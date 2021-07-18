МВД собирается вводить экспресс-тесты на алкоголь

Результаты сразу выводятся на экран компьютера, точность — более 90% по сравнению с медосвидетельствованием.

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В Министерстве внутренних дел напомнили, что планируют вводить в обращение т.н. экспресс-тесты на алкоголь. По задумке, применение этих тестов поможет минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм и предотвратить конфликты.

С чего все началось

Законопроект был готов еще в 2019 году, в 2020 году инициатива проходила дополнительную проверку, но из-за пандемии все затянулось. Сейчас, по базе нормативно-правовых актов, проект постановления находится на стадии обсуждения.

Пресс-служба МВД сообщает, что вопрос применения средств индикации паров алкоголя (экспресс-тестов) прорабатывается, пишет ТАСС. Новые тесты принципиально отличаются от применяемых сегодня Госавтоинспекцией алкотестеров.

Что такое экспресс-тест

Физически экспресс-тест представляет собой небольшую кассету-пробоотборник, который вставляется в рот и собирает частички слюны. Взятую пробу помещают в автоматический анализатор, выводящий на экран результаты, которые можно тут же распечатать на принтере. Такое оборудование применяется, например, в Великобритании, Ирландии, Канаде и Австралии.

Экспресс-тесты смогут определять алкоголь и наркотики при температурах от —1°С до +45°С с точностью более 90% по сравнению с результатами медицинского освидетельствования.

А зачем тогда медосвидетельствование?

Вместе с тем, в МВД замечают, что будет ряд случаев, в которых после экспресс-теста все же потребуется медосвидетельствование: при отказе водителя проходить освидетельствование (т.е. определить состояние на месте, с помощью экспресс-теста), при несогласии водителя с результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты ошибочны.

Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что за 6 месяцев 2021 года к ответственности привлекли более 220 тысяч нетрезвых водителей, из них 27 тысяч — повторно.

Срок лишения свободы для рецидивистов собираются увеличить с двух до трех лет и вообще ужесточить все меры по отношению к пьяным за рулем.

Фото: Александр Артеменков/ТАСС