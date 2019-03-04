ГИБДД будет заниматься техосмотром автобусов

Сотрудников Госавтоинспекции скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Пока не известны точные сроки введения изменений, но есть ощущение, что контроль за общественным транспортом осуществляется ненадлежащим образом: по статистике, в 2018 году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в аварии.

«Резонансные ДТП всегда видны в СМИ. Только в октябре в трагических событиях в Тверской области и Чувашской Республике погибли 25 человек, а в феврале в Калужской области после опрокидывания автобуса с детьми погибли семь человек», — передает слова Черникова РИА Новости.

Чаще всего потом оказывается, что автобусы неисправны и «подчас непонятно, из каких конструктивов собраны».

А ведь автобусы перевозят в том числе и детей! В 2019 году по всей России устанавливается предельный возраст автобусов для транспортировки несовершеннолетних.

Фото: depositphotos.com

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