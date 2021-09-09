Камеры ГИБДД с шумомером оштрафуют за громкий выхлоп или музыку

В Мосгордуму внесен законопроект, позволяющий бороться с «отмороженными автомобилистами».

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Об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он предлагает запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.

В 10 раз мэр предлагает повысить штраф для тех, кто гоняет без глушителей и с громкой музыкой — с 500 до 5 тысяч рублей. Причем сделать его с прогрессивной шкалой: чем выше мощность двигателя, тем больше сумма штрафа. Для 400-сильного автомобиля он может достигать 10 тыс. руб. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.

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В случае принятия закона штрафовать за нарушение тишины будут в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации, оснащенных специальными устройствами — шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания. Камер со встроенными шумомерами на российском рынке пока нет, однако мэр, по данным «Коммерсанта», поручил ЦОДД проработать возможные варианты.

Если в автомобиле или мотоцикле переделан глушитель, такое ТС предлагается задерживать и помещать на спецстоянку — до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Документ внесен в Мосгордуму, но поскольку он предполагает поправки к федеральному КоАП РФ, воспользоваться новыми штрафами смогут и остальные регионы.



Также власти до сих пор не знают, что делать с электросамокатами, которых становится все больше. Предлагают приравнять их к мопедам.

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