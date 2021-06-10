Техосмотр по-новому: все спорные моменты (один уже устранили)

Все перемены сводятся к ужесточению контроля — нет, не состояния автомобилей.

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Новый порядок ТО отсрочили на полгода, назвав чуть ли не главной причиной отсрочки коронавирус: мол, зачем рисковать здоровьем людей. Какая связь между инфекцией и внедрением обязательной фотофиксации автомобилей на техосмотре? Скорее всего, власти опасаются «разного рода накладок, неизбежных на начальном этапе», как сказал премьер-министр.

Новации

Два фото

Все пункты ТО с 1 октября будут обязаны делать две фотографии проверяемого автомобиля — спереди и сзади.

Коль скоро фотографии будут привязаны к координатам, удобные передвижные пункты техосмотра, вероятно, окажутся вне закона.

Но разве фотографии могут свидетельствовать, что машину кто-нибудь осмотрел? Они подтверждают лишь то, что машина немного постояла на территории сертифицированного сервисного центра (фото привязаны ко времени и координатам в пространстве). Причем и электронная подпись, и EXIF-данные фотографии не защищены от манипуляций. А подходил к машине механик или нет — неизвестно. Строго говоря, даже и видео с механиком ничего не подтверждает: его «непредвзятость» может быть оплачена заранее, и без квитанции.

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Штрафы с камер

Езда без карты штрафуется: камеры будут сверять номера машин с базой данных ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) и выписывать квитанции. Нелегальные и подозрительные карты удаляются из базы. Сами карты полностью переводятся в цифровой режим.

Вообще я уже несколько лет оригинала карты не видел — в Москве он давно цифровой. На руки дают распечатку бланка на принтере. Вожу с собой на всякий случай, вместе с такой же копией ОСАГО, хотя обе они не являются юридическим подтверждением наличия себя. Если карта у меня поддельная или ее вовсе нет в ЕАИСТО, то я об этом узнаю при попытке купить полис. Мне его просто не продадут. Впрочем, с 22 августа 2021 года и ОСАГО можно будет купить без диагностической карты.

Для нас поменяется только размер штрафа — увеличится вчетверо.

К чему готовиться

С 1 марта 2022 года, когда запустят автоматическую фиксацию и выписывание штрафов «непрошедшим ТО», водители должны будут отвечать за подлинность электронных диагностических карт, которые живут только в цифровом виде. При том, что у водителей есть техническая возможность проверять наличие карты в ЕАИСТО, но нет возможности проверить ее легитимность.

За подозрительные карты, по новым правилам, штрафовать будут не только накосячивших операторов техосмотра, но и водителей — каждые 24 часа на 2000 рублей. До тех пор, пока автовладелец не заподозрит, что его карту аннулировали (а информирование об аннулировании не предусмотрено). А когда нет действующей карты, доставить автомобиль на техосмотр можно будет только на эвакуаторе.

Но, как и прежде, водителей-нарушителей будут выявлять по случайному принципу. Там, где нет обученных камер фиксации нарушений, штрафовать не будут. И часть автовладельцев после 1 октября продолжит спокойно ездить без диагностических карт и без ОСАГО. Их число в прошлом году страховщики оценивали в 3–4 миллиона . Там, где камеры на каждом шагу, законопослушные и здравомыслящие граждане (а их подавляющее большинство) озаботятся получением карт. Как и всегда ранее.

А что, если отменить?

Предложения отменить техосмотр для легковушек физических лиц — оставив его для такси, автобусов и грузовиков — звучат всё чаще.

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Это было бы сказочно, но рассчитывать на отмену наивно: казна получает с техосмотра миллиарды рублей.

Возможен компромисс: техосмотр для частных легковых машин упрощается до предела. Например: шины, тормоза, свет. И всё. Бюджет остается со своими рублями, автовладельцы перестают бояться придирок «на местах» — сегодня пункты ТО прямо заинтересованы «валить» всех, а механизма оспаривания решений контролеров по сути нет.

Обходные пути? Есть

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Привычные услуги по продаже диагностических карт страховщиками и по интернету с доставкой на дом начинают потихоньку перестраиваться.

Можно пройти ТО с явкой на пункт, но с гарантированным результатом — в Москве это стоит 1000–2000 рублей.

Чуть дороже — вариант с изготовлением фотографий вашего автомобиля, якобы побывавшего на пункте ТО. Даже ехать никуда не надо!

Есть услуга по доставке машины на ТО и обратно на эвакуаторе без владельца — и без хлопот для последнего.

Реальное техническое состояние машины в эту картину не вписывается. Хотя именно оно было изначальным поводом для реформ.

Новость последнего часа

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С 22 августа 2021 года — то есть уже этим летом! — ОСАГО «отвяжут» от техосмотра. Иначе говоря, для оформления полиса обязательной «автогражданки» диагностическая карта не понадобится.

Однако в случае ДТП с участием автомобиля без диагностической карты страховщик может подать на его владельца в суд (ст. 14 закона «Об ОСАГО»).

ШИНЫ НЕ ПО СЕЗОНУ Бесплатный бонус к новому порядку техосмотра — изменения в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». МВД сообщает, что это необходимо для приведения ПДД в соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Перечень структурируют и дополнят новыми разделами. Детализированы требования к обзорности, тормозным системам, рулевому управлению, световым устройствам, двигателю и прочим элементам конструкции. Ожидают, что после вступления поправок в силу — то есть будущей весной — ГИБДД активизируется в отношении шин не по сезону, защитных пленок на фарах и закрепленных на ветровом стекле гаджетов. Но и здесь нет ничего принципиально нового — все это запрещено и сейчас, только инспекторы часто смотрят на подобные нарушения сквозь пальцы.

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ Опыт заграницы по части «ужесточения контроля» техосмотра малоприменим. Иностранцы в большей степени заточены на выполнение законов, отчасти потому, что у них наказания строже, ­ а откупиться сложнее. В Германии «талон» наклеивают на номерной знак. На стикере указана дата следующего техосмотра. Поэтому им редко приходит в голову выпилить нейтрализатор и заменить датчики обманками: техцентр, проведший такую работу, непременно найдут и строго накажут. А за продажу «левых» карт техосмотра во многих странах — тюрьма. В ЕС единые требования к проведению ТО. В разных странах разные интервалы, но процедура проверок стандартизирована. Тормоза, свет, рулевое управление, подвеска, выхлоп — в обязательном порядке. У многих стран принят талон техосмотра, обычно в виде клеящегося стикера. Параллельно существует электронная база данных по техосмотру (уже лет двадцать). Наказания за отсутствие ТО везде разные. В Германии штраф прямо привязан ко времени. Просрочка ТО до двух месяцев не наказуема, до четырех месяцев — 15 евро, затем 25 евро и так далее. Но главное наказание — не штраф: без техосмотра немцу не продадут страховку, и в случае ДТП все расходы несет он сам. Если при просроченном ТО надо доехать до техцентра, в отделе дорожной полиции можно получить разрешительный документ. Практики отлова нарушителей техосмотра камерами в Европе нет. А в США во многих штатах нет и самого техосмотр.





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