить по утрам в сторону центра, а вечером обратно. На многих направлениях утренняя пробка, как и 10 лет назад, начинается далеко за МКАД. В этом смысле разница между 2011 и 2021 годом трудноуловима.

Но тенденция отчетливая: общественный транспорт развивали, а использование автомобиля искусственно затруднили до крайности. В ближайшие годы, скорее всего, вдобавок введут и платный проезд. Для блага москвичей. Сделает это Ликсутов или кто-то другой, без разницы. А передовой опыт Москвы быстро подхватывают все другие города.

НАГРАДЫ МАКСИМА ЛИКСУТОВА 2016: ITF Transport Awards, за особые достижения в области транспорта

ITF Transport Awards, за особые достижения в области транспорта 2017: Орден Дружбы, за вклад в реализацию Московского центрального кольца

Орден Дружбы, за вклад в реализацию Московского центрального кольца 2017: премия TomTom, за вклад в развитие парковочного пространства

премия TomTom, за вклад в развитие парковочного пространства 2018: Sustainable Transport Award, за устойчивое развитие транспорта

Sustainable Transport Award, за устойчивое развитие транспорта 2020: Global Light Rail Awards, за развитие трамвая

В Москве хотят ввести технический контроль за уровнем шума от автомобилей. И новый штраф, само собой.

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Фото: depositphotos, unsplash и «За рулем»