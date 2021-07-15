МВД выступило за отмену обязательного техосмотра

Вместо него предлагается добровольное ТО, за которое автовладелец получит скидки на транспортный налог и ОСАГО.

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Новый подход, по мнению МВД, позволит сделать стоимость полиса ОСАГО дешевле, а также снизить налоговую нагрузку на граждан. Кроме того, полученные скидки компенсируют стоимость прохождения техосмотра.

«МВД России располагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

Министерствам и ведомствам уже предложено подготовить соответствующие изменения в законы страны. Необходимость кардинальных перемен в области ТО показало исследование МВД.

«Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру транспортных средств, проведенный МВД России, показал неготовность действующей системы технического осмотра к реализации новых положений законодательства в данной сфере. В ряде российских регионов не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра, при этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг», — рассказал Черников.

Кстати, согласно Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года обязательный техосмотр должны проходить только автобусы, грузовики максимальной массой более 3,5 тонн и прицепы к ним.

Напомним, что с 22 августа 2021 года для приобретения полиса ОСАГО техосмотр будет не нужен — соответствующий закон подписан президентом России.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов