Камеры ГИБДД будут распознавать новые нарушения

Чтобы не получить «письмо счастья» придется соблюдать дистанцию и аккуратно ездить.

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Скоро на российских дорогах появятся камеры с функциями фиксации опасного вождения и несоблюдения безопасной дистанции. Вышеупомянутые нарушения ПДД научится распознавать нейросеть, отмечают в компания «Астралаб» (разработчик новых камер).

В настоящее время программное обеспечение дополнительных функций дорожных камер находится в стадии разработки. Точные сроки внедрения не сообщаются. Но в «Астралабе» утверждают, что уже получают запросы на новые камеры от заказчиков из регионов России.

В качестве примера опасного вождения называют ситуацию, когда водители «накатывают» на впередиидущий автомобиль, пытаясь вытеснить его из левого ряда. В этой случае неопытные водители могут растеряться и спровоцировать ДТП. Нейросеть без труда выявит агрессивного водителя.

Для фиксации опасного вождения или несоблюдения дистанции комплексы будут делать несколько снимков подряд и записывать видео. После чего полученные материалы оценят полицейские для оформления штрафа. Напомним, что штраф за нарушение дистанции составляет 1500 рублей (ст. КоАП 12.15 часть 1).

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