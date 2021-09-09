Обязательный техосмотр в России отменят до конца года

Уже сейчас для оформления полиса ОСАГО диагностическая карта не нужна, но сам техосмотр пока остается обязательным.

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Закон об отмене обязательного техосмотра в России может быть принят до конца года, сообщил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы соответствующий проект закона уже подготовили. В ближайшее первое заседание Думы внесем. Надеюсь, до конца года решение будет принято», — передает слова вице-премьера агентство ТАСС.

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Вчера появилась информация, что «Единая Россия» совместно с правительством доработает и внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Его планируют оставить только при смене владельца для частного авто- и мототранспорта старше четырех лет. Это касается только физлиц, для коммерческого транспорта техосмотр останется обязательным.

Для всех остальных случаев процедуру сделают добровольной и, возможно, предусмотрят систему поощрительных бонусов.

Фото: ИТАР-ТАСС/Елена Пальм