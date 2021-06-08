Наказывать за пьяную езду станут строже

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Материалы по теме Проверка на опьянение — важный нюанс, о котором мало кто знает

Авторы законопроекта в пояснительной записке привели статистику, из которой следует, что наблюдается устойчивая тенденция роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и малой эффективности действующих санкций.

Однако на бытовом уровне пьянство за рулем продолжает считаться незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкоголем, зная, что не понесут ощутимой ответственности, вновь садятся пьяными за руль.

Поэтому решено усилить уголовную ответственность за неоднократное управление транспортными средствами в состоянии опьянения — до трех лет взамен установленных в настоящее время двух лет.

Вырастет и размер штрафа за подобное деяние- от 300 тысяч до 500 тысяч вместо 200–300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Также по этой статье предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет.

Виновный также не сможет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Это правительственный законопроект, он был внесен в Госдуму еще в начале апреля.

А вот законопроект об обязательном лечении нетрезвых водителей не поддержали — административные правонарушения не дают права на медицинское вмешательство без согласия самого гражданина.



Фото: Depositphotos