Техосмотр по-новому: все спорные моменты (один уже устранили)

Новый порядок ТО отсрочили на полгода, назвав чуть ли не главной причиной отсрочки коронавирус: мол, зачем рисковать здоровьем людей. Какая связь между инфекцией и внедрением обязательной фотофиксации автомобилей на техосмотре? Скорее всего, власти опасаются «разного рода накладок, неизбежных на начальном этапе», как сказал премьер-министр.
Новации
Два фото
Все пункты ТО с 1 октября будут обязаны делать две фотографии проверяемого автомобиля — спереди и сзади.
Но разве фотографии могут свидетельствовать, что машину кто-нибудь осмотрел? Они подтверждают лишь то, что машина немного постояла на территории сертифицированного сервисного центра (фото привязаны ко времени и координатам в пространстве). Причем и электронная подпись, и EXIF-данные фотографии не защищены от манипуляций. А подходил к машине механик или нет — неизвестно. Строго говоря, даже и видео с механиком ничего не подтверждает: его «непредвзятость» может быть оплачена заранее, и без квитанции.
Штрафы с камер
Езда без карты штрафуется: камеры будут сверять номера машин с базой данных ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) и выписывать квитанции. Нелегальные и подозрительные карты удаляются из базы. Сами карты полностью переводятся в цифровой режим.
Вообще я уже несколько лет оригинала карты не видел — в Москве он давно цифровой. На руки дают распечатку бланка на принтере. Вожу с собой на всякий случай, вместе с такой же копией ОСАГО, хотя обе они не являются юридическим подтверждением наличия себя. Если карта у меня поддельная или ее вовсе нет в ЕАИСТО, то я об этом узнаю при попытке купить полис. Мне его просто не продадут. Впрочем, с 22 августа 2021 года и ОСАГО можно будет купить без диагностической карты.
Для нас поменяется только размер штрафа — увеличится вчетверо.
К чему готовиться
С 1 марта 2022 года, когда запустят автоматическую фиксацию и выписывание штрафов «непрошедшим ТО», водители должны будут отвечать за подлинность электронных диагностических карт, которые живут только в цифровом виде. При том, что у водителей есть техническая возможность проверять наличие карты в ЕАИСТО, но нет возможности проверить ее легитимность.
За подозрительные карты, по новым правилам, штрафовать будут не только накосячивших операторов техосмотра, но и водителей — каждые 24 часа на 2000 рублей. До тех пор, пока автовладелец не заподозрит, что его карту аннулировали (а информирование об аннулировании не предусмотрено). А когда нет действующей карты, доставить автомобиль на техосмотр можно будет только на эвакуаторе.
Но, как и прежде, водителей-нарушителей будут выявлять по случайному принципу. Там, где нет обученных камер фиксации нарушений, штрафовать не будут. И часть автовладельцев после 1 октября продолжит спокойно ездить без диагностических карт и без ОСАГО. Их число в прошлом году страховщики оценивали в 3–4 миллиона. Там, где камеры на каждом шагу, законопослушные и здравомыслящие граждане (а их подавляющее большинство) озаботятся получением карт. Как и всегда ранее.
А что, если отменить?
Предложения отменить техосмотр для легковушек физических лиц — оставив его для такси, автобусов и грузовиков — звучат всё чаще.
Это было бы сказочно, но рассчитывать на отмену наивно: казна получает с техосмотра миллиарды рублей.
Возможен компромисс: техосмотр для частных легковых машин упрощается до предела. Например: шины, тормоза, свет. И всё. Бюджет остается со своими рублями, автовладельцы перестают бояться придирок «на местах» — сегодня пункты ТО прямо заинтересованы «валить» всех, а механизма оспаривания решений контролеров по сути нет.
Обходные пути? Есть
Привычные услуги по продаже диагностических карт страховщиками и по интернету с доставкой на дом начинают потихоньку перестраиваться.
- Можно пройти ТО с явкой на пункт, но с гарантированным результатом — в Москве это стоит 1000–2000 рублей.
- Чуть дороже — вариант с изготовлением фотографий вашего автомобиля, якобы побывавшего на пункте ТО. Даже ехать никуда не надо!
- Есть услуга по доставке машины на ТО и обратно на эвакуаторе без владельца — и без хлопот для последнего.
Реальное техническое состояние машины в эту картину не вписывается. Хотя именно оно было изначальным поводом для реформ.
Новость последнего часа
С 22 августа 2021 года — то есть уже этим летом! — ОСАГО «отвяжут» от техосмотра. Иначе говоря, для оформления полиса обязательной «автогражданки» диагностическая карта не понадобится.
Однако в случае ДТП с участием автомобиля без диагностической карты страховщик может подать на его владельца в суд (ст. 14 закона «Об ОСАГО»).
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ШИНЫ НЕ ПО СЕЗОНУ
Бесплатный бонус к новому порядку техосмотра — изменения в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».
МВД сообщает, что это необходимо для приведения ПДД в соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Перечень структурируют и дополнят новыми разделами. Детализированы требования к обзорности, тормозным системам, рулевому управлению, световым устройствам, двигателю и прочим элементам конструкции.
Ожидают, что после вступления поправок в силу — то есть будущей весной — ГИБДД активизируется в отношении шин не по сезону, защитных пленок на фарах и закрепленных на ветровом стекле гаджетов. Но и здесь нет ничего принципиально нового — все это запрещено и сейчас, только инспекторы часто смотрят на подобные нарушения сквозь пальцы.
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ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ
Опыт заграницы по части «ужесточения контроля» техосмотра малоприменим. Иностранцы в большей степени заточены на выполнение законов, отчасти потому, что у них наказания строже, а откупиться сложнее.
В Германии «талон» наклеивают на номерной знак. На стикере указана дата следующего техосмотра.
Поэтому им редко приходит в голову выпилить нейтрализатор и заменить датчики обманками: техцентр, проведший такую работу, непременно найдут и строго накажут. А за продажу «левых» карт техосмотра во многих странах — тюрьма.
В ЕС единые требования к проведению ТО. В разных странах разные интервалы, но процедура проверок стандартизирована. Тормоза, свет, рулевое управление, подвеска, выхлоп — в обязательном порядке.
У многих стран принят талон техосмотра, обычно в виде клеящегося стикера. Параллельно существует электронная база данных по техосмотру (уже лет двадцать).
Наказания за отсутствие ТО везде разные. В Германии штраф прямо привязан ко времени. Просрочка ТО до двух месяцев не наказуема, до четырех месяцев — 15 евро, затем 25 евро и так далее. Но главное наказание — не штраф: без техосмотра немцу не продадут страховку, и в случае ДТП все расходы несет он сам.
Если при просроченном ТО надо доехать до техцентра, в отделе дорожной полиции можно получить разрешительный документ.
Практики отлова нарушителей техосмотра камерами в Европе нет. А в США во многих штатах нет и самого техосмотр.
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