Отменить техосмотр? Совместить с обычным ТО! Предложение ЗР

Россия давно присоединилась к Венской конвенции о дорожном движении, которая была разработана в далеком 1968 году. В ней есть статья 39 про осмотр транспортных средств, который обязателен для автомобилей с числом пассажирских мест более восьми и для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн и прицепов к ним.

Есть и другой пункт, в котором говорится, что национальное законодательство должно, по возможности, обязывать проводить технический осмотр и транспортных средств других категорий.

Статья 15 Конституции РФ гласит: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

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Таким образом, какой бы закон об отмене техосмо­тра ни приняли депутаты, в России будут применяться требования Венской конвенции.

По некоторым оценкам, техосмотр ежегодно изымает из карманов автомобилистов до 40 миллиардов рублей — в такую сумму оценивается рынок дистанционной продажи диагностических карт. Без такой карты нельзя приобрести полис ОСАГО, поэтому техосмотр «проходят» все или почти все — в том смысле, что подавляющее большинство покупает эту карту в интернете, не выходя из дома.

Почему покупка липовых диагностических карт приобрела массовый характер? Подавляющее большинство водителей считают процедуру техосмотра бессмысленной и навязанной государством. Водитель сам себе не враг и не будет ездить на заведомо неисправном автомобиле. Инстинкт самосохранения никто не отменял, поэтому мы все стараемся поддерживать свои машины в исправном состоянии.

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В современном мире проверка серийного автомобиля осуществляется не автовладельцем в гараже, а специалистом на станции технического обслуживания — как правило, с интервалом 15 000 км. Многие проходят техобслуживание каждые 10 000 км, и я считаю такой подход правильным. В ходе этой процедуры не просто заменяют масло и свечи, но и проверяют тормозную систему на наличие течей или иных повреждений, мастер контролирует люфт в рулевом управлении, на подъемнике обнаруживаются дефекты ходовой части. Получается гораздо более качественная и надежная диагностика, чем измерение тормозного усилия на роликовом стенде на станции техосмотра.

Это несоответствие видит каждый разумный водитель: ­технический осмотр превратился в профанацию, в имитацию деятельности — и уже не станет иным. Для того чтобы проверить тормозную систему, нужно поднять автомобиль на подъемник или самому спуститься в смотровую яму. Чтобы оценить состояние тормозных колодок и дисков, тоже нужно подлезть под автомобиль. Ничего этого на пунктах ТО не делают и не будут делать. Иначе техосмотр превратится в техобслуживание без техобслуживания, то есть станет еще более бессмысленным и дорогим.

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Разумный выход видится не в отмене техосмотра, а в его реформировании. table id="782"]Оптимальнее совместить техническое обслуживание автомобиля с техническим осмотром. То есть из двух ТО сделать одно ТО. table id="783"]Собственно говоря, уже давно при периодическом техническом обслуживании проводится тот самый техосмотр. Как же без него? Мастер — что, специально не будет смотреть на тормозные шланги и колодки, когда они от него в полуметре? Конечно же, будет. Это совершенно естественно и логично. Для автовладельцев такое совмещение приведет к значительной экономии времени и денег, ведь в большинстве случаев подобная диагностика выполняется сервисом бесплатно.

Но есть те, кто против. Это как раз люди, вовлеченные в освоение наших 40 миллиардов рублей, которые мы платим каждый год лишь для того, чтобы от нас отстали. С автомобилистов по тысчонке — миллиардеру яхта. Очень выгодно продавать по 1000 рублей электронные талончики, себестоимость которых не выше копейки. Безусловно, с этим надо заканчивать. Но не посредством введения уголовной ответственности, как предлагают некоторые депутаты (тогда у нас можно будет сразу посадить 30 миллионов автомобилистов), - а с помощью грамотной, выверенной реформы системы технического осмотра и переноса этой процедуры на уже существующую сеть станций технического обслуживания. Тогда техосмотр обретет смысл и станет дешевле.

Другого пути, как мне кажется, нет.