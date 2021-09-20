Техосмотр отменят? Не факт!

«Добровольность» техосмотра вовсе не означает его полную отмену. Главред «За рулем» — о том, как будут развиваться события.

В середине сентября новость от представителей Единой России взбудоражила многих. Устами секретаря генсовета партии Андрея Турчака автомобилистам пообещали сделать техосмотр добровольным — причем обещают разработать законопроект незамедлительно, уже в новом созыве Госдумы.

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Идея не нова. Общественники давно ее продвигали — и к ним даже прислушались в ГИБДД. Но когда в игру вступает партия большинства, это совсем уже серьезный шаг: если не забудут про свое обязательство сразу после выборов, действительно легко протащат этот закон.

Автомобилисты уже перекрестились: техосмотр отменят! А те, кто ратует за техосмотр, задают множество серьезных вопросов: а как будут существовать пункты техосмотра? Где им взять клиентов? А как окупить вложения в дорогое оснащение? И вообще, что будет с безопасностью, если все станут плевать на техосмотр?

К чему готовиться водителям

Добровольный техосмотр вовсе не означает его отмену. Возможны три основных подхода.

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Прошел техосмотр, купил ОСАГО — добровольно. Молодец, ездишь дальше. Не хочешь проходить техосмотр. Но ведь полис ОСАГО никто не отменял! Поэтому для «отказников» стоимость полиса могут увеличить, разделив все затраты по возмещению ущерба в авариях по причине неисправности транспортных средств между «отказниками». Не проходишь техосмотр и полис покупаешь по нынешней цене. Но в случае ДТП по причине неисправности транспортного средства (сначала отвалилось колесо, потом авария), владелец машины должен будет возместить страховой компании все затраты по возмещению убытков пострадавшим и, возможно, нести дополнительные расходы, если страховое покрытие не компенсирует весь нанесенный ущерб.

Все перечисленные выше варианты можно комбинировать, дополнять и т. д. Поэтому сначала надо посмотреть на законопроект, а уж потом радоваться.

Вся «добровольность» заключается лишь в отказе от приезда на пункт ТО. Ответственность же за содержание ТС в надлежащем виде никто не отменит. Причем всё это касается исключительно легкового транспорта, принадлежащего физическим лицам.

Сколько денег?

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Уверяют, что стоимость полиса поднимется на 10%, не больше. Даже если на 20% (с жирным «интересом» страховых), это устроит многих. Автомобилистам всё равно, кому платить, — «дельцам» за липовый техосмотр (как сейчас) или за более дорогой полис. Лишь бы отвязались.

Но в активно готовящуюся систему по автоматической фиксации машин без ОСАГО и без диагностической карты будут внесены дополнения, которые позволят контролировать абсолютно всё. Проехала машина — «пробиваются» полис и ДК. Молодец, езжай дальше. У следующей — нет ДК, а полис почему-то куплен не по повышенной ставке. Ага, лови штраф. И так далее.

О «выживаемости» пунктов ТО

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Клиентов у них станет меньше, это правда.

Но останется грузовой транспорт, автобусы, такси, для которых техосмотр обязателен.

Вполне возможно,что на техосмотр в принудительном порядке отправят и легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам. А также машины старше 4 лет при их перерегистрации. Да это море автомобилей!

А поскольку сохранится обязаловка, техосмотрщики пробьют себе или повышение тарифов, или вовсе свободные (рыночные) тарифы. И всё у них будет хорошо. Даже лучше, чем сейчас.

Безопасность пострадает?

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Если сейчас 80% полисов покупается. Если ни один автомобиль в холодной Якутии не пройдет техосмотр (а там живет миллион человек). Если ни один праворульный автомобиль не пройдет техосмотр (и на это у той же ГИБДД нет вразумительного ответа как быть). Если в пандемию слегка задвинули техосмотр — лишь бы полисы ОСАГО покупали. И если всё это до сих пор не привело ни к каким катастрофам , то, может, все-таки честно проводить техосмотр по тем транспортным средствам, для которых он останется? И тогда всем точно станет безопаснее.

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Правительство в лице премьер-министра Михаила Мишустина идею поддержало. Я рад, что рабочая группа по защите прав автовладельцев в ОНФ добилась результата. Хотя это пока даже не результат, а намек на результат. Надо дождаться законопроекта — и, если срастется, собственно закона.

Каким должен быть техосмотр? Об этом — тут.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов