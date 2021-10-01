С сегодняшнего дня закончился продленный в начале года срок действия диагностических карт. Вы не забыли пройти техосмотр, чтобы не лишиться прав?

Материалы по теме Аптечка не понадобится — добровольный техосмотр сделают проще

Срок действия диагностических карт был продлен в начале 2021 года постановлением Правительства №275: все карты, которые должны были стать недействительными в период с 1 февраля по 30 сентября, оставались действительными до 1 октября минимум. Если же карта должна была закончить свое действие в мае или позже, то ее срок продлевается на полгода. Например, карта, бывшая действительной до 15 июня, закончит свое действие 15 декабря, а карта, выданная до 30 сентября, — до 30 марта 2022 года.

По данным МВД, с сегодняшнего дня перестало действовать примерно 2 млн диагностических карт, которые выдавались до февраля-марта.

Материалы по теме Юрист рассказал, почему и после 22 августа нужна диагностическая карта

«Российский союз автостраховщиков (РСА) разъясняет, что 1 октября истекает срок продления диагностических карт, введенный постановлением Правительства от 27 февраля 2021 года №275. Владельцы автомобилей, у которых срок действия диагностических карт заканчивается после 1 октября 2021 года, должны проходить технический осмотр в обычном порядке, установленном законом о Технической осмотре. В целях избежания конфликтных ситуаций рекомендуем автовладельцам проверить, когда заканчивается действие диагностической карта, и, при необходимости, своевременно пройти техосмотр » , — предупреждает Российский союз автостраховщиков.

Напомним, что с 22 августа диагностическая карта для заключения договора ОСАГО не нужна, но техосмотр остается обязательным. Предложения отменить техосмотр для частных лиц, не занимающихся перевозками, пока так и остаются предложениями.

Напомним, что штраф за езду без техосмотра составляет 500 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом 800 рублей. Далее автомобилист рискует лишиться прав на срок до трех месяцев, согласно ст. 12.1 КоАП РФ.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС