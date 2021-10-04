В Москве хотят ввести технический контроль за уровнем шума от автомобилей. На очереди строители, рестораны... Будем спать спокойно!

Нет глушителя? На штрафстоянку!

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Неожиданная новость: мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об ответственности за нарушение тишины автовладельцами. Громкий шум мешает спать людям в квартирах, чьи окна выходят на дорогу, — как правило, он связан с ездой без глушителей (или со специально переделанными глушителями) и с очень громкой музыкой. Предположительно, штраф будет привязан к мощности транспорта, а его минимальный размер составит 5000 рублей. Также предполагается, что такие автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку — «до выяснения причин».

Я, как человек, живущий в квартире, чьи окна выходят на шестиполосную дорогу с интенсивным транзитным движением, подтверждаю, что проблема существует. А летом, когда практически все спят с открытыми окнами, один проезд излишне громкого автомобиля или мотоцикла может разбудить половину жильцов, которые с этим ничего не могут сделать, догнать виновника и сообщить ему разными способами о его недопустимом поведении уже не представляется возможным.

Это не только проблема Москвы. Можно с уверенностью сказать, что на земном шаре вообще нет ни одного крупного города, где не поступало бы жалоб на шум.

Для контроля за уровнем шума и за выявлением тюнингованных или неисправных транспортных средств используются специальные полицейские патрули. Как правило, на мотоциклах.

Как ловят нарушителей закона о тишине?

Есть один город, где для этих целей впервые начали использовать автоматические средства фиксации нарушений. Это Париж.

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В 2019 году в Париже в порядке эксперимента были установлены камеры, совмещенные с системой микрофонов, — для отслеживания уровня звука от проезжающего автомобиля или мотоцикла. Сама камера имеет обзор 360 градусов (иначе возможны ошибки), для определения уровня звука используется три направленных микрофона, которые расположены под углом 120 градусов, а также один всенаправленный микрофон. Всё это позволяет с высокой степенью точности определить как уровень шума, так и его источник. Если уровень шума выше разрешенного, камера распознает, какое именно транспортное средство его издает.

Чтобы избежать ошибок, камера формирует изображение акустического следа в виде следа цветных точек за транспортным средством. Уровень шума измеряется 10 раз в секунду, недостоверные значения камера отбрасывает. Доказательством нарушения является видеозапись.

А штраф большой?

Пока камеры в Париже не выписывают штрафов, идут технические испытания. Прежде всего определяется точность работы камеры, ведь если произойдет ошибка, то водитель в принципе не сможет доказать, что шум исходил не от его автомобиля, а от соседнего транспортного средства. Испытания нового типа камер с прошлого года проходят не только в Париже, но также в Ницце и Лионе. Если результаты тестов окажутся положительными, то штрафы с камер за шум начнут приходить французским водителям с 2023 года .

У нас шуметь запретят всем — не только автомобилистам

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Подобные камеры уже нашли применение возле ресторанов и кафе для определения уровня шума от посетителей (порой весьма нетрезвых), равно как и от самого заведения. Недалек тот час, когда штрафы будут приходить как владельцам увеселительных заведений, так и их посетителям, — к системе всего лишь надо добавить систему распознавания лиц.

Первую камеру с микрофонами уже установили в Москве на Чистых Прудах.

Еще одним местом, где стали устанавливать подобные устройства, стали строительные площадки. Как правило, строители не соблюдают правила по обеспечению уровня шума и могут продолжать работать в запрещенное время, создавая колоссальные неудобства жителям домов по соседству. Зафиксировать источник шума, равно как и точно измерить сам шум в децибелах недовольные жители не могут, поэтому жалобы тщетны и не приводят к штрафам . Но если в месте проведения работ устанавливается подобная камера, то формируется железная доказательная база о факте нарушения, что весьма дисциплинирует застройщиков.

Так что камеры начнут оттачивать на автомобилистах, но ими дело не ограничится. Недалек тот день, когда «письма счастья» ­начнут получать все нарушители. Без исключений.

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